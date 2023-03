La producción artesanal de cerveza rompe récords en Argentina y es líder en Latinoamérica

Producir cerveza artesanal es simple, pero aclaran que es necesario capacitarse

El presidente de la Cámara Cerveza Artesanal (CCAA), Juan Manuel González Insfrán, aseguró que "producir cerveza en casa es súper posible" a partir de un equipamiento mínimo, dado que alcanza con una olla y una pequeña heladerita de camping.



No obstante aclaró que, "de ahí hasta un equipo ultra automatizado para fabricar 50 litros, hay una gama gigante de opciones".



En ese sentido, señaló la diferencia entre quienes elaboran cerveza artesanal para autoconsumo y los que optan por producir en volumen y lanzarse a la venta.



En particular en este último caso, subrayó la importancia de capacitarse y considerar los manuales de BPM (Buenas Prácticas de Manufactura).



"Para elaborar un producto inocuo es necesario estar capacitado y tener herramientas", explicó González Insfrán.



Para el referente de los cerveceros artesanales, sean micro, nano o cervecerías al fin, todas trabajan en buscar ese sabor que los consumidores disfrutaban en el exterior y no encontraban en el mercado interno.



"El sector busca ampliar el abanico de oferta con nuevos estilos y en desarrollar cervezas distintas y mejores para este mercado en auge", indicó González Insfrán.



Actualmente, el sector está en pleno proceso de profesionalización, por lo que tanto el mercado como la producción se está adaptando.



Así, en pos de incrementar la competitividad muchos nano o micro cerveceros optan por convivir en la misma planta de producción para optimizar los tiempos y espacios, aseguran desde la CCAA.