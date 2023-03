10 curiosidades de los premios Oscar

Foto: archivo

1. Un premio para mejorar la imagen.

2. “Oh, se parece a mi tío Oscar”.

3. El primer ganador, porque se tenía que ir antes.

4. Voto secreto, desde 1940.

5. ¿Cuántos y quiénes votan?

6. La mejor película, en un ranking de mayor a menor.

7. Alfred Hitchcock, completamente ignorado.

8. Los más ganadores de la historia.

9. Marlon Brando y la activista indígena.

10. Un bife de película.

Este domingo muchos argentinos estaremos expectantes por la nueva edición de los premios de la Academia de Hollywood, ya que está nominada “Argentina, 1985”, de Santiago Mitre, protagonizada por Ricardo Darín. Es la octava producción nacional en ser candidata a Mejor Película Extranjera, y buscará la estatuilla que se llevaron "La Historia Oficial" y "El Secreto de sus Ojos". Mientras tanto, resulta interesante conocer una decena de curiosidades alrededor de los premios más famosos del planeta.La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas que entrega los premios Oscars, fue creada para mejorar la imagen de la industria del cine y mediar en los crecientes conflictos gremiales en los estudios hollywoodenses, producto de las siderales diferencias salariales entre las estrellas y el resto. Esa fue la idea de Louis B. Mayer, presidente de la Metro-Goldwyn-Mayer, que deparó la primera ceremonia de 1929, cuando se premiaron las labores de 1927 y 1928.Fue la bibliotecaria y luego directora ejecutiva de la Academia, Margaret Herrick, quien dijo estas palabras al ver la estatuilla de art decó y casi 4 kilos de peso por primera vez y, sin saberlo, de esa forma bautizar para siempre a estos premios.El primer ganador de un premio Oscar fue el suizo Emil Jannings, y registra esa condición simplemente porque se tenía que volver a Europa. Así que la Academia –que en ese momento entregaba los premios sin nominados, es decir, sin suspenso- resolvió entregarle la estatuilla antes que a los demás, por sus actuaciones en "The Last Command" y "The Way of All Flesh".Recién en 1940 comenzó el secreto acerca de los ganadores, que se dan a conocer luego de abrirse el famoso sobre lacrado. Hasta ese momento, los triunfadores se anunciaban horas antes a la prensa, lo cual hacía que los perdedores, lógicamente, no se presentaran a la ceremonia. El secreto hizo volver a las estrellas.Son 9487 integrantes de la industria los que deciden a los ganadores de los 23 rubros. ¿Y cómo se accede a elector de los Oscars? Primero deben ser “patrocinados” por dos miembros que representen a su misma rama. Los ganadores y nominados ya pueden serlo. Los miembros tenían derecho a voto vitalicio, pero desde 2016 se limitó a 10 años, para evitar tener votantes que ya no estén en actividad. Cada 10 años deben revalidar su condición. Luego de 3 períodos, sí son vitalicios. La Academia no revela a sus votantes, pero no se impide que un miembro se revele a sí mismo.Desde 2009, el método de elección de la mejor película resulta particular. Es un sistema de votación “preferencial”, por el cual se clasifica a todas las nominadas de “más a favorita” a “menos favorita”. Luego se coteja cuál resulta la más votada. Claro que si una de ellas obtiene el 50% de los votos, ya gana.Increíblemente, el director británico, considerado uno de los maestros del séptimo arte, nunca se llevó un premio. De nada valieron "La Ventana Indiscreta", "Psicosis" o Los "Pájaros", clásicos de la pantalla grande. En el rubro injusticias también ranquea altísimo "Ciudadano Kane", la opera prima de Orson Welles, que apenas se llevó un premio al mejor guión original en 1941. "El Ciudadano", debe decirse, gana sistemáticamente todas las encuestas sobre mejor película de la historia. Charles Chaplin, exiliado durante décadas de la industria, recién recibió un Oscar honorífico en 1972, con el aplauso más largo de la historia de estos premios: 5 minutos seguidos.Entre las actrices, Katharine Hepburn, es la más ganadora con cuatro distinciones, por "Gloria por un día" (1933), "Adivina quién viene a cenar esta noche" (1967), "El león en invierno" (1968) y En el estanque dorado" (1981). Frances McDormand y la sueca Ingrid Bergman ganaron 3 veces, al igual que Meryl Streep, con la diferencia de que esta última fue nominada ¡21 veces! Entre los actores, Daniel Day-Lewis, Jack Nicholson y Walter Brennan empatan con 3 Oscars. Nicholson, como Streep, arrasa en nominaciones: 12 veces. El detalle curioso: Day-Lewis anunció hace varios años su retiro de las tablas.Marlon Brando consiguió dos Oscars, en 1954 y 1972, por "Nido de ratas" y "El Padrino". En la segunda oportunidad, decidió enviar a una activista indígena, en protesta por “cómo eran tratados en las películas”, quien realizó un encendido discurso alusivo. En tren de desaires, imposible no recordar que Woody Allen rechazaba asistir a la ceremonia cuando se realizaba los lunes, bajo el argumento de que ese día tocaba el clarinete con amigos en un bar de Manhattan. Allen ganó el Oscar a Mejor Película por "Dos Extraños Amantes" (1978), y finalmente hizo una aparición en la entrega de 2002, luego del atentado a las Torres Gemelas.Fue casi inverosímil en la ceremonia del año pasado ver a Will Smith levantarse de su asiento, dirigirse al escenario, y propinarle un sopapo a Chris Rock, quien en ese momento realizaba un monólogo. El comediante hizo un "chiste" sobre el aspecto físico de Jada Pinkett-Smith, esposa de Will Smith, que desató la furia de este: comparó su cabeza sin cabello (por la alopecia) con la de la protagonista de la cinta G.I. Jane. Smith fue sancionado con 10 años de no poder asistir a la ceremonia. Es decir: puede ser nominado y hasta ganar, pero deberá enviar a alguien en lugar suyo.