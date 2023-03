Alerta roja por temperaturas extremas en varias zonas del país

Foto: Victoria Egurza

Alerta naranja

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), La Plata y varios municipios del conurbano bonaerense, y distritos de Entre Ríos y Corrientes continúan bajo alerta roja por temperaturas extremas "muy peligrosas", informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).Por la intensidad del calor que no cesa desde hace más de una semana, el SMN mantenía activa el "alerta roja" sobre CABA y las ciudades bonaerenses de La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen, Cañuelas, Magdalena, San Vicente, Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza y Merlo.De igual forma, en la zona sur del Gran Buenos Aires las áreas afectadas son Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Florencia Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón y Quilmes.El mismo alerta rige en la provincia de Entre Ríos para Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay. Y, en Corrientes, para Monte Caseros., por lo que se recomienda aumentar el consumo de agua y no exponerse al sol en exceso ni en horas centrales (entre las 10 y las 16).Por otro lado, el SMN mantiene una alerta naranja para el noreste de la provincia de Buenos Aires en localidades como Tigre, San Isidro, Campana y Zárate, gran parte de Entre Ríos y gran parte de Corrientes.La misma advertencia es válida para el sur de sur de Santa Fe, noreste y noroeste de Córdoba y noreste de San Luis,Además, el resto de Entre Ríos, la totalidad de Tucumán, Córdoba y Santa Fe, el sureste de Santiago del Estero, y el noroeste, centro y costa de la provincia de Buenos Aires se encuentran bajo alerta amarilla por temperaturas que tienen un "efecto leve a moderado en la salud".El nivel amarillo que puede "ser peligroso sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas".Ante las altas temperaturas que se registran desde hace días, el Ministerio de Salud reiteró una serie de recomendaciones para la población como usar protector solar, hidratarse, consumir agua aun cuando no se sienta sed, usar ropa holgada, evitar exponerse al sol, usar gorro, consumir frutas y verduras, y evitar la actividad física intensa.El sábado por primera vez en su historia, CABA superó el umbral de temperatura máxima de ola de calor (32,3 °C) por 12 días consecutivos. El récord anterior era del 2017 con 11 días.Además, a las 14 registró 38,6 de temperatura, la más alta para marzo desde 1906, y fue la segunda vez en el mes que alcanzó el récord absoluto para marzo, ya que el día 2 se registraron 38°.