Fiscal de Rosario: "Alvarado tiene una estructura y una logística muy superior al resto"

Uno de los fiscales que investigó al capo narco Lindor Alvarado, quien intentó fugarse este viernes en helicóptero del penal de Ezeiza , aseguró que cuenta con "una estructura y una logística muy superior al resto", por lo que no le "sorprendió" el plan.El, quien junto a su colega Luis Schiappa Pietra impulsó la investigación que concluyó con la condena a prisión perpetua para Alvarado por homicidio, asociación ilícita, lavado de activos, balaceras a edificios judiciales y otros delitos.En declaraciones al canal TN, el representante del Ministerio Público dijo que el intento de fuga "Alvarado tiene una estructura y una logística muy superior al resto, y realmente no me sorprendió", aseguró Edery.En ese sentido, el fiscal añadió que, a quien también definió como "una especie de regente de una gran porción del crimen organizado de la ciudad (de Rosario)".Consultado acerca de cómo limitar el poder de narcos como Alvarado o "Guille" Cantero, quienes dirigen distintas acciones criminales desde sus lugares de detención, Edery opinó que "las personas más violentas y que han cometido los crímenes más violentos tendrían que tener cárceles especializadas para poder realmente aislarlos"."Con personal penitenciario capacitado específicamente, unas tropas de elite penitenciarias que contengan esta cuestión, porque son presos que no están hechos para lo que es tradicionalmente el sistema penitenciario que se pensó hace muchísimos años", concluyó el funcionario judicial.