Mujeres encerradas en un centro de estética, la obra escrita y dirigida por Paloma Contreras

La actriz Paloma Contreras, dueña de una destacada trayectoria, retoma su faceta de escritora y directora este sábado a las 20 en El Portón de Sánchez con "Wellness", una comedia oscura que transcurre en un centro de estética, lugar de refugio para "cuatro mujeres que están en una búsqueda desesperada por salvarse", dentro de un mundo cada vez más hostil.Luego de haber brillado en piezas dirigidas por figuras prestigiosas como Rafael Spregelburd y Daniel Veronese, Paloma asume el desafió de mostrarse en un nuevo rol, una experiencia, que según indicó a Télam, disfruta mucho y vive como un gran aprendizaje.En la pieza, que se estrenó el año pasado con pocas funciones en Teatro El Grito, Contreras propone unaLa artista indicó que para la pieza tomó como punto de partida un centro de estética porque dicho lugar le "permite un abordaje al mundo de las mujeres no solamente desde la perspectiva más obvia (el anhelo por una buena imagen) sino también desde una perspectiva más profunda, aquella que condena a la mayoría de las mujeres a trabajos precarizados, a la dependencia económica respecto de un hombre, a la autoexigencia, a la competencia y a la mala praxis"."Todas estas cuestiones se inscriben en el cuerpo de las mujeres, ese me parece un eje de lectura interesante -continuó-. También creo que un gran valor del material es tratar desde el humor y con sentido crítico algunas cuestiones sobre el género; creo que la obra es muy fresca y genuina en su intención de no adscribir a ninguna generalidad sobre lo que las mujeres somos o queremos".La obra comienza con un diluvio en la Ciudad de Buenos Aires que deja a las cuatro protagonistas encerradas en un centro de estética ("Wellness") en medio de la desaparición misteriosa de la recepcionista, lo que motivará la intervención policial.El espacio estará en el ojo de la tormenta, tornándose finalmente en el escenario de una muerte. El encierro llevará a estas cuatro mujeres a desenmascararse y a enfrentarse con un mundo apocalíptico en el que apenas parece haber lugar para el amor.- Con algunas de las actrices coincidimos en un seminario del grupo de Piel de Lava y allí surgieron los centros de estética como un universo a explorar. Durante el proceso se hizo evidente que hoy en día hay una exigencia de bienestar, y en seguida surgió la pregunta "¿es esto posible?". En un mundo que se presenta caótico, el centro de estética es el espacio que alberga a cuatro mujeres que están en una búsqueda desesperada por salvarse. Me resultó muy interesante esa tensión, la exigencia por estar saludable, joven, equilibrado, frente a una realidad hostil. También fue interesante desarrollar las subtramas entre los personajes, tejer ese mundo de relaciones enmascaradas que se revela a lo largo de la obra, lo que estas mujeres muestran y lo que ocultan. Más allá de las diferentes mascarillas que se aplican, lo interesante son las máscaras sociales que se ven forzadas a usar.- Es un rol que disfruto mucho. Fue un gran aprendizaje durante el proceso de ensayos, el trabajo con las actrices, con las otras áreas creativas, el trabajo con la música me dio mucho placer; ir viendo cómo iba apareciendo la obra, lo que la obra estaba queriendo decir más allá de mis ideas. Eso fue muy hermoso. Creo, además, que me enseñó mucho sobre la tolerancia y sobre el tiempo. Como actriz y como persona solía ser más ansiosa y exigente, como directora hay una voluntad y una responsabilidad que me permite trascender esas características.- Creo que las cuatro coinciden en una sensación de insatisfacción y precariedad. Desde el humor vamos viendo cómo las cuatro sienten deseos y frustraciones con mucha fuerza pero se ven obligadas a jugar distintos roles para poder adaptarse y sobrevivir. Que el centro de estética termine siendo el refugio ante la tormenta hace que se construya esa red íntima tan particular e instantánea que puede suceder entre las mujeres, en la que se es capaz de decir cualquier cosa, de tener un gesto de ternura, de volverse loca, de llorar, de ponerse a cantar una canción de la infancia, de estar vivas a pesar de todo. Creo que desde el humor también se reflexiona sobre la falta de amor, en un sentido amplio, en un sentido de colaboración; es todo tan ridículamente exigente y cruel que la apuesta por el amor es vital.- El año pasado terminé el Curso de Dramaturgia de la EMAD. Durante la cursada escribí tres obras más. La semana pasada junto a mis compañerxs de Dramaturgia estuvimos en el marco del FIBA presentando fragmentos de nuestros materiales en el Centro Cultural Recoleta. Presenté un "work in progress" de "Micelio", una obra que escribí en 2021 y me acompañaron Victoria Baldomir, Esteban Meloni y Dulcinea Damovin. Espero pronto poder montar la obra completa. ¡O alguna de las otras!- Muy pronto se estrenará la serie "Barrabrava" en Amazon Prime Video, sobre la violencia de las barras de futbol en Argentina, en la que participo como actriz. Además voy a dirigir a Sofia Gala Castiglione en un monólogo de "Teoría King Kong" (Virginie Despentes), que interpretará en el Teatro Solís de la ciudad de Montevideo, en Uruguay. Y en agosto arranco con los ensayos de la obra "Aurora trabaja", escrita por Mariana de la Mata con dirección de Leonor Manso en el Teatro Cervantes.