Martínez, la nueva promesa argentina con ilusiones de llegar a la F1

Martínez, una de las grandes ilusiones argentinas que sueñan con la Fórmula 1. / Foto: Prensa

El piloto argentino Luciano Martínez, debutante este fin de semana en la Fórmula 4 de Estados Unidos a bordo de un Ligier-Honda de la escudería Buell, se entusiasmó con dar "el primer paso para pegar el salto a la Fórmula 1".Con solo 19 años y luego de correr en la F3 Metropolitana, el piloto de Canning comenzó su experiencia en el automovilismo de los Estados Unidos en la apertura de la temporada F4US en el circuito Nola Motorsport Park de Nueva Orleans.Martínez compite desde los 12 años en diferentes categorías de Kart, donde consiguió un subcampeonato en Somex hasta que en el 2018 tuvo la posibilidad de comenzar a competir en autos de fórmula participando del campeonato de Fórmula 4 Nueva Generación.En 2019 pasó a la Fórmula 3 Metropolitana y logró sus primeros podios. La pandemia que detuvo todo en 2020 pareció amenazar su carrera, sin embargo, el sueño continuó en 2021 con la posibilidad de competir en la Fórmula 4 Argentina, en la que también se subió al podio varias veces, y continuar en la Fórmula 3 Metropolitana para ganar varias carreras a bordo de un auto de la escudería CB Racing de Claudio "Pelado" Becerra.El equipo Buell está siendo relanzado este año bajo el mando del argentino Pablo Benítez y Lee Buell. Tiene una historia en común con Juan Manuel Fangio, ya que, en 1958, el quíntuple campeón mundial de Fórmula 1 iba a participar del Gran Premio de Cuba a bordo de un auto Maserati propiedad de la escuderia Buell, que ese año incursionó en la máxima categoría del automovilismo.El día de la clasificación consiguió la pole position, pero su secuestro a manos de revolucionarios cubanos que combatían a la dictadura de Fulgencio Batista, privó al argentino de correr esa competencia. La carrera tuvo un final trágico ya que se suspendió en la sexta vuelta cuando un accidente le costó la vida a 6 espectadores. Luego de ser liberado por sus captores Fangio declaró: "Hubiera podido estar en ese choque, así que mis secuestradores me pudieron haber salvado la vida".Tras un exitoso desempeño en la Fórmula 3 Metropolitana, Martínez está dando un nuevo paso en su carrera deportiva para representar a la Argentina en F4US, una categoría en la que podrá medirse con otros jóvenes competidores y continuar su desarrollo y crecimiento como piloto.En charla con Télam, explicó que la Formula 4 estadounidense "es el primer escalón hacia la Fórmula 1 y además está fiscalizada por la FIA. Competir en esta categoría es una de las cosas que necesitas para correr en la F1 y es el paso anterior a donde está hoy Franco Colapinto, que está en la Fórmula 3 europea. De hecho, los dueños de la escudería quieren pasar a la Fórmula 3 de Europa".Respecto a cómo fue su llegada al equipo Buell, Martínez relató: "Caí acá porque mi jefe de equipo de Argentina en la Fórmula 3 Metropolitana estaba armando un equipo para correr Europa junto con otro dueño de equipo de Estados Unidos. Yo le ofrecí trabajar y ayudarlo en el equipo para bajar un poco el presupuesto".Sobre el futuro, Martínez dijo que espera que con "buenos resultados, buen networking y buenas relaciones, digamos con sponsors, ya estemos pudiendo hacer el salto del año que viene o en dos años, a más tardar".En cuanto a la categoría, Martínez indicó: "La F4US está llena de latinos que tienen el sueño de pasar a la Fórmula 1. Son más los latinos que los estadounidenses. Esta es una categoría muy seguida por la comunidad latina en Estados Unidos, en Youtube, por donde se transmiten las carreras. La miran miles de personas y las 10 carreras son en distritos donde hay una fuerte comunidad latina".El argentino explicó que los autos "pesan 600 kilos, tienen 160 caballos de potencia y los chasis son monocascos de fibra de carbono. Llegan a 240 kilómetros por hora".Aclaró que todavía no manejó un vehículo Fórmula 1, pero sí un Fórmula 3: "Son muy rápidos, están casi a nivel de lo que es la Fórmula 1, cuentan con todo para un rendimiento en primer nivel".En su estadía en Estados Unidos desde enero, Martínez aprovechó "para ver la carrera en Daytona, las 500 millas de Nascar" y anticipó que "para ganar dinero" va a participar en un campeonato de karting que hay en Orlando, que no se cruza con ninguna de sus fechas.