"No se puede impedir" que los argentinos tengan la posibilidad de votar a Cristina

LaJuliana Di Tullio afirmó este sábado que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner “es la única dirigente capaz de llevar a la Argentina a un lugar bueno y seguro”, y consideró que el Poder Judicial "no puede impedirle a gran parte del pueblo" que tenga la posibilidad de votar a la exmandataria en las próximas elecciones., señaló Di Tulio en declaraciones a la radio AM750.En ese sentido, la legisladora-condenada a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos en el juicio de la causa Vialidad-, quien fue encontrado culpable en un proceso instruido por el juez Sergio Moro.En aquella oportunidad, el magistrado brasileño había determinado que Lula era culpable de un delito de corrupción cometido en el marco del "Lava Jato", y en base a "convicciones sobre la culpabilidad", condenó a nueve años y medio de prisión al líder del Partido de los Trabajadores (PT).Esa sentencia luego fue anulada por la Corte Suprema de Brasil, lo que posibilitó que Lula se presentara como candidato y triunfara en las elecciones presidenciales que el país sudamericano celebró el año pasado.“Es muy grave que tres jueces digan 'no tenemos pruebas, pero tampoco dudas' y proscriban a una dirigente elegida tres veces por la mayoría del pueblo argentino”, señaló Di Tullio en relación a los fundamentos de la condena a la Vicepresidenta que el jueves difundieron los integrantes el Tribunal Oral Federal (TOF) Número 2.La senadora afirmó que en la actualidad"La política se ha judicializado, hay un intento de que el poder económico tenga más que la voluntad popular. ¿Por qué quieren jubilar a Cristina y no quieren jubilar a (Héctor) Magnetto (CEO del Grupo Clarín)? Quieren jubilar a una mujer que se le atreve al poder económico y esa es Cristina Fernández de Kirchner”, subrayó.Respecto a la situación de Argentina frente al, Di Tullio aseguró que “nadie dice que no hay que pagar" ese préstamo de 45 mil millones de dólares contraído por el gobierno de Mauricio Macri, pero "se deben renegociar los vencimientos porque son impagables".“Esa deuda significa bajos salarios, más informalidad, menos calidad en la educación, en la salud, en la seguridad. Si alguien tiene voluntad de gobernar y no hacer sufrir a su pueblo, sabe que hay que renegociar. En un país como Argentina, el déficit cero hoy es sufrimiento. Ningún gobernante tiene derecho a someter al pueblo a ese dolor”, concluyó.