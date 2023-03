José María del Corral, presidente de Scholas: "Para Francisco los jóvenes son el presente"

"El problema es que no están resistiendo al pontífice: están resistiendo a millones de jóvenes, de niños, que siguen realmente creyendo que le mundo puede ser distinto. Y que ven en el Papa alguien que no habla de cambiar el mundo, sino que lo está haciendo"

El presidente de la fundación pontificia Scholas Occurrentes y consultor del Dicasterio para la Cultura y Educación del Vaticano, el argentino José María del Corral, aseguró que "para el papa Francisco los jóvenes son el presente", al analizar en entrevista con Télam los diez años de pontificado de Jorge Bergoglio, con quien trabaja en temas educativos hace más de dos décadas.- Se puede ver mucho y al mismo tiempo no. Mucho porque tiene que ver obviamente con su identidad, su experiencia, sus sueños, además de con su sensibilidad, su intuición, sus preferencias y opciones por los más débiles, la periferia, la sencillez de su vida cotidiana. Era y es un trabajador incansable, incluso en los veranos. Otro aspecto es el contacto con la gente, que le da tanta vida por pensar que es posible una iglesia distinta al servicio realmente del pueblo de Dios. En muchas cosas uno puede encontrar en el Papa actual al padre Jorge Bergoglio. También por otro lado Bergoglio ha vuelto a rejuvenecer con su papado: su experiencia como Papa le da una sabiduría mayor y se ve también la fortaleza que no disminuye con los años. Es más fuerte Francisco que Bergoglio, pero el Papa mantiene los sueños del Padre Jorge.- Es así, pero creo que es algo que sucede con todos. Es imposible entendernos sin entender nuestra historia. Y creo que ese es el valor por el que el Papa convoca a los jóvenes a entenderse, a entrar en relación con las personas mayores y sus raíces, y a su vez a los mayores a mantener la frescura y los sueños de los jóvenes. Nuestra historia y nuestra utopía se juntan en nuestro presente. Y Francisco es Jorge, pero también es lo que aún no es Francisco. Se junta su sueño como Papa con su historia personal. Es imposible entenderlo, pero es posible predecir a Francisco a partir de lo que quería Jorge.- Para seguir con el tema, diría que no se puede entender a Scholas sin entender a Francisco o a Bergoglio, y por eso muchos no lo entienden. Claramente Scholas no es más que la expresión educativa del Papado de Francisco, así como antes era la expresión de los jóvenes y educativa del arzobispado y de la tarea pastoral de Bergoglio. Su reflexión final era que la fundación no es un lugar en el que trabajan chicos de otras religiones, sino que se sentían parte de lo mismo. Y lo mismo pasó con los chicos de Irak o Mozambique. El ir madurando y creciendo en el pontificado de Francisco tiene que ver con esa maduración que se fue haciendo no solamente acompañándolo en muchos de sus viajes y mostrando que Francisco volvía y Scholas se quedaba haciendo un trabajo educativo en el campo sino también en los lugares a los que el Papa nos mandaba, como Haití y muchos otros.- Son el presente. A diferencia de otros Papas, de otros políticos, de otros dirigentes, para quienes los jóvenes son el futuro. Para este Papa los jóvenes son el presente. Sucedía que como eran "futuro" no los escuchábamos, y a los viejos, como él dice, tampoco los escuchábamos porque eran el "pasado". En cambio para Francisco las personas mayores y los jóvenes son el presente.- Para el Papa ser católico es ser interreligioso, es hablar con hombres, mujeres y jóvenes de todas las religiones. Pero también con las personas que dicen no ser religiosas o no profesar una religión en particular. Cuando le preguntaron por qué le dedicaba tanto tiempo a Scholas si no catequizaba, dijo que es porque Scholas es concreta, y para él lo católico es concreto. La dimensión interreligiosa para el Papa no es una moda ni un discurso o un congreso. Es un día a día, una manera de pensar la vida y la educación.- El Papa lanzó hace dos años la escuela política Fratelli tutti, que convocó a jóvenes de todas las religiones y culturas de los cinco continentes y comenzó un camino. Allí iniciaron este entrenamiento de hacer política de otra manera, de abajo para arriba, escuchando, creando nuevas situaciones y no repitiendo, celebrando la vida y el encuentro. Y Scholas está muy ilusionada como institución al gestionar esta escuela política de jóvenes para jóvenes, en la que no solamente han charlado con el Papa sino que recorren distintas situaciones por el mundo y así, como dice Francisco, aprenden a hacer política de verdad, esa de la que uno sale con menos plata de la que entró, pero mucho más rico porque es la que se dedica al bien común.- Las resistencias no son ni más ni menos que la señal de que este Papa está cambiando el mundo y los que están interesados en que este mundo siga así van a seguir resistiendo a Francisco. Pero el problema es que no están resistiendo al pontífice: están resistiendo a millones de jóvenes, de niños, que siguen realmente creyendo que le mundo puede ser distinto. Y que ven en el Papa alguien que no habla de cambiar el mundo, sino que lo está haciendo.