Esteban Alvarado, de ladrón de autos a "narco sanguinario" que mueve millones

Esteban Lindor Alvarado, el capo narco rosarino que el 9 de abril cumplirá 44 años y el viernes intentó fugarse en helicóptero de la cárcel federal de Ezeiza, tiene una larga trayectoria criminal que lo ha convertido en "un narcotraficante en el sentido de transportar grandes cantidades de drogas" y, a la vez, es "un tipo sanguinario pero muy inteligente y con mucha plata", según lo describió una fuente que lo investigó en varias ocasiones.En el juicio por el que fue condenado el año pasado a prisión perpetua, un testigo que integró su organización criminal y luego fue asesinado, aportó un cuaderno con anotaciones que llevó durante años en el que constabanHijo de Roberto Mario Alvarado e Irene Genoveva Rosa,, como lo conocen en el universo del hampa, acumuló cuatro condenas judiciales en la última década, por variados delitos como homicidio, asociación ilícito, robo de autos y tráfico de estupefacientes.También tiene una, recordó a Télam un vocero judicial.En 2012 Alvarado fueen suspenso por el robo de un Fiat Duna en 2007.Para entonces, estaba preso a disposición del fiscal de San Isidro, Patricio Ferrari, por liderarque eran robados en el Conurbano norte de la provincia de Buenos Aires y desguasados en Rosario.En 2016 fue condenado en esa causa, a través de un juicio abreviado,Apenas recuperó la libertad, en 2018, la Justicia ordenó su detención en una investigación que lo ubicaba como(FW)"Desde su lugar de detención construyó un emporio de empresas, delineó una organización en donde se aprovechó de recursos materiales y humanos, y puso en funcionamiento una red de negocios que le permitieron crecer económicamente"F(W)El 2 de febrero de 2019 fue detenido en un camping de Embalse Río Tercero, en la provincia de Córdoba, y arrojó su teléfono celular al río.Sin embargo, un policía lo rescató y tras la apertura del Iphone en Estados Unidos, los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra avanzaron en la investigación que derivó en suSeis días después, el 9 de junio, el Tribunal Oral Federal 2 de Rosario lo condenó a, que fueron secuestrados por la Policía de Río Negro en una camión perteneciente a una de las empresas de la red que el narco había montado con fines de blanquear dinero ilegal.El año pasado fue procesado junto a su exesposa, Rosa Capuano, por lavado de activos en una causa que fue elevada a juicio oral pero aún no tiene fecha de realización, dijo a esta agencia una fuente de la Justicia Federal rosarina.De acuerdo a la acusación, Alvarado y un grupo de personas allegadas, que tuvieron como ilícito precedente el tráfico de drogas en distintos barrios de Rosario.Alvarado "es un narco en el sentido más federal de la palabra, lo de Río Negro era marihuana que venía de Paraguay e iba a Chile", abundó la fuente.El investigador, que lo siguió en varios expedientes, recordó que la causa por robo de autos en San Isidro reveló queUn comisario de la Brigada de Judiciales,, fue condenado en un juicio abreviado por complicidad con Alvarado y se descubrió que tenía un caballo de carrera, llamado "Cascarudo", en sociedad con el capo narco.La Brigada de Judiciales de la Policía de Rosario fue la que realizó la investigación que derivó en las condenas, en abril de 2018, a los cabecillas de la violenta narcobanda "Los Monos", enfrentada a Alvarado.En el juicio al "Esteban" quedó demostrado queLos fiscales sostuvieron entonces que la banda tenía una "pata policial" que con sus aportesCinco de esos policías, Javier Makhat, Cristian Ariel Di Franco, David Marcelo Rey, su hermano Martin Javier Rey y Quevertoque fueron condenados a través de juicios abreviados.El capo narco que intentó fugarse de la cárcel federal de Ezeiza "es un tipo muy agresivo, no al estilo de Ariel 'Guille' Cantero, de tiroteos", puntualizó la fuente mencionada., agregó.También identificó a Alvarado como un narcotraficante en el sentido más estricto de la palabra, no como alguien que comercia estupefacientes al menudeo.Recordó que un medio hermano suyo, Gustavo "Tuerto" Ramos, fue condenado en la provincia de Córdoba por "bajar droga de Paraguay"."Él montaba la logística para el transporte de drogas", agregó.En 2013 el nombre de Alvarado aparece en una denuncia anónima en la Justicia Federal de Rosario comoEntonces, "El Esteban" estaba preso en Buenos Aires por robo de autos pero, según la investigación,, que fue asesinado en diciembre de ese año en un acceso a Rosario.Desde entonces, la figura de Alvarado creció en el mundo narco rosarino.Los fiscales Edery y Schiappa Pietra dijeron el año pasado al acusarlo en un juicio que "desde su lugar de detención construyó un emporio de empresas, delineó una organización en donde se aprovechó de recursos materiales y humanos, y puso en funcionamiento una red de negocios que le permitieron crecer económicamente el ritmo que sostenía con ello su estructura criminal para continuar con esos negocios".Para los fiscales, desde los lugares de detención "aprovechando los contactos con que contaba, las relaciones con personal policial y los negocios realizados, relanzó su emprendimiento criminal ahora sí conformando una estructura criminal mucho más amplia y compleja que la de entonces".El vocero de la Justicia Federal mencionado señaló que, como la que intentó el viernes por la tarde con un helicóptero que iba a "rescatarlo" del patio del presidio de Ezeiza."Es mucho más inteligente que 'Guille' Cantero", lo comparó la fuente, para agregar que a diferencia del rústico jefe de "Los Monos", su rival "es mucho más complejo".