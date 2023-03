Todas las nominaciones a los Oscar, con "Todo en todas partes al mismo tiempo" a la cabeza

95ta. edición de los premios Oscar que se entregarán en Los Ángeles. Foto: AFP.

"Todo en todas partes al mismo tiempo", de la dupla de cineastas estadounidenses Daniel Kwan y Daniel Scheinert, es la película con más nominaciones para la 95ta. edición de los premios Oscar que se entregarán este domingo en Los Ángeles, seguida por "Los espíritus de la isla" y la alemana "Sin novedad en el frente". La siguiente es la nómina completa:: "Avatar: El camino del agua", "Ellas hablan", "Elvis", "El triángulo de la tristeza", "Los espíritus de la isla", "Los Fabelman", "Sin novedad en el frente", "Tár", "Todo en todas partes al mismo tiempo", "Top Gun: Maverick".: Daniel Kwan y Daniel Scheinert ("Todo en todas partes al mismo tiempo"), Martin McDonagh ("Los espíritus de la isla"), Ruben Östlund ("El triángulo de la tristeza"), Steven Spielberg ("Los Fabelman"), Todd Field ("Tár").: Austin Butler ("Elvis"), Bill Nighy ("Living"), Brendan Fraser ("La ballena"), Colin Farrell ("Los espíritus de la isla"), Paul Mescal ("Aftersun").Ana de Armas ("Rubia"), Andrea Riseborough ("To Leslie"), Cate Blanchett ("Tár"), Michelle Williams ("Los Fabelman"), Michelle Yeoh ("Todo en todas partes al mismo tiempo").Barry Keoghan ("Los espíritus de la isla"), Brendan Gleeson ("Los espíritus de la isla"), Brian Tyree Henry ("Causeway"), Judd Hirsch ("Los Fabelman"), Ke Huy Quan ("Todo en todas partes al mismo tiempo").: Angela Bassett ("Pantera Negra: Wakanda por siempre"), Hong Chau ("La ballena"), Jamie Lee Curtis ("Todo en todas partes al mismo tiempo"), Kerry Condon ("Los espíritus de la isla"), Stephanie Hsu ("Todo en todas partes al mismo tiempo").: "El triángulo de la tristeza", "Los espíritus de la isla", "Los Fabelman", "Tár", "Todo en todas partes al mismo tiempo.: "Ellas hablan", "Glass Onion: Un misterio de Knives Out", "Living", "Sin novedad en el frente", "Top Gun: Maverick"."Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades", "Elvis", "Imperio de luz", "Sin novedad en el frente", "Tár"."Elvis", "Los espíritus de la isla", "Tár", "Todo en todas partes al mismo tiempo", "Top Gun: Maverick".: "Avatar: El camino del agua", "Babylon", "Elvis", "Los Fabelman", "Sin novedad en el frente"."Babylon", "Elvis", "La Sra. Harris va a París", "Pantera Negra: Wakanda por siempre", "Todo en todas partes al mismo tiempo"."Elvis", "La ballena", "Sin novedad en el frente", "The Batman", "Todo en todas partes al mismo tiempo".: "Avatar: El camino del agua", "Pantera Negra: Wakanda por siempre", "Sin novedad en el frente", "The Batman", "Top Gun: Maverick".: "Avatar: El camino del agua", "Elvis", "Sin novedad en el frente", "The Batman", "Top Gun: Maverick".Carter Burwell por "Los espíritus de la isla", John Williams por "Los Fabelman", Justin Hurwitz por "Babylon", Son Lux por "Todo en todas partes al mismo tiempo", Volker Bertelmann por "Sin novedad en el frente".Chandrabose y M.M. Keeravaani por "Naatu Naatu" ("RRR"), Diane Warren por "Applause" ("Tell It Like a Woman"), Lady Gaga y BloodPop por "Hold My Hand" ("Top Gun: Maverick"), Rihanna, Tems, Ryan Coogler y Ludwig Göransson por "Lift Me Up" (Pantera Negra: Wakanda por siempre"); Ryan Lott, David Byrne y Mitski por "This Is A Life" ("Todo en todas partes al mismo tiempo")."Argentina, 1985" (Argentina), "Cerca" (Bélgica), "EO" (Polonia), "Sin novedad en el frente" (Alemania), "The Quiet Girl" (Irlanda)."Gato con botas: El último deseo", "Marcel the Shell with Shoes On", "Monstruo del mar", "Pinocho de Guillermo del Toro", "Red"."A House Made of Splinters", "All That Breathes", "All the Beauty and the Bloodshed", "Navalny", "Volcanes: La tragedia de Katia y Maurice Krafft"."An Irish Goodbye", "Ivalu", "Le Pupille", "Night Ride", "The Red Suitcase"."An Ostrich Told Me the World is Fake and I Think I Believe it", "Ice Merchants", "My Year of Dicks", "The Boy, The Mole, The Fox and The Horse", "The Flying Sailor"."Haulout", "How Do You Measure a Year?", "Stranger at the Gate", "The Elephant Whispers", "The Martha Mitchell Effect".