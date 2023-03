El escritor Paul Auster padece cáncer

Auster es autor de obras como "La invención de la soledad" y "Leviatan" / Foto: Archivo.

El novelista, guionista e intelectual norteamericano Paul Auster (Newark, 1947), autor de obras como "La invención de la soledad" y "Leviatan", padece cáncer, según informó su esposa, la escritora e intelectual Siri Hustvedt, en un texto breve, emotivo y contundente, que publicó en su cuenta de Instagram."He estado alejada de Instagram por un tiempo porque a mi esposo le diagnosticaron cáncer en diciembre después de haber estado enfermo durante varios meses antes. Ahora está siendo tratado en Sloan Kettering en Nueva York, y yo he estado viviendo en un lugar que llamé 'Cancerland'", contó la autora., contó Hustvedt, fiel a su estilo de escritura, en el que suele combinar sus conocimiento sobre literatura, medicina y psiquiatría."Algunas personas sobreviven y otras mueren. Todo el mundo lo sabe y, sin embargo, vivir cerca de esa verdad cambia la realidad cotidiana", advierte con lucidez desde su cuenta @sirihustvedt.Auster y Hustvedt mantienen desde hace cuarenta años una relación de pareja y, además, de, como lo describió ella en una entrevista que concedió a Télam en 2020. En el texto que publicó en su cuenta explica cómo ese vínculo también se reformuló en los días en el hospital: "La intimidad con otra persona no es sólo una experiencia paralela, dos líneas que se mueven en la misma dirección pero que no se cruzan. Es mucho más como un diagrama de Venn dinámico, si tal cosa es posible, las partes superpuestas de dos círculos siguen moviéndose y cambiando con el tiempo. Un "Yo" y "tú" en movimiento que también es 'nosotros'".Describe que: "Uno tiene que estar lo suficientemente cerca para sentir los tratamientos casi como si fueran propios y lo suficientemente lejos para ser dar ayuda genuina. ¡Demasiada empatía puede hacer que una persona sea inútil! Esta cuerda floja no siempre es fácil de caminar, por supuesto, pero es el verdadero trabajo del amor".El anuncio fue ilustrado con una foto conmovedora de ambos tomada por su yerno, el fotógrafo Spencer Ostrander.