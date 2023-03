Beraldi, sobre la apelación en la causa Vialidad: "Vamos a reclamar jueces imparciales"

Abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi.

, Carlos Beraldi, adelantó que reclamará que "jueces imparciales integren la Cámara de Casación", en el marco de laque será presentada al fallo del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) en la cque"Si yo tuviese que hacer un recurso lo puedo hacer en un rato pero lo que vamos a demostrar es que no solo el fallo, sino que todo el proceso es ridículo. Y vamos a reclamar que la Cámara de Casación esté integrada por jueces imparciales por lo que vamos a recusar a (Gustavo) Hornos, (Mariano) Borinsky y (Javier) Carbajo", adelantó Beraldi en declaraciones a Radio 10.El jueves pasado el TOF2 dio a conocer losdictado el 6 de diciembre pasado en la denominada causa Vialidad, por el cual condenó por supuesta "administración fraudulenta" a la Vicepresidenta y a otros doce imputados.A lo largo de 1.616 carillas, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso señalaron que "lo verdaderamente relevante para esta sentencia" fue lade los"Ya sabíamos que el tribunal a como diera lugar iba a tratar de fundar la condena de Cristina" pero que "dijo Beraldi, que ya trabaja en la apelación que presentará.y solo presentaron 300 o 150 gramos -ironizó- porque cuando uno analiza el fallo y va separando la paja del trigo se da cuenta de que no tenían prueba,y volvieron a usar la muletilla de que hubo operaciones comerciales entre empresas de Lázaro Báez y la familia Kirchner"., añadió el letrado tras recordar que len las nueve jornadas en las que la escuchamos, donde decían que había habido unaEl abogado dijo también que "decían que se había cometido elporque habían asignadoy que los exmandatarios eran los responsables directos pero luego, cuando uno lee el fallo, ve que lo que decía ("Lo de la asociación ilícita y el verso de que los gobiernos kirchneristas eran delincuentes, era mentira. Y otra cuestión, es que la fiscalía decía que todo lo había ordenado Cristina pero luego el tribunal dice que no, que ella no pude ser responsable por lo que hacen otras personas"."Así, encontraron en esos 300 gramos o quizás 150,que lo único que hacía era decir que los fondos del Estado para obra pública en un fideicomiso podían ser usados también en Vialidad, algo que venía ocurriendo desde el gobierno de De la Rúa", precisó.Beraldi agregó que, por otra parte, ese decreto "Asimismo, remarcó que "en los chats que sacaron a relucir para tratar de encontrar algo".concluyó Beraldi.