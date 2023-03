Un día de lucha contra la violencia de género en los medios con algunos avances

Este año, el 11 de marzo, para el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia de Género en los medios, tenemos algo que celebrar. Está aprobada la Ley de Equidad de Género y Cupo Trans, un gran paso para eliminar la violencia contra la mujer en la comunicación. Porque, aunque aún falta la reglamentación que viene demorada, cuando esté vigente podremos acortar las distancias que separan a mujeres y varones en materia de derechos laborales y de acceso a los cargos de conducción en los medios de comunicación, reparar la discriminación que las comunicadoras y periodistas venimos arrastrando, con una situación laboral de precarización y achatamiento del salario, que también es violencia.Nos relegaron a temáticas blandas, estuvimos demasiados años en la base de la pirámide cobrando menos que nuestros colegas varones por igual trabajo. Nos encasillaron en modelos de belleza corporal que nos excluían de las programaciones cuando no "encajábamos" en el ideal de juventud, delgadez y armonía.Sin embargo, encontramos un factor positivo que señala que algo está cambiando. El año pasado, en el monitoreo de noticias que elabora anualmente la Defensoría del Público de noticieros de canales de aire, surgió que más de la mitad de las columnistas de economía, un tema tradicionalmente masculino, son ahora mujeres.Pero nuestras opiniones informadas, cuando son divergentes de las de nuestros colegas varones, siguen siendo silenciadas, porque la voz autorizada suele ser la masculina. Sufrimos su ira y descalificación al aire, cuando cuestionamos o matizamos alguna posición.En las redes sociales, la violencia, los estereotipos, las agresiones silencian a las mujeres. Muchas mujeres periodistas dejan de cubrir determinadas temáticas para evitar agresiones que les generan un alto costo psicológico y hasta físico. Las editoras de género de los medios también suelen ser el foco de agresiones en redes sociales. Dos de las once que se habían designado han renunciado en los últimos meses, y otras están midiendo si el precio que pagan por ocupar ese lugar no es demasiado alto. Porque además, quedan solas frente a los ataques sin apoyo de las empresas que las nombraron en sus cargos.En las ficciones, las cosas no van mejor. Además de los estereotipos, hay otras problemáticas que reveló por ejemplo, el Me Too. En una actividad realizada con ENACOM la actriz Noemí Frenkel dio una cifra escalofriante: en los castings, el 66% de las mujeres afirman haber sufrido algún tipo de acoso o violencia sexista y las actrices ganan un 25% menos que los actores varones.Los medios generan sentido. Si el rol de la mujer es siempre subalterno, quienes reciban ese modelo a través de las pantallas y micrófonos tratarán de reproducirlo en la vida real. En cambio, si construimos contenidos con opiniones diversas, y una imagen no estereotipada de mujeres y diversidades, estaremos promoviendo mensajes más plurales y democráticos.Después de 40 años de democracia, ya va siendo hora.