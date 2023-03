Indican que el ejercicio aeróbico ayuda a bajar la presión ocular, factor determinante del glaucoma

En Argentina la patología afecta a un 2% de los mayores de 40 años y a entre un 6% y 8% de quienes tienen más de 80.

"Las personas que realizan ejercicio de forma rutinaria mantienen valores de presión intraocular más bajos en reposo que las que no lo practican, lo que podría ayudar a frenar la progresión del glaucoma" Marcos Geria

Factores de riesgo y chequeos

El glaucoma en niños

El ejercicio aeróbico colabora a disminuir la presión ocular --un factor que podría ayudar a frenar el avance del glaucoma--, una enfermedad que afecta a un millón de personas en Argentina, es la principal causa de la ceguera irreversible y pocas veces presenta síntomas, por lo que especialistas recomiendan controles oftalmológicos para prevenirla, en el marco delSe calcula que ey a entre un 6% y 8% de quienes tienen más de 80.Por eso, se estima que hay aproximadamente, aunque la mayoría lo ignora por laaseguró a Télam que"tiende aaunque de forma transitoria, volviendo a los valores iniciales unos 40 minutos después de finalizar la actividad"."Pero se ha demostrado que las, lo que podría ayudar a frenar la progresión del glaucoma", remarcó el especialista.Sin embargo, no todos los ejercicios son aconsejables para los pacientes con esta patología ya que muchas actividades implican fuerza y contención de la respiración, lo que puede aumentar la presión intraocular del mismo modo que "algunas posturas de yoga en las que se baja mucho la cabeza o el uso de antiparras para natación que se ajusten muy cerca del ojo", aclaró.Geria afirmó que del total de personas que padecen glaucoma ""Es una situación sobre la que es importante tomar medidas cuanto antes para conservar la salud visual y la calidad de vida de la población", añadió.para desarrollar glaucoma, patología que suele ser más frecuenteEnfermedades como la dison otrosque es progresiva yque produce un"Cuanto antes se diagnostique el glaucoma, menor será el daño sobre el nervio óptico y mayor será la visión que la persona podrá conservar; por eso es tan necesario realizar controles de la vista", señaló el oEn tanto, Geria explicó queporque si uno de los dos ojos está más dañado, el otro tiende a compensar la disminución de la visión o el cerebro 'rellena' esas zonas del campo visual, por lo que la persona no se percata de que ve menos, lo que habilita el avance de la enfermedad".el glaucoma, un procedimiento no invasivo que dura pocos minutos.Respecto de cuándo realizarse ca tiempo, larecomienda hacerlo cada dos o cuatro años antes de los 40 años, y máximo cada tres entre esa edad y los 60. A partir de los 60 el período se reduce a un máximo de dos años.Sin embargo, la frecuencia deSi bien sla titular del servicio de, indicó que en esa población "es el congénito y el de niños por debajo de los 5 años"."El glaucoma del adulto tiene su gran víctima que es el nervio óptico y el del niño o niña además de afectarlo va a generar un aumento del tamaño del ojo, lo que provoca miopía y astigmatismo miópico porque la córnea aumenta de tamaño y a veces se rompe y se llena de líquido", explicó a Télam Abudi.La oftalmóloga señaló que además de la disminución de la vista los"La patología se produce por una, lo que aumenta junto con la presión ocular, y eso to, que es el cable que conecta al ojo con el cerebro. De tal manera que ese cable se iría muriendo porque son neuronas", detalló.Según la especialista, else ve "en los niños que nacen con ojos muy grandes, pestañas muy arqueadas y a veces también presentan un color gris, porque la córnea se llena de líquido"."En algunos casos el paciente nace con menos síntomas, son formas más tardías o secundarias a otras enfermedades del ojo o puede aparecer en pacientes que fueron operados de catarata infantil o que reciben tratamiento por corticoide por trasplantes o enfermedades autoinmunes", apuntó.Para p, Abudi acompaña la recomendación de la Asociación Argentina de Oftalmología Infantil que llama a realizar, con dilatación pupilar y fondo de ojo, un nuevo chequeo a los 6 meses y luego al año cuando se evalúa el uso de anteojos.Luego se deben repetir los controles "fundamentalmente por elya que los pacientes actualmente están teniendo más miopías".a la comunidad en diferentes centros de salud y hospitales públicos para reforzar los controles, concientizar sobre la enfermedad y recordar la importancia de acudir al oftalmólogo.