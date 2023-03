Economía confirmó el éxito del canje con 64% de adhesión

El equipo económico destacó el éxito que tuvo el canje de la deuda, con una aceptación del 64% de adhesión, y estimó que el próximo martes se entregarán los nuevos títulos con vencimientos en 2024 y 2025 a los inversores.Así lo indicaron fuentes del Ministerio de Economía a Télam, las que precisaron que a esta operación también ingresaron inversores que tenían títulos remanentes del canje lanzado en enero y decidieron ingresar ahora, y eso les dio un 7% de aceptación del total licitado ayer., indicaron.Las mismas fuentes explicaron que ese 7% adicional que ingresó ahora y no lo había hecho en enero "significó muchísimo para el Tesoro, ya que se trataba de vencimientos que vencían en marzo".Con lo cual,, explicaron, tras reconfirmar que se despejaron vencimientos por más de 4,34 billones de pesos este año, y quedaron para el 2024 y 2025.Un interrogante surgió porque algunas consultoras indicaban que el canje había tenido una aceptación menor a 60%.Al respecto, la fuente explicó que "cuando analizábamos hacer una canje para estirar vencimientos a 2024 y 2025, hicimos también una reapartura de ese canje de enero, en donde habían quedado afuera muy pocos inversores, no había ni individuos ni sector públicos; solo quedaban alguos inversores puntuales, como los fondos comunes, e hicimos un reapartura por separado de este canje. y por otro hicimos el canje largo".De esta forma,, precisó a Télam la misma fuente, que confirmó que "el canje ya está cerrado y que los nuevos títulos se entregarán a los inversores el próximo martes".Desde la secretaría de Finanzas, que conduce Eduardo Setti, estaban este viernes abocados a procesar los datos que ingresaron ayer para hacer un análisis más fino de quienes ingresaron y quienes no, para seguir rearmando el plan de financaimiento del año.Por otro lado, también se escuchaban rumores de que hoy sería el día D para que se apruebe formalmente la revisón técnica del FMI del último trimestre del 2022, que incluiría cambios en el cómputo de la metas de reservas, ya que ahora será una meta variable, según las circunstancias de las exportaciones., expresó el funcionario, luego del éxito del canje voluntario, que logró un respaldo de los bancos y aseguradoras.A través de un comunicado de Economía, se informó ayer que el canje voluntario de deuda en pesos con vencimientos hasta junio tuvo una adhesión del 64% de los títulos elegibles, lo que permitió despejar vencimientos por más de $ 4,34 billones y extendió el plazo de los compromisos a los años 2024 y 2025.La operación tuvo un apoyo mayoritario de bancos privados y de organismos del sector público, que ingresaron con cerca del 85% del total de sus tenencias, lo que permitió el acuerdo. Entre los bancos más relevantes que participaron se encuentran el Nación, Provincia, Galicia, Santander, Credicoop, Ciudad y el ICBC, según confirmaron fuentes de Economía.Fue el propio Sergio Massa quien se puso al frente de la operación y cerró el acuerdo con los bancos el pasado lunes, en un encuentro realizado con las entidades financieras en Economía.“El poder plantearnos en una oferta de dos canastas, la posibilidad de tener un programa de deuda que, inclusive, desactiva esa idea de la bomba, de que cada dos o tres meses está algo por explotar y que le da una curva de vencimiento 2024, 2025, mucho más ordenada, asociada además al programa de orden fiscal”, dijo Massa en dicho encuentro.Por último, Setti calificó el canje en su cuenta de twitter como "una operación de gran relevancia es prioridad máxima de esta gestión, cuyos resultados contribuirán a garantizar mayor confianza, previsibilidad y estabilidad"."Con este proceso de reordenamiento y extensión de la curva soberana en pesos, lograremos preservar la sostenibilidad de la deuda", concluyó.