CABA: buscan que haya una plaza al lado de la iglesia de Santa Catalina

Foto: Julián Álvarez.

Hoy acompañando a @BastadeDemoler en la Legislatura por el proyecto de ley de expropiación del terreno lindero a Santa Catalina. Los fundamentos de lxs genixs de BdD son tan contundentes, tan sabios que NO encontrarán manera de refutarlos. Gracias eternas pic.twitter.com/ldqRBI7zXs — Basta de Mutilar Nuestros Árboles (@bastademutilar) March 10, 2023

Desde la organización Basta de Demoler (BDD) frenaron proyectos inmobiliarios a través de amparos judiciales

La organización Basta de Demoler presentó este viernes en la Legislatura porteña el proyecto para expropiar un predio situado en un Área de Protección Histórica (APH) , que linda con el monasterio y la iglesia de Santa Catalina, para crear allí una plaza y evitar que en el lugar avance un emprendimiento inmobiliario que pondría en riesgo el patrimonio arqueológico.La iniciativa recibió el respaldo de los legisladores del Frente de Todos, así como de la titular de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, Mónica Capano, quienes acompañaron la difusión de la propuesta durante una reunión en el Parlamento porteño.La parcela sobre la cual se plantea la conformación de un espacio verde de suelo absorbente forma parte de una manzana que integra el APH denominada Catedral al Norte, y está ubicada sobre la esquina de la avenida Córdoba y Reconquista, donde en la actualidad hay un estacionamiento a cielo abierto para vehículos.Por otra parte, más de 2.500 personas se expresaron a favor de la creación de la Plaza Santa Catalina de Siena a través de una petición en la plataforma digital Change.org , creada por la organización Basta de Demoler."El Convento y la Iglesia de Santa Catalina, de 1745, joya colonial única de nuestra ciudad, es Monumento Histórico Nacional y un fallo del Tribunal Superior de Justicia, última instancia judicial de la ciudad, en el 2016 le dio la razón a Basta de Demoler, para que en la parcela contigua a Sta. Catalina no se permita construir sobrepasando la altura de la Iglesia", dice la petición.Advierte que "el Gobierno de la Ciudad, desconociendo a la Justicia, en setiembre presentó en la Legislatura un Convenio con la empresa propietaria de la parcela, que le autoriza a hacer una torre sobre la Av. Córdoba y construir con servidumbre de paso un playón de cemento que cubre un centro comercial y subsuelos para estacionamiento".Desde hace décadas, existieron varios intentos para levantar torres de edificios de más de 20 pisos, no obstante desde la organización Basta de Demoler (BDD) dedicada a la preservación del patrimonio urbano, frenaron los proyectos inmobiliarios a través de amparos judiciales.También el año pasado, el bloque del Frente de Todos impidió en la Legislatura la aprobación de un convenio urbanístico firmado entre el Gobierno porteño con la empresa propietaria del predio, Nehuente SRL, para avanzar con una edificación en altura.La propuesta ingresada en la Legislatura porteña busca declarar “de utilidad pública y sujeto a expropiación” el inmueble para destinarlo “de forma exclusiva a la construcción de una nueva plaza pública” que llevaría el nombre de “Santa Catalina” por la cercanía con la iglesia y el monasterio, fundados en 1745 y declarados Monumento Histórico Nacional.Ana Bas, presidenta de BBD, explicó que ambas construcciones representan “uno de los pocos tesoros de la época colonial que quedan en la Ciudad”, por lo cual señaló la importancia que estén rodeados de “un espacio verde de suelo permeable” que no dañe las antiguas estructuras, lo que podría pasar con la construcción de nuevas edificaciones.En ese sentido, Santiago Pusso, integrante de BDD, precisó que los movimientos de tierra que implica una obra “ponen en riesgo y peligro de colapso al Monumento Histórico” y alertó sobre la necesidad de que tanto la iglesia como el monasterio cuenten con “asoleamiento para disipar las humedades de la construcción colonial”.La preocupación por el destino de la parcela quedó de manifiesto también esta semana por la agrupación “Amigos y Vecinos de Santa Catalina” que, en un comunicado, indicó que están “en estado de alerta ante un posible nuevo embate inmobiliario que desafía el legado arquitectónico, histórico, arqueológico y espiritual en el predio lindero a la iglesia y monasterio” ante la versión que el sitio está en venta.“No estamos dispuestos a otros avasallamientos en el lugar donde descansan dos monumentos históricos nacionales”, destacaron, y señalaron que se resisten a “desestimar su riqueza arqueólogica poniendo en marcha serios y contundentes estudios que mostrarían que el terreno esconde reliquias de un pasado fundacional que amerita claras y decididas expresiones de respeto”.Al respecto, Capano informó que desde la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos fue enviada una carta al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para conocer “si existe en trámite algún expediente” en torno al predio.“Es nuestra obligación proteger el patrimonio porque son esos monumentos los que nos permiten evocaciones y nos interpelan en nuestra propia memoria”, resaltó la agrupación.