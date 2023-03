La Vicepresidenta pidió unidad política para lograr una revisión del acuerdo con el FMI

"No hubo catástrofe más grande" que la deuda que tomó Macri, remarcó Cristina Fernández VER VIDEO

"La economía bimonetaria lleva a la Argentina a la inflación", señaló la vicepresidenta VER VIDEO

Foto: Marcelo Ochoa.

"Acordar el patrón de acumulación que vamos a hacer para tener los dólares para las obligaciones del crecimiento, sin estereotipos, sin clishes; y con dirigentes políticos que se unan para revisar ese acuerdo para que nos dejen crecer"

Vicepresidenta dijo que "se requiere una profunda reforma en el Banco Central para cuidar la moneda" La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner planteó hoy la necesidad de "hacer una profunda reforma" del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para que pueda "cumplir el rol de cuidar la moneda", en oposición a quienes "lo quieran quemar" en alusión a la propuesta de eliminar esa institución formulada en varias oportunidades por el diputado nacional por la Libertad Avanza Javier Milei.



"Tenemos que tener un Banco Central, aunque algunos lo quieren quemar. Bidones de nafta es lo más fácil y rápido de conseguir pero, ¿Ustedes piensan que las cosas pueden solucionarse de ese modo en la República Argentina?, cuestionó hoy la vicepresidenta en uno de los tramos de su disertación en la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN).



En este sentido, Fernández de Kirchner indicó que "se requiere una profunda reforma en el Banco Central para que realmente cumpla el rol de cuidar la moneda" y "cuidar el tamaño de la economía".



"Porque el valor de la moneda no es el valor nominal, el valor de la moneda es cuando se convierte en patrón de otras economías", explicó la titular del Senado durante su exposición titulada "¿Hegemonía o consenso? Ruptura del pacto democrático en una economía bimonetaria: inflación y FMI, crisis de deuda y fragmentación política".



De esta manera, la Vicepresidenta cuestionó la idea expresada en reiteradas oportunidades por Milei, de querer "dinamitar" el BCRA.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó que es necesario alcanzar un acuerdo político para lograr una revisión del acuerdo sellado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la deuda que tomó el Gobierno de Mauricio Macri.durante"Se van a tener que revisar las condiciones en las cuales se firmó el acuerdo con el FMI", subrayó"En una economía de las características de la Argentina este acuerdo es inflacionario", remarcó y detalló que los pagos de deuda en dólares, sin importaciones ni transferencias ni balanza turística, serán "en 2024 superiores a 15.400 millones de dólares; en 2505, a 18.500 millones de dólares; en 2026, a 19.200 millones de dólares; y los siguientes, cifras superiores a los 23.000 millones de dólares cada uno de los años".Cristina Fernández consideró necesario, añadió en la disertación, durante la cual se refirió ampliamente al problema que supone para el país el binometarismo.Tras afirmar que ha dadoPara la funcionaria, “no hubo catástrofe más grande que en el endeudamiento que se produjo entre 2015 y 2019”, durante el gobierno de Mauricio Macri.Además de descartar que los aumentos de salarios provoquen inflación, resaltó que tampoco se debe al déficit fiscal: "Lo virtuoso es no gastar más de lo que ingresa pero en épocas de crisis es lo que se necesita para evitar la recesión", remarcóEn ese sentido, resaltó que sólo pocos países en el mundo no tienen déficit fiscal, y, entre los que lo tienen, está Malasia, cuya empresa de hidrocarburos está en tratativas con YPF para financiar la construcción de una planta en Bahia Blanca de GNL y un gasoducto.Por ello, la vicepresidenta llamó a los argentinos a “despabilarse para que no les vendan espejitos de colores” y reclamó “alinear precios y salarios para que el crecimiento no se lo lleven cuatro vivos"., completó.En otro orden, indicó que "el dólar hoy es un patrón más de conducta que monetario" y sostuvo a 40 años de la vuelta de la democracia “estamos sin estado democrático constitucional y sin moneda”.Por otra parte, advirtió que “una dolarización hará tributar a las clases medias argentinas, que son los grandes consumidores” de la moneda estadounidense."De producirse el gran sacrificio lo van a hacer las clases medias argentinas porque son el gran consumidor de dólares", enfatizó."Los que cortan las calles no van a tener mayores problemas; el mayor consumidor de dólares son las clases medidas; si hay una dolarización, el empobrecimiento de las clases medias no va a tener límites. ¿Cuánto va a valer su salario?”, explicó.Por último, consideró necesario "administrar el comercio exterior, para evitar el festival de importaciones" y producir "una profunda reforma del Banco Central para que cuide el valor de la moneda".