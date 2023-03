YPF celebró 30 años de cotización en la bolsa neoyorquina con anuncio de inversión

En los próximos cuatro años YPF alcanzará una capacidad de producción de 1 millón de barriles de petróleo. VER VIDEO

El ministro de Economía, Sergio Massa, y las principales autoridades de YPF celebraron los 30 años de cotización de la compañía en la Bolsa de Nueva York y anunciaron inversiones para 2023 por 5.000 millones de dólares y la distribución de dividendos entre sus accionistas.En la ocasión, Massa también ratificó la decisión del Gobierno demillonarias que demandará la puesta en valor de los recursos de hidrocarburos del país y anticipó queque puede contener más de 10 mil millones de barriles equivalentes de petróleo.El ministro de Economía habló en forma virtual desde la sede central de YPF en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el presidente de la compañía, Pablo González, el CEO, Pablo Iuliano, y el CFO, Alejandro Iew, estuvieron presentes en el recinto del New York Stock Exchange para celebrar el hito de la compañía además de los buenos resultados financieros y de producción de la firma en 2022.De acuerdo a lo señalado por los directivos, este año la firma invertirá, de los cualesmillones seránEn lo que respecta a las e, las autoridades calcularon para 2023 un incremento del 8% en el caso del petróleo (con una suba del 10% en el cuarto trimestre) y un alza del 3% en el caso del gas.Más allá de las proyecciones generales, en el cse prevén crecimientos del 30% para el petróleo y del 15% para el gas.En relación con los resultados del año último, en la apertura del evento Pablo González señaló que lasubió en el último año un 130% y resaltó que el resultado bruto de explotación -Ebitda- fue "de US$4947 millones, uno de los más altos de la historia de la compañía"."El capex post pandemia fue de US$2.700 millones, el año pasado se había aprobado un capex de US$3.700 millones y sobre fin de año lo corregimos a US$4.100 millones, y para 2023 el Directorio aprobó un presupuesto de US$5.000 millones, será un año de crecimiento", agregó el máximo responsable de la compañía.En la ocasión, González expresó que "ayer el Directorio aprobó la memoria del estado financiero 2022 y el salto de producción fue del 7,2% de barriles equivalentes, el más importante de los últimos 25 años", impulsada en particular por el desempeño de los recursos no convencionales de la formación de Vaca Muerta.En el cierre de la presentación,destacó que los grandes resultados de la empresa contribuyen al objetivo de que el país alcanceuna capacidad de, lo que redundará en un exponencial crecimiento exportador.Al iniciar su intervención -que realizó en forma virtual desde la sede porteña de YPF-, el jefe del Palacio de Hacienda subrayó que "tenemos niveles récord de producción 573 mil barriles día y 134 millones de metros cúbicos de gas por día, cifra que no se veía hace 10 años".De cara a este año y a los próximos, Massa reveló que "YPF junto a CGC está próximo a explorar la cuenca austral en Palermo Aike, y nuestros geólogos estiman que puede contener más de 10 mil millones de barriles equivalentes de petróleo".Massa agregó que "Ypara la exploración y explotación en Palermo Aike, a los efectos de acelerar los procesos de inversión".El ministro de Economía también mencionó proyectos en marcha como el oleoducto trasandino, la ampliación de Oldelval y los oleoductos Vaca Muerta sur y norte, que en conjunto implicarán una inversión superior a los US$4000 millones en los próximos 2 a 3 años, y permitirán alcanzar una capacidad de exportación de más de US$10.000 millones., ratificó la decisión del Gobierno de impulsar un proyecto de ley para incentivar las inversiones hidrocarburíferas: "Hemos decidido impulsar una ley para establecer régimen y marco adecuados desde el punto de vista de la disponibilidad de divisas para dar seguridad jurídica a quienes inviertan en los próximos años", afirmó el ministro.Massa anticipó que "es decisión del Ministerio y de quienes conducen la compañía que a la próxima asamblea de accionistas del mes que viene el Estado vaya con una propuesta depara consolidar a YPF en el sistema financiero, a los efectos de seguir recuperando un compañía que es la nave insignia del desarrollo hidrocarburífero argentino".