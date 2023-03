Ojea sobre el Papa: "Los argentinos ofrecimos al mundo un compatriota que está haciendo mucho bien"

10 Años del Papa Francisco: Entrevista al Pte. Conferencia Episcopal Argentina Mons. Oscar Ojea VER VIDEO

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Oscar Ojea, destacó que la Argentina le haya "ofrecido al mundo" un compatriota como Jorge Bergoglio que "le está haciendo un gran bien" al planeta, y cuestionó que en algunos ambientes o sectores nacionales sus gestos hayan sido "desfigurados o reinterpretados".El titular del Episcopado y obispo de San Isidro visitó la agencia de noticias Télam para realizar un recorrido por los 10 años de pontificado del papa Francisco que se cumplen el próximo lunes 13 y, durante la entrevista, remarcó que, con su mensaje, el Papa busca "poner a los pobres en el centro" de su magisterio.El siguiente es parte del diálogo:Es imborrable. Hacía poco que era obispo de San Isidro. Yo no lo pude creer, pegué un grito y mandé a tocar las campanas. Habíamos estado hablando un mes antes sobre su renuncia. Me había dicho que tenía planes de confesar en San Cayetano o San Pantaleón, que iba a vivir en Flores. Yo ni soñaba que podía ser Papa. Esa noche soñé que no era verdad. Entonces me despertaba inquieto, pero con la alegría de saber que era verdad. Le escribí al nuevo Papa, le conté el sueño y me contestó que se había reído mucho y que a él también le había parecido un poco loco cuando subían los votos. Y me dijo: "Desde ese momento, sentí una paz que, de movida, sabía que no venía de mí. Me siento blindado por ella y gracias a esa paz sobrevivo".- Lampedusa es el lugar de unión de dos continentes, donde la gente huye desde el África, de la guerra y del hambre. Francisco quiso denunciar la globalización de la indiferencia y decirnos que el mundo había perdido su sentido de responsabilidad. Desde allí, la cantidad de gestos hacia los últimos: sus lavatorios de pies a los más humildes en las cárceles, abrir San Pedro para los hombres en situación de calle, invitar a comer a los más pobres de Roma. Hasta finalmente este último viaje a Sudan, que sentía como una enorme deuda porque por su rodilla no había podido ir. Invitó a los lideres de Sudan para poder hablar de paz. Se sentía muy comprometido a este viaje donde hizo visible lo invisible. Esos viajes han demostrado que quiso siempre colocar a la Iglesia en el lugar de los últimos.- A un crisis ambiental corresponde una crisis social. Para el Papa, la raíz de la enfermedad del agua, del suelo y del aire está en el corazón humano. Hay algo en el corazón humano que tiende a ver la naturaleza como si fuera un cuadro, donde yo puedo extraer y sacar todo lo que desee, sintiéndome el centro y negando el principio bíblico de que el hombre está llamado a cuidar. Nos habla del paradigma del extractivismo, el paradigma tecnológico, que es sacar a cualquier precio, y muchas veces sin protocolo, los minerales y las riquezas de la tierra, no cuidando, por ejemplo, la contaminación del agua, siendo indiferentes a la tala indiscriminada de árboles y al calentamiento global El Papa une estos problemas a esta visión del hombre que quiere dominarlo todo. El otro paradigma es el del cuidado. Tenemos que aprender a cuidarnos y a cuidar, y para esto hace falta una nueva cultura, donde cambien los estilos de vida, los hábitos de consumo. No lo resuelve un congreso, lideres o científicas, sino que tiene que ver con un tema en la educación.- El Papa hizo en 2019 un llamado a todos los actores sociales para poder unirse en un pacto global, partiendo de la frase "Para educar un hombre hace falta un aldea". Los educadores son los docentes, el mismo joven, niño o niña, también la familia, la sociedad, los gobiernos, los artistas, los periodistas. El Papa propone siete compromisos: el primero es la centralidad de la educación humana, que supone crear una atmosfera para que cada persona sea ella misma, y descubra sus valores y dones. El segundo es la escucha a fondo de los jóvenes, no solamente las palabras sino lo que hay detrás de ellas. También es imprescindible empoderar e implicar a la familia, que no puede dejar a los chicos en los centros como si fueran lugares donde se depositan chicos, sino que tienen que ser parte de una educación donde se educan valores. Luego, el lugar de la mujer: para una nueva cultura, para un nuevo pacto global, hay que reubicar a la mujer en todo el mundo de la educación. El sexto es el principio de una educación más bien crítica que pueda ubicarnos en el mundo en el que vivimos y no en una campana de cristal donde cada uno dé una formación ilusoria. Finalmente, el cuidado del planeta, una educación que extreme el respeto por la creación.- Francisco dice que los pobres son como maestros. Conservan valores y tradiciones de solidaridad, convivencia y respeto que en nuestras sociedades de clase media han desaparecido. Francisco quiere ponerlos en el centro del camino de la iglesia porque seguimos a un Dios que nació, vivió y murió pobre. El Evangelio está recorrido de justicia, compasión y misericordia, de modo que el cristiano debe trabajar para la promoción social. Muchas veces se escucha que la iglesia es partidaria de un pobrismo. ¿No saben lo que trabaja la Iglesia en centros marginales para poder sacar a los chicos de la droga? Son los Hogares de Cristo. Ellos dicen salir de las tres C "calle, cárcel y cementerio" para entrar en las tres C vitales "club, colegio y capilla". El Papa tiene una mirada sobre la economía popular importante. Lo ha demostrado en sus discursos a los movimientos sociales.- Tierra, techo y trabajo. Todos querríamos que hubiera pleno empleo. El trabajo hace a la dignidad de la persona, no es una mercancía. El trabajo le da sentido a la vida. Por eso todo lo que tenga que ver con la producción, con una economía donde haya inversiones concretas, es fundamental, pero sin embargo hay una enorme cantidad de hermanos que no pueden llegar a esta situación. Es necesario mirar esas economías solidarias. Hay una cantidad de trabajos que son propios de la economía popular en donde tenemos que depositar la mirada y sostenerlos.- Soy un convencido de que Francisco es muy querido en la Argentina y que soy muy pocos los ambientes en donde su figura ha sido conocida a través de ciertos gestos que han sido desfigurados, reinterpretados. Muchas veces cosas que el Papa ha dicho para un lugar del mundo en seguida, cierto sector de la prensa, lo aplica a la Argentina. Me parece muy importante que los argentinos podamos sentir que hemos ofrecido una persona para servir a las personas. Hemos ofrecido al mundo un argentino que se ha hecho y se ha formado con nosotros, que ha participado de nuestra vida social y comunitaria, y está haciendo un gran bien al mundo. La mayoría de los argentinos sentimos una gran alegría por esto. Y a aquellos que lo combaten o han querido desfigurar su figura, yo les diría: lean lo que dice el Papa. Es muy importante su palabra, como la sostiene.