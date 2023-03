Pablo González confirmó en Nueva York que YPF invertirá US$5.500 millones este año

El año pasado la producción registró el salto de producción de hidrocarburos más alto de su historia, superior al 7%.

El, anunció este viernes que la compañíay resaltó que el año pasado la producción registró el salto de producción de hidrocarburos más alto de su historia, superior al 7% interanual, impulsada en particular por el desempeño de losAl hablar en el New York Stock Exchange en un evento de celebración, González señaló que la acción de, y también anticipó que YPF invertirá junto a algunos de sus socios en el desarrollo de no convencionales en la cuenca austral de Palermo Aike.En la ocasión, González expresó que "ayer el Directorio aprobó la memoria del estado financiero 2022 y el salto de producción fue del 7,2% de barriles equivalentes,".Respecto a los resultados del último año, González resaltó que el resultado bruto de explotación -Ebitda- fue "de US$4947 millones, uno de lo más altos de la historia de la compañía"."El capex post pandemia fue de US$ 2700 millones, el año pasado se había aprobado un capex de US$3700 millones y sobre fin de año lo corregimos a US$ 4100 millones, y para 2023 el Directorio aprobó un presupuesto de 5500 millones, será un año de crecimiento", agregó el máximo responsable de la compañía.Asimismo,, hasta cotizar en la actualidad en torno a los US$ 11,50 por papel.Por otro lado, el titular de YPF destacó entre los activos de la compañía a la formación Vaca Muerta que cuenta con 16 billones de barriles de reservas. Allí, el año pasado la producción de petróleo no convencional creció 47% interanual y el convencional todavía es superior, y en gas ya lo está superando el no convencional al convencional", afirmó González.Respecto a los negocios pensados para este año, el presidente de la compañía anticipó queTambién comentó que hace dos días se reunió con el Ceo de Petronas en Houston y señaló sobre ese encuentro que "la reflexión final fue que se terminó el trabajo de los abogados y los contadores y empieza el trabajo de los ingenieros".En ese sentido, precisó que ese proyecto con la petrolera malaya "va a determinar exportar 25.000 millones de toneladas anuales, en el pico del proyecto, lo que significa 460 barcos.".Para arrancar con el proyecto, indicó: "Estamos esperando que el Estado nacional remita al Congreso la ley marco y a partir de ahí empieza un trabajo diferente", en referencia al proyecto que crea un nuevo marco regulatorio y condiciones de incentivo para la producción de GNL.Adicionalmente, comentó que tuvo una reunión con las máximas autoridades de Equinor para darle continuidad al proyecto de exploración offshore en la cuenca del Mar Argentino, y dijo que lo harán "siempre respetando las normas medioambientales y las normas energéticas"."Si bien el corazón de YPF es el petróleo y el gas,", añadió, en otro tramo de su participación.Para concluir su intervención, agradeció a los inversores presentes por la confianza y remarcó que la empresa nacional pasó "de una explotación en declino convencional a una no convencional que marca el futuro de la Argentina".