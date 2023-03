Grabois lanzó oficialmente su candidatura a presidente

“Es hora de poner la vida en el centro: de eso se trata pensar una Argentina Humana", publicó la cuenta Frente Patria Grande. / Foto: Alejandra Bartoliche

El dirigente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, lanzó este viernes su campaña presidencial a través de redes sociales bajo la consignay de esta forma oficializó sus intenciones de competir como precandidato dentro delen las próximas elecciones primarias, abiertas, simultaneas y obligatorias“Es hora de poner la vida en el centro: de eso se trata pensar una Argentina Humana. Por eso queremos que Juan, con su coraje, sus propuestas y sin careta, sea candidato a presidente”, se publicó en la cuenta oficial de Twitter delAdemás, desde la agrupación destacaron quesino que "principalmente por su gente" y que "sin embargo, hoy millones viven con angustia"."¿Cómo es posible que haya tanta gente sin un techo para vivir en un país con tanta tierra?, se preguntaron desde la agrupación política que lidera Grabois.Agregaron que "lo que se genera con el esfuerzo de quienes vivimos de nuestro trabajo no debería esfumarse por la canaleta del FMI y la fuga de capitales, ni destinarse a engrosar los bolsillos de los cuatro o cinco vivos de siempre"."Lo hacemos dentro del FdT porque la unidad es clave para evitar el retorno de la derecha, defender nuestros derechos y conquistar los que nos faltan. Como nos enseñó (la vicepresidenta) Cristina (Fernández de Kirchner), la valentía es fundamental para hacer las transformaciones necesarias para el país", completaron.El texto fue acompañado por un spot publicado en la cuenta oficial de Instagram del dirigente social donde se lo ve encontrándose con seguidores y que culmina con un abrazo entre Cristina Fernández y Grabois."La imagen del abrazo entre Cristina y Grabois fue registrada la noche de agosto en la que la vicepresidenta habló en la esquina de Juncal y Uruguay luego de que los militantes desactivaran el operativo de vallado que impedía manifestar su apoyo luego de conocerse la acusación del fiscal (Diego) Luciani", informaron oficialmente.El video está musicalizado con la cancióndel cantante y compositor argentino Andrés Calamaro.Simultáneamente, el Frente Patria Grande difundió un link con el objetivo de juntar firmas y avales para manifestar el apoyo a la candidatura del referente.Por su parte, Grabois había expresado que retiraría su postulación para dar el apoyo a una eventual candidatura de Cristina Kirchner en una entrevista en el canal de YouTube, Gelatina."Dice que no va a ser candidata y pidió que agarren el bastón de mariscal y eso hicimos. Si cambia de opinión, la vamos a acompañar con fervor”, había asegurado el líder delEn ese marco, sostuvo quepor lo que llamó a "plantear una estrategia política y no estirar las cosas como un chicle"."Yo no veo que se pueda revertir y si nosotros no trabajamos un candidato propio antes del cierre de listas. ¿Quién va a ser el candidato? El que más mide, y como (el gobernador bonaerense) Axel (Kicillof) se va a quedar en la provincia, van a terminar poniendo a (el ministro de Economía Sergio) Massa”, había expresado el dirigente social.Finalmente, desde Patria Grande recordaron que la campaña comenzó en enero cuando aparecieron "afiches sin firmas con la consigna `Juan XXIII. Grabois presidente`" en distintas ciudades del país.