El banco estadounidense SVB pone en alarma al sistema financiero

El Silicon Valley Bank es uno de los 20 bancos más importantes de Estados Unidos / Foto: Twitter.

Temores

Punta del iceberg Tras la corrida, la cadena CNBC informó este viernes que SVB fracasó en sus intentos para reunir nuevo capital y contrató a consejeros para explorar una potencial venta de sus activos a otra entidad financiera.



La caída de SVB, se suma a la del banco Slivergate de esta semana, lo cual extiende un manto de dudas sobre el sector financiero respecto a si se tratan de hechos aislados o el anticipo de una crisis.



"No estoy preocupado por los grandes jugadores pero muchos de los pequeños van a tener unas patadas terribles. SVB es sólo la punta del iceberg", advirtió el consultor Chistopher Whalen.

Advertencia

Diversos fondos comunes de inversión recomendaron retirar sus activos de Silicon Valley Bank (SVB), uno de los 20 bancos más importantes de Estados Unidos,, lo cual encendió las alarmas en el sector financiero global por un posible efecto sistémico.Por su parte, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, afirmó que su departamento, en una comparecencia ante el Comité de Medios y Arbitrios.SVB, fundado hace 40 años y especializado en brindar financiamiento a las empresas emergentes (startups) tecnológicas de Silicon Valley,y este viernes operó con una pérdida de 69% en el pre mercado hasta que su cotización fue paralizada.El derrumbe se extendió a la cotización de los principales bancos mundiales encaminándolos a la peor semana desde 2020 y se produjo luego de que SVB le anticipara a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) unas pérdidas de US$ 1.800 millones en el primer trimestre y una colocación acelerada de acciones de US$ 1.750 millones para sanear su posición de capital tras haber registrado fuertes pérdidas en su portfolio de inversiones, precisaron las agencias Bloomberg y DPA.Dicha cartera consistía principalmentecuyos valores cayeron desde las subas de tasas de interés que dispuso la Reserva Federal (FED).El banco se vio obligado a desprenderse de ella tras una fuerte salida de depositantes, reflejo de la caída de la actividad de las startups en particular y el sector tecnológico en general de los últimos meses.Los temores en cuanto a la capacidad financiera de SVB -el decimosexto banco en cantidad de activos en Estados Unidos- provocó que firmas de capital de riesgo como Funder Fund, Union Square Ventures y Founder CollectivePor su parte, diversos clientes reportaron dificultades a la hora de retirar sus fondos.En una nota a sus clientes Founder Collective indicó que "a largo plazo, no creemos que los depósitos estén en riesgo, pero a corto es más difícil de predecir".En tanto Garry Tan, CEO de Y Combinator, reconocida incubadora de startups, advirtió quey recomendó limitar la exposición al banco.El CEO de SVB intentó el jueves frenar la corrida pidiendo calma a los clientes e inversores a través de una conferencia telefónica de 10 minutos, según informó una fuente familiarizada con la situación a Bloomberg.Las autoridades regulatorias desde el crack de 2008 se focalizaron en asegurar la estabilidad de los grandes bancos forzándolos, por ejemplo, a tener mayores encajes, lo cual, algunas de las cuales apostaron en plataformas tecnológicas o criptomonedas como Slivergate.Michael Barr, vicepresidente de supervisión de la FED reconoció esta postura e indicó que las instituciones más grandes también están expuestas a estos riesgos pero dicha exposición "tiende a ser una muy pequeña parte de sus hojas de balance".Del mismo modo, analistas de Morgan Stanley descartaron un riesgo sistémico y recordaron que, y otros como Slivergate y SVB, especializadas en determinados perfiles de clientes con mayor riesgo.Mike Mayo, director en Wells Fargo advirtió de que "SVS es una clara advertencia del riesgo financiero por fuera de los grandes bancos"."Lo que vimos con este banco de medianas dimensiones incluye, por extensión, al capital privado, y el universo fintech", afirmó Mayo.