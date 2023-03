Los ingresos familiares e individuales en CABA perdieron frente a la inflación

"La mitad de los trabajadores varones ganan menos de $ 120.000 y la mitad de las mujeres, menos de $ 100.000".

Foto Pepe Mateos

, de aproximadamente dieciséis puntos porcentuales, según un informe de la Dirección General de Estadística y Censos porteña.Con una inflación del 89,2% respecto del mismo período de 2021, los ingresos familiares totales tuvieron un incremento nominal del 75,6%, los individuales del 72,4% y los familiares per cápita del 71,4%, inferiores en relación con el Índice de Precios al Consumidor del distrito en 13,6, 16,8 y 17,8 puntos porcentuales, respectivamente.La Dirección indicó que, integrado por "una pareja de varón y mujer de 35 años, económicamente activos y propietarios de la vivienda con dos niños varones de 6 y 9 años".Advirtió que el período analizado "se trata de un trimestre en el que los asalariados registrados en la seguridad social perciben aguinaldo".Las diferencias regionales de la ciudad, en la que históricamente la zona norte tuvo ingresos más altos que los de la zona sur, tuvieron una reducción en comparación con los niveles del último trimestre de 2021, aunque no dejaron de mostrar una brecha significativa.Las familias de la zona sur cuentan con más integrantes que la de la zona norte, lo que implica que la brecha se amplía en la medición del ingreso familiar per cápita, que fue en toda la ciudad de $ 112.361, con este detalle por zona: $ 151.797 en el norte, $ 110.283 en el centro y $ 68.951 en el sur, 54,58% menos que la zona más favorecida.El organismo estadístico porteño puso de relieve que "el 30% de los hogares de menores ingresos per cápita concentran el 38,6% de las personas, pero sólo el 14,1% de la suma de ingresos".En el otro extremo,señaló.También indicó que los ingresos laborales se expandieron por debajo de los ingresos no laborales (72,6% y 86,1% respectivamente).Los ingresos de la ocupación principal ascendieron a $ 136.410, con un crecimiento interanual del 79%.En cuanto a la clasificación por género, la Dirección de Estadística precisó que, en tanto "con un promedio de 38 horas semanales trabajadas para toda la población ocupada, los varones registran 40 horas y las mujeres 35 horas".Asimismo, el 10% de los ocupados con menores ingresos percibe menos de $ 33.000 en su ocupación principal, mientras que el 10% de mejores ingresos, supera los $ 250.000, de lo que se desprende que "el último decil gana algo menos de 8 veces lo que el primero", concluyó.