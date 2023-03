Onnis defendió a Messi de las críticas en Francia: "Su actuación no fue decepcionante"

Delio Onnis.

, exdelantero de Almagro y Gimnasia y Esgrima La Plata,en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa"No fue decepcionante para nada. Le puede pasar hasta al mejor jugador del mundo, así que para mí la calificación estuvo bien", expresó Onnis, de 73 años, en declaraciones a Télam."Soy un hincha fanático de Messi pero debo reconocer que no fue un día grande para él", puntualizó.El diario deportivo francés L'Equipe expresó: "El argentino estuvo muy activo, tratando de influir más en el juego de su equipo y tuvo una gran ocasión de marcar (25m.). Es demasiado poco y muy decepcionante en un partido de esta importancia".El miércoles pasado, París Saint Germain acumuló otra frustración en la Liga de Campeones de Europa con la eliminación en octavos de final a manos de Bayern Múnich, de Alemania.En un colmado Allianz Arena, Bayern Múnich se impuso 2-0 con goles del camerunés Eric Choupo-Moting (ST 16m) y el alemán Serge Gnabry (ST 44m), y cerró la serie 3-0 a su favor, luego de la victoria por la mínima en el juego de ida."Entre los dos partidos, creo que la clasificación de Bayern Múnich es buena. Por lo que vimos, es merecida", dijo Onnis.Messi, con 799 goles en su carrera profesional, fue titular en PSG, club donde tiene contrato hasta junio de este año.Onnis dijo que ignora si Messi continuará en el equipo parisino: "No lo puedo saber. El que lo sabe es un mago", expresó.El exgoleador nació en Italia y marcó 299 conquistas en 449 encuentros en la Liga de Francia, de la que fue el máximo artillero en cinco oportunidades.Por último, Onnis calificó con "cinco puntos" el desempeño del argentino desde que el 10 de agosto de 2021 París Saint Germain oficializó su llegada por los próximos dos años, con la opción de uno más de prórroga.En otro tramo del diálogo con Télam, Onnis consideró que a París Saint Germain, "después del revés le sigue interesando la Liga de Campeones. Que la gane o no, es otra cosa pero le va a seguir interesando siempre".El qatarí Nasser Al-Khelaifi, presidente del París Saint-Germain, planteará un cambio inmediato en la dirección técnica del primer equipo pero el argentino Marcelo Gallardo, uno de los nombres mencionados para la sucesión, no es prioridad, como sí lo sería el alemán Thomas Tuchel, quien condujo al club a su única final del Champions en 2020.La máxima autoridad del club parisino encabezará reuniones con la directiva para proponer la destitución de Christophe Galtier, llegado a principios de temporada como reemplazo del argentino Mauricio Pochettino.Sin embargo, el actual DT habló este viernes con visión de futuro en el cargo, a menos de 48 horas del golpe en Múnich; "Hubo mucha decepción e ira después del partido. Resignación no, sí decepción, que es normal. Había mucha expectativa interna, pero sólo hay un equipo que gana la Champions. Ahora debemos proyectarnos rápidamente sobre el objetivo del campeonato ya que el calendario nos obliga a jugar el sábado con Brest".Al-Khelaifi, molesto por la eliminación en octavos de final, escuchará otras opiniones dentro de la junta como también la del director deportivo, el portugués Luis Campos, y la del delantero francés Kylian Mbappé, una de las máximas figuras del plantel junto a Messi y el astro brasileño Neymar.PSG pertenece desde 2011 a Oryx Qatar Sport Investment, que es propiedad del fondo soberano Qatar Investment Authority, radicado en Doha y que pertenece al gobierno de ese país.