Caída de un avión sanitario en Tierra del Fuego: familiares piden celeridad en la investigación

Aeropuerto de la ciudad fueguina de Río Grande. Foto TW Télam.

La madre de, una de las cuatro víctimas de laen la ciudad fueguina de Río Grande, inició una campaña de recolección de firmas para exigir celeridad en la investigación del caso que lleva ocho meses sin ningún resultado, según denunció en declaraciones a varios medios de la provincia.El reclamo, que hasta el momento reunió más de 28.000 adhesiones plantea que el cuestionamiento no es al Juzgado Federal riograndense, en el que se tramita la causa, sino a la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) que “se tomó todo este tiempo para enviar la caja negra del avión a Estados Unidos para una pericia que ahora puede demorar un año o más”.En declaraciones a Radio Fueguina, Mónica Ferrara explicó que lo que se pide a través de la petición es El Lear 35A de la empresa Flying América SA se precipitó a tierra poco después de despegar del aeropuerto de Río Grande , cuando regresaba a Buenos Aires luego de trasladar a un bebé de pocos meses y su familia en un vuelo sanitario.En el accidente murieron el comandante de la aeronave,, el copiloto, el médicoque se desempeñaba como enfermera en el área de Terapia Intensiva Pediátrica del Sanatorio Finochietto de la ciudad de Buenos Aires.“Estoy juntando mis pedacitos pero también estoy cada vez más fuerte para emprender esta lucha. No pienso rendirme: el papá, su hermano, sus amigos y yo estamos juntos y no vamos a parar”, expresó Ferrara en la entrevista radial.También consideró que “alguien mató a Denise y a las tres personas que iban con ella. No sé si la irresponsabilidad, la negligencia, o la desidia, pero alguien los mató y debemos saber quiénes son los responsables”.La madre de la enfermera reiteró que el reclamo “no es a la justicia”, y explicó que la jueza Federal de Río Grande, Mariel Borruto, y sus secretarios “nos trataron muy bien y nos explicaron que dependen de los organismos de investigación”., se quejó la mujer.A su vez, sobre las posibles causas del accidente, dijo que “no" acepta el argumento de que "se trató de una falla humana, porque los pilotos eran muy experimentados y el avión cayó a tierra a 300 metros del despegue, viró a la izquierda y cayó"."Evidentemente hubo una falla mecánica”, razonó y criticó a la empresa aérea responsable del vuelo:“Denise era una chica con una vocación impresionante. Ese día me mandó mensajes todo el tiempo. Cuando cargaron combustible en Comodoro Rivadavia y antes de salir de Río Grande. Salió a trabajar y la mataron. Alguien o algo la mató. No sé quiénes fueron Queremos justicia”, concluyó la mujer.En la petición de Change.org se menciona que Denise, además de enfermera era “fanática de Racing, jugaba al fútbol, al hockey, cantaba, estudiaba, y era voluntaria en la Villa 31. Tenía toda la vida por delante”.