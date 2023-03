El bitcoin se desploma por debajo y perfora los US$ 20.000

Ilustración: Pablos Blaseberg.

El bitcoin caía este viernes por debajo de los US$ 20.000, con un retroceso de más del 8% en las últimas 24 horas, de la mano de una venta generalizada de los activos de riesgo y una persistente desconfianza hacia el sector, tras la reciente caída del banco Slivergate La criptomoneda más utilizada en el mundo cotizaba a aproximadamente US$ 19.900, rompiendo por primera vez desde enero la barrera de los US$ 20.000 y acumulando una pérdida de casi el 11% en los últimos siete días, según el portal Coinmarketcap.: ethereum caía 8,85%, mientras que otras monedas alternativas como dogecoin registraban bajas de hasta 10%.tras producirse "un crack" en el mercado por la caída de la plataforma de intercambio FTX , una de las más importantes hasta ese entonces junto con Binance.Tras esa caída, el bitcoin había comenzado un proceso de revalorización al comenzar el año pasando de valer US$ 16.500 a tocar los US$ 25.000 a mediados de febrero.Diversos motivos llevan a desplome de este viernes, tanto macroeconómicos como propios del sector. Por un lado, las criptomonedas no escapan -al igual que otros activos de riesgo como las acciones bursátiles- de los temores por la política monetaria que adoptará la Reserva Federal (FED).Si bien a principios de años, se descontaba que la FED finalizaría este mes con las subas de tasas de interés -que inició hace un año atrás- dejándolas en un rango de entre 4,75% y 5%, los recientes datos económicos apuntan a que las presiones inflacionarias no cesaron.Esto podría forzar a la FED a mantener las subas de tasas por más tiempo, beneficiando activos como los bonos del Tesoro en detrimento de otros como las acciones y las criptomonedas., afirmó a la agencia de noticias Bloomberg, John Toro, director de intercambios en la plataforma Independent Reserve.Por su parte, el analista de mercado Tony Sycamore de IG Australia indicó que el bitcoin probablemente se mantenga en un rango de entre US$ 15.500 y US$ 25.000."Los datos que hemos visto en lo que va del año sugieren que el nivel final de las tasas deberá ser más alto", sostuvo Powell esta semana durante su comparecencia en el Capitolio.. El regulador del Estado de Nueva York demandó este jueves a KuCoin, una plataforma de critpomonedas, señalando en el proceso a Ethereum como un valor financiero.Esta postura es compartida por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC): considerar a las criptomonedas como "valores financieros" las equipararía -en términos regulatorios- a otros activos tradicionales como bonos y acciones.Tampoco ayuda la pérdida de reputación y confianza en las criptomonedas. El banco estadounidense Slivergate, reconocido por su vínculo con el sector de las criptomonedas, anunció ayer su liquidación, una nueva victima del efecto dominó de la quiebra de FTX en noviembre pasado. La entidad sufrió una corrida masiva tras conocerse que la plataforma era uno de sus principales clientes.Si bien no estrictamente conectada con las criptomonedas, la corrida informada anoche por Sillicon Valley Bank (SVB) agregó otro elemento de temor en los mercados."Temas específicos de las cripto, en paralelo con la vulnerabilidad en los mercados de activos son la receta perfecta para la volatilidad", analizó Edmond Goh, de la plataforma B2C2.