El autor del tiroteo en Hamburgo era un exmiembro de los Testigos de Jehová

El atacante abatió a siete personas y se suicidó poco después de que la Policía irrumpió en el edificio. / Foto: AFP

Entre las víctimas había una mujer embarazada de siete meses / Foto: AFP

Aún se desconocen los motivos del ataque

El presunto autor del tiroteo registrado el jueves en una iglesia dede la ciudad alemana de Hamburgo, cuya cifra final de víctimas incluido el atacante es de ocho, era exmiembro de esa comunidad, con la que estaba en conflicto, dijo este viernes la Policía alemana."Philipp F. era un exmiembro" de los Testigos de Jehová, dijo a la prensa un alto mando de la Policía, y añadió que el atacante abandonó la comunidad hace unos 18 meses, "aparentemente, no en buenos términos", según informó la agencia de noticias AFP.El atacantepoco después de que la Policía irrumpió en el edificio, indicaron también las autoridades al dar cuenta de los detalles de lo ocurrido anoche."El autor huyó a la primera planta" del edificio donde estaban reunidos miembros de la comunidad con motivo de unos rezos, "y se mató", indicó a la prensa el ministro de Interior de la ciudad-estado de Hamburgo, Andy Grote.Armado de un revólver, mató a cuatro hombres y a dos mujeres de 33 y 60 años,, y cuyo bebé se cuenta como víctima mortal, precisaron las autoridades.Ocho personas resultaron heridas, cuatro de ellas de gravedad.La rápida llegada de las fuerzas de seguridad que interrumpieron la masacre, permitió, aseguraron las autoridades.Aún se desconocen los motivos del ataque perpetrado por el sospechoso, de 35 años, dijo un representante de la fiscalía de Hamburgo, que agregó queEl atacante podría haber padecido de trastornos psiquiátricos.El hombre, que no tenía antecedentes penales, "alimentaba una rabia contra los miembros de congregaciones religiosas, en particular contra los Testigos de Jehová", explicó la Policía.