Bancarios y cámaras patronales retoman las negociaciones paritarias en Trabajo

Sergio Palazzo, titular de la Asociación Bancaria.

La Asociación Bancaria (AB), que conduce Sergio Palazzo, y las cámaras empresarias de la actividadLa reunión será una continuidad de las tratativas que se desarrollaron el lunes, cuando la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (Abappra) propuso "otorgar una suma extraordinaria por única vez de carácter no remunerativo, en concepto por compensación salarial del impuesto a las Ganancias"., tal como anunció el Secretario de Prensa y Difusión de la Asociación Bancaria, Claudio Bustelo, a través de Twitter."Así, los importes ofrecidos van desde una escala de $12.500 hasta $136.500, a abonarse el 50% en mayo y el 50% restante en el mes de septiembre del 2023. La cámara aclara que esta gratificación extraordinaria, no será aplicable para las entidades bancarias que actualmente reintegran a sus trabajadores dicho tributo", señaló el gremio en un comunicado.Por otro lado,"Está claro, que las cámaras empresariales bancarias no están a la altura de las circunstancias considerando que nos encontramos en una situación económica coyuntural muy difícil, en donde los más perjudicados, como siempre, somos las y los trabajadores", indicaron desde la organización sindical.En ese sentido,"Por todo lo expresado rechazamos las propuestas realizadas por todas las cámaras bancarias, entendiendo que son insuficientes y que no están ajustadas a los tiempos que corren, ni a nuestros justos reclamos", consignaron desde el gremio.En medio de este conflicto salarial,La cartera de trabajo intimó a la Asociación Bancaria a través de una resolución oficial a "dejar sin efecto" durante quince días "toda medida de acción directa que estuviesen implementando o tuvieran previsto implementar, prestando servicios de manera normal y habitual".