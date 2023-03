Mötley Crüe y Def Leppard en el Parque Sarmiento: es solo una cuestión de actitud

Gran recital en el Parque Sarmiento. Foto: Maximiliano Luna.

La banda angelina Mötley Crüe y la británica Def Leppard protagonizaron la noche del jueves una velada de alto voltaje rockero en el porteño Parque Sarmiento, en la que ambas propuestas maridaron naturalmente en el plano sonoro, aunque contrastaron en cuanto a la postura escénica.Mientras el quinteto oriundo de Sheffield apostó a un hard rock de alto vuelo y puso el énfasis en su notable oferta musical, el cuarteto estadounidense apuntaló su performance con una alta cuota de sexismo, que si bien forma parte de su ADN, a esta altura resultó casi paródica y distractiva.Es que Mötley Crüe también tuvo sus grandes momentos musicales y, aunque tardó un rato en encontrar su mejor forma, fue construyendo a lo largo del concierto un sonido vigoroso, con pasajes de crudeza y algunos tempos altos que lo dejaron en las puertas del hardcore.Pero como si hubiera quedado atrapada en los años `80 o como si tuviera que hacer honor a su historia extramusical, la cual pudo refrescarse hace un tiempo con el lanzamiento de la bioipic "The Dirt", la banda concentró demasiados esfuerzos en reivindicar esa imagen de altos niveles de testosterona.Y aunque en cierta forma el público lo celebró como parte del show que fue a buscar, todo terminó convirtiéndose en un monótono chiste de dudoso gusto.La jornada rockera arrancó cuando comenzaba a caer la tarde con los locales Rata Blanca, sin dudas una buena elección como para calentar los motores y dejar el escenario a punto para el ingreso de Def Leppard.A cinco años de su última visita, pero con la novedad de haber editado un nuevo disco en ese lapso, el grupo británico brindó un soberbio set de principio a fin, sin puntos flojos, con un impecable sonido y destacadas performances personales.Desde la intacta voz y la presencia escénica de su frontman Joe Elliot, las poderosas guitarras de Phil Collen en rol solista y Vivien Campbell más orientado a las sólidas bases, el sólido bajo de Rick Savage y el milagroso baterista Rick Allen, Def Leppard dio cuenta de lo bien que le sientan las más de cuatro décadas de historia.En ese contexto, el grupo pudo darse el lujo de arrancar el concierto con uno de los temas nuevos, en este caso "Take What You Want", y volver en otros pasajes con otros dos de esa reciente producción -"Kick" y "This Guitar"-, sin provocar baches en la atención de sus fans, naturalmente más celebratorios en los grandes clásicos."Estuvimos hace un par de años, luego vino la pandemia, pero hicimos algunas nuevas canciones", anunció incluso el vocalista antes de introducir una de las composiciones más recientes.Al buen arranque le sumaron de inmediato "Let´s Get Rocked", la que hilvanó con "Animal", "Foolin´" y "Armageddon It", las cuales crearon un macizo bloque rockero.Mientras "Love Bites" y "Promises" mantuvieron el clima, el respiro acústico llegó con la mencionada "This Guitar" y "When Love and Hate Collide", aunque sin perder intensidad.Un juego lumínico con rayos láser e imágenes históricas de los años más calientes en la carrera espacial fueron el marco ideal para devolver el pulso alto con "Rocket"; "Bringin´ On the Heartbreak" mostró que el rock poderoso también puede ser melodioso; y el pasaje instrumental "Switch 625" fue la excusa para el lucimiento de los guitarristas y, especialmente, de Rick Allen, quien protagonizó un solo de batería con el que hizo alarde del novedoso sistema de pedales que creó en los `80 cuando perdió un brazo en un accidente automovilístico."Hysteria" trajo el recuerdo de los primeros años de la banda y el megahit "Pour Some Sugar On Me" prolongó ese estado que siguió hasta el final con "Rock Of Ages" y "Fotograph". 