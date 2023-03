YPF cerró 2022 con ganancia récord de US$ 2.200 millones

Los resultados serán presentados formalmente a los inversores en una conferencia desde el New York Stock Exchange. Foto: archivo.

La petrolera YPF cerró el 2022 con un resultado bruto de explotación -Ebitda- de casi, un 27% por encima de los números del año anterior y el tercero más alto en la historia de la compañía.A lo que adicionalmente, registró una ganancia neta récord de más de 2.200 millones de dólares.Estos son algunos de los principales datos informados por la empresas en la Bolsa de Buenos Aires y en Wall Street, con la presentación de los resultados del cuarto trimestre del año pasado.Los resultados serán presentados formalmente a los inversores este viernes en una conferencia que se realizará desde el New York Stock Exchange (NYSE), donde la compañía -encabezada por su presidente- celebrará los 30 años del inicio de cotización en ese parqué.El ministro de Economía,, informó este jueves que asistirá a ese acto de manera virtual.Desde su cuenta de Twitter, Massa señaló que ", ampliando los volúmenes de mercado y generando mayores oportunidades de desarrollo. Me hubiese gustado estar físicamente en el acto, pero las tareas de ordenamiento financiero me demoraron en la Argentina. Será un evento en el que además, junto a Pablo González, realizaremos anuncios que seguirán poniendo a YPF en el sendero de liderazgo que viene recuperando".Los nuevos datos reflejan que el crecimiento productivo fue sostenido a lo largo de 2022, y en el último trimestre cerró con un aumento del 7% en la producción de petróleo respecto de igual período en 2021.La actividad no convencional continuó mostrando excelentes resultados y actualmente representa más de un 40% de la producción consolidada de la compañía, con crecimiento anuales muy significativos del orden del 45% en el caso del petróleo y del 47% en gas.Este crecimiento se apalanca en las mejoras operativas alcanzadas por la compañía en el desarrollo de sus campos en Vaca Muerta, donde en 2022 se registraron récords de eficiencia en los tiempos de perforación y fractura de los pozos.También la marca más alta en la cantidad deYPF señaló que en 2022 logró cumplir con la ejecución de su plan de inversiones de aproximadamente US$4.200 millones, que resultó un 60% superior respecto al año anterior y constituye la mayor inversión corporativa del país.En particular,Las inversiones, los resultados obtenidos y la eficiencia lograda durante el 2022, le permitieron a YPF mejorar sus reservas que alcanzaron los casi 1.200 millones de barriles de petróleo equivalentes, la mayor cifra desde 2015 y un 4% superior al año anterior.Por el lado del Downstream -refinación y comercialización de combustibles-, las ventas domésticas del año resultaron un 11% superiores al año anterior, marcando un récord histórico anual de suministro tanto para naftas como para gasoil.Ese volumen fue abastecido a través de mayores niveles de procesamiento en las tres refinerías de la compañía, que crecieron un 6% en relación a 2021, y a un incremento en las importaciones.En materia financiera, se resaltó que el flujo de caja libre fue positivo por tercer año consecutivo, acumulando más de US$ 750 millones en el año, lo que permitió disminuir la deuda neta de la compañía que se ubicó en el nivel más bajo desde 2015 y cerró el año con "un ratio de endeudamiento neto muy saludable", de 1,2 veces en relación con el Ebitda ajustado.