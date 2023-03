El PJ bonaerense convocó a "manifestarse" contra el "intento de proscripción" de Cristina Fernández

PJ Bonaerense, presidido por Maximo Kirchner .//Foto Alejandro Moritz

» Comunicado del Partido Justicialista de la PBA. #BastaDeProscripción pic.twitter.com/fhuBo2dDSs — PJ Provincia de Buenos Aires (@BonaerensePJ) March 9, 2023

El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires manifestó su "solidaridad" con la vicepresidenta Cristina Fernández ante lo que consideró la "crónica de una sentencia anunciada", en referencia a los fundamentos de la condena a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos contra la exmandataria, y convocó aPara el peronismo bonaerense, que preside Máximo Kirchner, el fallo contra la vicepresidenta en la causa conocida como "Vialidad" constituye una "persecución judicial y un intento de proscripción ejercido por representantes de uno de los tres poderes del Estado"."Luego de más de cuatro meses de conocida la sentencia, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso publicaron los fundamentos de una sentencia que ya estaba escrita mucho antes de darse a conocer.", expresó el PJ provincial en un documento.Para el Justicialismo, se trata de una "sentencia de millones de palabras, ninguna prueba contundente y un solo renglón como objetivo: evitar una posible candidatura de Cristina Fernández de Kirchner a cualquier cargo público"."Más que una condena estamos frente a un mensaje a los dirigentes que representan a quienes trabajan, estudian, producen e invierten en nuestro país. El mensaje es simple: quienes se atreven a desafiar el orden establecido y creen que se puede transformar la Argentina, tienen que entender que el costo se paga con la vida personal y de la familia. Por eso no importa el Estado de derecho, las pruebas, la culpabilidad o inocencia de los imputados. Importa que el mensaje quede claro", subrayó el PJ.El Justicialismo sostuvo así que "el mecanismo no es nuevo ni se limita a nuestro país", al graficar que "abundan los ejemplos en América Latina de la utilización del Poder Judicial para resolver lo que no pueden resolver por vías democráticas", como la condena que sufrió Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil para "evitar su candidatura" e "incrementar las chances de Jair Bolsonaro"."No estamos frente a una condena judicial a Cristina. Estamos frente a la impugnación judicial de sus políticas. Estamos frente a un intento gravísimo, por parte de uno de los poderes del Estado, de demarcar una línea respecto de cuáles candidatos y espacios políticos son legítimamente democráticos y cuáles no, cuáles pueden ser electos en comicios libres y cuáles no. Este hecho, en el año que nuestro país cumple 40 años ininterrumpidos de democracia, no puede ni debe ser soslayado", alertó el PJ.En esa línea, el peronismo bonaerense afirmó que "condenaron a la compañera Cristina los mismos integrantes de los poderes que en cuatro años condenaron a la Argentina al brutal endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a la pérdida de puestos de trabajo y el sometimiento a políticas que ya fracasaron en nuestro país"."No van a poder resolver con un fallo, por más páginas que le agreguen, lo que no pudieron hacer gobernando la Argentina", aseveró el PJ, que expresó su "solidaridad" con la vicepresidenta ante la "crónica de una sentencia anunciada" y llamó a "manifestarse" a "quienes sientan como propia la reivindicación de la democracia para que se acabe el intento de proscripción de un espacio y una dirigente política".El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) dio a conocer este jueves los fundamentos del veredicto dictado el 6 de diciembre pasado en la "causa Vialidad", y por el cual condenó por supuesta "administración fraudulenta" a la vicepresidenta junto a otros imputados, con lo que comenzó a correr el plazo de diez días hábiles para la presentación de eventuales apelaciones de las partes.