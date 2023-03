Cerruti reafirmó que Fernández hará "todo lo posible" para que gane el Frente de Todos

El Presidente "sigue sosteniendo la inocencia" de Cristina Fernández, subrayó Cerruti VER VIDEO

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, afirmó que el presidente Alberto Fernández "es kirchnerista" como "la enorme mayoría del Gabinete" de ministros y aseveró que el primer mandatario "va a hacer todo lo posible para que el Frente de Todos triunfe en las elecciones de octubre".El jefe de Estado "es uno de los fundadores, de los que acompañó a Néstor Kirchner en la fundación del kirchnerismo", abundó Cerruti.Además, reiteró la posición del Gobierno acerca de que la condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos contra la vicepresidenta Cristina Fernández en la causa Vialidad busca "sacarla de la escena política".Cerruti dijo en una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno que el presidente Fernández "ya dijo en más de una oportunidad que entiende que esta causa no tiene ni pie ni cabeza".Y que "la Vicepresidenta fue traída para ser metida en esta causa, en la cual no tiene ningún tipo de relación, y eso está claramente expuesto en los fundamentos, donde en varias oportunidades queda claro que no hay ninguna prueba para que esté allí la Vicepresidenta". "El Presidente sigue sosteniendo la inocencia de la Vicepresidenta y cree que uno de nuestros temas centrales tiene que ser defender su inocencia" , sostuvo la portavoz.Agregó que para el primer mandatario se trata de una "causa armada" con el objetivo de "perseguir a la Vicepresidenta, para inhabilitarla y que no pueda ejercer funciones políticas". Y también una forma de "aleccionar a otros dirigentes políticos que intenten tomar medidas que vayan a favor de las grandes mayorías".Cerruti ratificó que "no hay ninguna prueba concreta de nada de lo que se sostiene" en la sentencia.Además, confirmó que el jefe de Estado visitará el sábado próximo en Luján al padre José María "Pepe" Di Paola para sumar su adhesión al proyecto "Ni un pibe ni una piba menos por la droga", que impulsa la Federación de Hogares de Cristo y que será presentado el fin de semana en esa ciudad bonaerense."El Presidente va a ir a la firma del proyecto que está llevando adelante el padre Pepe, que va a ser a las 12", respondió la portavoz ante una pregunta de Télam."El Presidente va a estar al mediodía con la iniciativa que está llevando el padre Pepe con los niños tomados por la droga", completó.Cerruti también se refirió a la participación de una división del Ejército en tareas de urbanización en Rosario y destacó que "no van a desempeñar tareas de seguridad" en esa ciudad santafesina , sino "una colaboración en urbanizaciones de sectores de vivienda social", ya que son "las Fuerzas Armadas de la democracia, que no participan de la seguridad interior".Por otra parte, rechazó las declaraciones del jefe de gobierno porteño,, Horacio Rodríguez Larreta, sobre la idea de disolver el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en caso de ser electo presidente y contestó: "Rodríguez Larreta mide marketing".Y manifestó que "el Gobierno de la Ciudad, que dedica una parte enorme para pauta publicitaria o para arreglar veredas que ya fueron arregladas, tendría que dedicarse más a otros temas que efectivamente son los que en estos momentos maneja el Ministerio, incluso en la Ciudad de buenos Aires"."Pero como la Ciudad no tiene ninguna política con respecto a la violencia de género para acompañar a aquellas mujeres que son víctimas, no tiene ninguna política de equidad, entonces es muchas veces el Gobierno nacional el que tiene que intervenir en este tipo de políticas", amplió la funcionaria.Cerruti alertó que "decir que ministerio si o ministerio no es reducir algo que es muchísimos más complicado", y se explayó: "Durante el gobierno de (el expresidente Mauricio) Macri no se llevó adelante ninguna política que tuviera que ver con la posibilidad de romper el techo de cristal para las mujeres con respecto del trabajo, a las políticas de cuidado".CABA "no cuenta ni con los jardines maternales necesarios, ni con los lugares públicos del Estado para las tareas de cuidado para aquellas mujeres que no pueden tener a alguien que cuide a sus hijos en sus casas para que puedan salir a trabajar", añadió.Y resaltó que las políticas de esa cartera "han sido fundamentales tanto en el descenso de mortalidad infantil, y tenemos en este momento la tasa más baja, como en que se haya reducido en la mitad las muertes por abortos clandestinos" sólo en el primer año de aplicación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)". Afirmó además que "descendió muchísimo, casi a la mitad, la tasa de embarazo adolescente", por lo que valoró la gestión de la cartera que actualmente conduce Ayelén Mazzina."Lo que debería discutir Rodríguez Larreta es cuales son las políticas que va a llevar adelante, en lugar de tirar cosas para la televisión para a ver quien es más de derecha, él, (Javier) Milei o Patricia Bullrich. Están peleando para ver quien queda más a la derecha, pero es un trabajo que le dejo a él", completó.Sostuvo luego que Alberto Fernández "es kirchnerista", ante una pregunta puntual relacionada con las declaraciones atribuidas al mandatario en El Destape web, en el que se sugería la posibilidad de darle fin a "veinte años de kirchnerismo"."El Presidente es kirchnerista, sería estar hablando de dejarse atrás a sí mismo. El Presidente es kirchnerista, es uno de los fundadores, de los que acompañó a Néstor Kirchner en la fundación del kirchnerismo. La enorme mayoría de este Gabinete es kirchnerista y no le damos más entidad que esa", aclaró la funcionaria.Además, manifestó que el jefe de Estado "no le responde a un ministro de una provincia", consultada por las críticas lanzadas por el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia bonaerense, Andrés Larroque."Hay millones y millones de personas que integran la coalición y no vamos a responderle a todos. 'Cuervo' Larroque es un gran compañero, pero el Presidente no responde declaraciones de un ministro de una provincia", añadió Cerruti.Consultada sobre las candidaturas en la coalición de Gobierno, la portavoz dijo que "no hago futurología" y que "el Presidente va a hacer todo lo posible para que el Frente de Todos triunfe en las elecciones de octubre".Respecto de la situación socio económica, descartó que se esté "atravesando un ajuste", y por el contrario apuntó que "la Argentina tiene el doble de inversión en políticas sociales de lo que han tenido los últimos gobiernos, exactamente se duplicó la inversión social".Agregó que "no hay posibilidad de que eso sea denominado ajuste sino más bien, un incremento muy fuerte en las políticas de atención social y de estar junto a quienes más lo necesitan".Sobre el poder adquisitivo del trabajo registrado, Cerruti aseguró que el programa económico que están llevando adelante el Ministerio de Economía y el Gobierno en su conjunto "está dando algunos buenos resultados, porque los trabajos registrados han podido, por las paritarias del año pasado, estar un poco por encima de la inflación de marzo a marzo, y eso sin dudas es una buena noticia".También acentuó que "el desempleo sigue bajando" y celebró que "ayer conocimos el aumento de la producción industrial, 6,9% de enero a enero, que es una cifra récord"."Sosteniendo esto que estamos haciendo vamos a seguir en la senda correcta", completó.