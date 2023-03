Esculturas de golosinas, Maradona y el medio ambiente coinciden en la feria MAPA

Foto: Lara Sartor.

La quinta edición de la feria de arte contemporáneo-antes conocida como FACA- abrió sus puertas hoy en La Rural conde Argentina, Chile, México, Perú y Uruguay, con el énfasis puesto en América latina, en reflejar una visión federal de la producción artística del país y potenciar los proyectos emergentes.Con una gran variedad de soportes, formatos y artistas que se puede apreciar ni bien ingresar por Avenida Sarmiento al pabellón 8 de La Rural, donde destacan las xilografías de Julián Pesce en el stand de Sasha D (Córdoba) o las pinturas de los 70 de Martha Boto en Maman Fine Art (Buenos Aires), MAPA es la primera feria del calendario local que abre sus puertas en 2023.Con la intención de consolidar una identidad propia, la ex FACA (Feria de Arte Contemporáneo Argentina), que dirigese suma a un panorama de ferias federal que en Argentina tiene otros ejemplos tanto más amplios como más pequeños, desde arteba y MAC-Mercado de Arte de Córdoba hasta la Microferia de Rosario, Santa Fe."MAPA es una feria interesante por el hecho de que no puede haber una sola feria en la Argentina que nuclea a todas las galerías, son oportunidades que manejan la ampliación de un mercado de arte, que siempre hay que ir peleándolo, pero me parece que cada vez es más posible", dice a Télam, director artístico de la galería Subsuelo Galería de Arte de Rosario, que participa por segundo año consecutivo.que se fundó hace 5 años, donde destaca la presencia de obras de dos artistas: Belén Rímini y sus pinturas de naturalezas florales y grafitos, y Dann Andereggen, con una serie de textiles y bordados queer y de fábulas marinas."El gran tema de estos artistas contemporáneos es, que me parece como que son las cosas que están candentes hoy, nuestra condición humana y el medio ambiente en sus distintas manifestaciones", resumió Andrino.Las reverberaciones de la pasadaen la que Argentina salió campeón parecieran seguir dando sus frutos: en la novísima galería Futbolitis, con sede en el barrio de Palermo, el fútbol es el gran protagonista, a través de la mirada de los artistas como Eduardo Longoni y su famosa fotografíaque tomó en 1986 en el Estadio Azteca o los 24 retratos De Diego Armando Maradona, en pintura, del cordobés Marcelo Barchi."La galería abrió hace un año en Palermo con una propuesta curatorial de anclar el fútbol con el arte. Es la primera vez que participamos de una feria y tenemos muchas expectativas. Trajimos seis artistas diversos, como Eduardo Longoni, Guillermo Iuso. Y tenemos de todo, pintura, objetos, fotografías. Somos muy maradonianos", define en diálogo con Télam Aníbal Zilli, de la galería.Esta suerte deque es el espacio desplegado en feria se compone de un banderín gigante con los colores rojo y blanco de Huracán, de cuadros que simulan ser camisetas de fútbol, del artista Mariano López, de una réplica dorada de la Copa que alzó el capitán Lionel Messi en diciembre pasado; de la mencionada serie de 24 retratos de Maradona y de la serie de fotos que Eduardo Longoni tomó en el partido de Argentina contra Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 1986, que pasó a la historia como "La mano de Dios"."Los retratos de Diego están a 800 dólares cada uno -relata Zilli- y se venden por separado aunque son piezas que funcionan muy bien juntas. Y la foto de Longoni, La mano De Dios, es la copia original manual que hizo el fotógrafo cuando volvió de México y vale 3.000 dólares", contó el galerista sobre la icónica imagen del emblemático autor conocido además por haber fotografiado las primeras imágenes de las Madres de Plaza de Mayo que dieron la vuelta al mundo o la serie sobre el histórico Juicio a las Juntas Militares, en 1985.Es lúdica, colorida y pop la propuesta de la galería Wosco Art Gallery, un espacio de la ciudad de Buenos Aires gestionado por las hermanas artistas Ivi y Pau Woscoboinik, quienes apuestan por los lenguajes plásticos pero también por las diversas tecnologías digitales como los NFT."La galería Wosco busca promover el arte pop contemporáneo y propone otra metodología en relación a las gestiones en general del arte. Esta es una galería gestionada por mujeres y artistas. Nuestra experiencia fue intentar llegar a alguna galería y siempre fue muy lejano, hasta que un día decidimos cumplir nuestro deseo, y hoy la galería tiene tres años. Somos debutantes en Mapa y estamos muy contentas de estar acá", cuentan las hermanas Woscoboinik a Télam., una donna de color rosa con largas y estilizadas piernas de mujer, o cucuruchos de helado caminantes son algunas de las obras que se roban la atención y las selfies en este stand, obra de la artista Camila Valdez, que se pasea por la feria con un caramelo gigante en la cabeza que reza la palabra "vos" de un lado y "hoy" del otro, mientras arrastra una pequeña carretilla que lleva una porción rosa, blanca y roja de un ficticio trozo de pastel, con guindas y piernas de mujer en la parte superior."La idea es que en mi obra haya una, que haya felicidad, color y mensaje -define Valdez en diálogo con Télam-. Las chicas me convocaron para MAPA y querían algo nuevo, especialmente para estrenar acá, y así aparecieron los caramelos con mensajes", cuenta sobre las obras con frases similares a las que exhibe en su exótico sombrero."Soy diseñadora industrial además de artista así que en mis obras mezclo técnicas y materiales para crear arte. Trabajo mucho con resinas acrílicas, pinturas sintéticas, al agua y hago todo a mano. Lo lindo del proceso es que te permite ir macerando la idea hasta llegar al resultado final. Mi meta es interpelar al otro con lo que hago", resume la artista creadora de postres hiperrealistas.Lase contagia por ejemplo al stand de la galería Aldo de Sousa, donde se exhiben las pinturas de Diana Aisenberg, los tapices de Ángeles Ascúa y los acrílicos de Valeria Vilar, mientras que en la porteña galería Quimera se destacan los trabajos de Hernán Soriano, Lorena Ventimiglia, Cartón Pintado y Azul Caverna.El programa de la feria incluirá el "Auditorio", moderado por Marcelo Dansey, donde tendrán espacio las charlas con expertos, presentaciones de proyectos y reuniones de trabajo entre los diferentes actores de las artes visuales, y habrá también visitas guiadas impulsadas por el área de Artes Visuales de la Ciudad de Buenos Aires.Con el apoyo de Mecenazgo del Ministerio de Cultura porteño y el apoyo del programa Impulsar MICA del Ministerio de Cultura de la Nación a nueve galerías participantes, la feria MAPA se realiza en el Pabellón 8 de La Rural (Avenida Sarmiento 2704), del 9 al 12 de marzo de 12 a 20. Entradas disponibles en la web www.mapaferia.art.