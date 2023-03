Cinco jóvenes directoras de notable presente y brillante futuro

Lila Aviles nació hace 41 años en el Distrito Federal de México.

Este año no hay mujeres nominadas al Oscar a Mejor Dirección (de hecho, solo tres realizadoras -ganaron esa estatuilla en los 94 años de historia que tienen los premios de la Academia de Hollywood), pero eso no significa que el progresivo avance femenino en una industria audiovisual dominada durante décadas por el machismo y la misoginia se haya detenido. En todo caso, quedará apenas como una pausa pasajera, un mínimo traspié para un imparable movimiento que apunta a una mayor diversidad de voces y miradas en la creación de historias.De hecho, si se analizan las primeras y segundas películas más relevantes de los últimos meses encontraremos que muchas de ellas fueron filmadas por jóvenes directoras.En este informe podrían aparecer desde la colombiana(ganadora del último Festival de San Sebastián con “Los reyes del mundo”, disponible en Netflix) hasta el fenómeno ya abordado en esta columna de las españolas(“20.000 especies de abejas”),(“Las niñas”, “La maternal”),(“Libertad”),(“La hija de un ladrón”),(“Seis días corrientes”),(“Cinco lobitos”),(“El agua”) o(“Cerdita”), pero nos concentraremos en cinco casos de cineastas con presentes ya tan estimulantes que nos permiten ilusionarnos con unas cuantas obras maestras en un futuro muy próximo.Escocia35(2022, disponible en MUBI)Tras su estreno mundial en la Semana de la Crítica en Cannes 2022 (donde obtuvo una de las distinciones del jurado), “Aftersun” logró más de 230 premios y nominaciones, incluido el BAFTA al mejor debut y una candidatura al Oscar a Mejor Actor para su protagonista Paul Mescal.Estudió en Londres y Oxford para luego instalarse en Manhattan, donde se formó en la Universidad de Nueva York, la Tisch School of the Arts y la Escuela Stern. Mientras se preparaba para ser productora, filmó los cortometrajes “Tuesday” (2015, también disponible en MUBI), “Laps” (2016) y “Blue Christmas” (2017). Su ópera prima “Aftersun”, la tierna, sensible y melancólica historia de una relación padre-hija con un fuerte sesgo autobiográfico, se convirtió en una de las revelaciones del año pasado. Entre sus influencias ha citado a Terence Davies, John Cassavetes y su compatriota Lynne Ramsay.España36(2017) y(2022, disponible en MUBI)Con “Verano 1993” ganó el premio a Mejor Opera Prima en el Festival de Berlín, tres estatuillas en los Goya y el galardón a Mejor Dirección en el BAFICI. Con “Alcarràs” obtuvo el Oso de Oro (máxima distinción) de la Berlinale 2022.El bello e intimista cine de esta realizadora nacida en Barcelona se centra en las relaciones familiares fuera de los entornos urbanos, con una predilección por los puntos de vista de personajes infantiles y una fuerte crítica a los efectos nocivos del capitalismo salvaje.Francia43(2022)El documental “Nosotros” ganó el máximo galardón de la competencia Encounters de la Berlinale 2021, mientras que “Saint Omer” se quedó con el Gran Premio del Jurado y con la distinción a Mejor Opera Prima en la Mostra de Venecia 2022.De familia senegalesa pero nacida en París, Alice Diop se formó en Antropología, Sociología e Historia para luego convertirse en una de las más destacadas documentalistas francesas (buena parte de su filmografía de no ficción, como “Hacia la ternura”, “La permanence”, “RER B” y “Nosotros”, se puede ver en MUBI). Su debut en la ficción se produjo el año último con “Saint Diop”, que narra el juicio a una joven senegalesa radicada en Francia que está acusada de matar a su pequeña hija. Su obra se centra en las vicisitudes de los inmigrantes con el foco puesto en las secuelas del colonialismo y las dificultades que atraviesan sobre todo las mujeres negras. Entre sus principales influencias se encuentran su compatriota Claire Denis, las belgas Agnès Varda y Chantal Akerman, el documentalista estadounidense Frederick Wiseman y el realizador italiano Pier Paolo Pasolini.Corea del Sur / Estados Unidos(2023)Nacida en Corea del Sur, Song se trasladó con su familia a Canadá cuando tenía 12 años. Hija de un cineasta, se graduó en dramaturgia en la Universidad de Columbia. Utilizó algunos aspectos de su historia personal para el guion de “Past Lives”, una de las grandes revelaciones de los recientes festivales de Sundance y Berlín, donde compitió en la seccón principal. La película fue adquirida por la influyente distribuidora A24 y ya es considerada una candidata para la temporada de premios de fines de 2023 y comienzos de 2024.México40(2018) y(2023)“La camarista” ganó el Ariel (el Oscar mexicano) a Mejor Opera Prima; mientras que “Tótem” obtuvo el premio del jurado ecuménico en la reciente Berlinale.Avilés se formó en Artes Escénicas, Guion y Dirección, pero comenzó su carrera artística como actriz de series televisivas. Tras varios cortometrajes, rodó “La camarista”, sobre las desventuras de una empleada de limpieza que trabaja en un hotel de lujo de Ciudad de México; y hace un mes estrenó en la Competencia Oficial del Festival de Berlín “Tótem”, sensible retrato de una niña de siete años que trata de entender qué pasa durante los preparativos de una fiesta sorpresa de cumpleaños para su joven padre, que lucha