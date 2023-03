Firmaron un convenio contra la violencia de género digital: "afecta la vida democrática"

Foto: Alejandro Santa Cruz.

La violencia de género digital "afecta la vida democrática porque acalla voces", resaltó este jueves la defensora del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires, María Rosa Muiños, durante la firma de una carta de compromiso para tratar este problema en el que participaron distintas entidades junto a la Organización de Naciones Unidas (ONU)."La violencia de género digital no sólo afecta a las personas física o personalmente, sino que afecta la vida democrática, la discusión pública, porque esto acalla voces. Queremos poner esto en evidencia", subrayó Muiños en la sede de la Defensoría donde se firmó el compromiso "Diez puntos contra la violencia de género digital".Entre las organizaciones que participaron de la firma del convenio se encontraban Spotlight, ONU Mujeres Argentina, Fondo de Población de Naciones Unidas, Red de Editoras de Género, Faro Digital, Unicef, Amnistía Internacional Argentina, Grooming Argentina, Actrices Argentinas, Women in Games Argentina y Fundación Avon.También la Fundación Mujeres en Igualdad, Asociación de Mujeres Penalistas Argentina, Casa Trans, Estudio Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Fundación Huésped.El tipo de violencia digital de género más conocido es la, tambiény el, enumeró en diálogo con Télam Lucía Finboim, miembro fundadora de la organización Faro Digital.A lo largo del encuentro las y los participaron hicieron hincapié en que "lo virtual es real" y reconocieron como focos a quienes especialmente se dirigen estas violencias: a las mujeres que visibilizan cuestiones de género como las periodistas y las políticas y al colectivo LGBT+."Sabemos que quienes están defendiendo los derechos de las mujeres suelen ser víctimas de la violencia", dijo a Télam la jefa de oficina del Fondo de Población de la ONU, Mariana Isasi, quien destacó la Iniciativa Spotlight que llevan adelante junto a la Unión Europea para erradicar la violencia contra mujeres y niñas, e informó que se encuentran trabajando especialmente con periodistas en Argentina.En este sentido, en el espacio participaron integrantes de la, como Silvina Molina, de Télam, y Marina Abiuso, de Todo Noticias."Estamos cansadas, hartas. Necesitamos que más personas se comprometan de verdad. Es un año electoral en Argentina y necesitamos que todos los partidos políticos terminen con la violencia de género y digital", señaló Molina, en coincidencia con su colega Abiuso, quien agradeció el acompañamiento que recibió tras ser atacada en medios de comunicación y plataformas digitales recientemente.En cuanto a las mujeres políticas, la directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, Paola García Rey, resaltó a Télam que "las voces de las mujeres en el contexto de la política hoy se ven amenazadas"."En el marco de (lo que sucedió con) la vicepresidenta pero también de otras mujeres", dijo García Rey, y advirtió sobre la necesidad de pensar "cómo protegemos a las mujeres en esos espacios, cómo garantizamos que los contextos de violencia a los que son sometidas no las expulsen".En tanto, el presidente de la Fundación Igualdad, Pedro Paradiso Sottile, señaló a Télam que "hay una avanzada muy grande de la violencia y de discursos de odio" queEn el convenio, las organizaciones se comprometieron con diez puntos, entre los que se encuentran desarrollar un trabajo articulado en la promoción de un entorno digital respetuoso de los derechos humanos, hacer acciones de sensibilización, prevención, concientización y capacitación en la temática y fomentar investigaciones que ayuden a desnaturalizar la problemática.También, generar instancias de asistencia mutua, sostener y fortalecer canales de diálogo con las empresas de base tecnológica, apoyar procesos que tipifiquen como delito y reconozcan la violencia digital de género, fomentar políticas públicas e incorporar la perspectiva de mujeres, niñas y LGBT+ que hayan sido afectadas por esta violencia."Hay una responsabilidad compartida entre el Estado, las plataformas y los usuarios" para tratar la violencia de género digital, destacó García Rey.