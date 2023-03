Qué ver, escuchar, leer y navegar en los medios públicos esta semana

Este jueves 9 de marzo a las 21.30 se estrena el capítulo 2 de "Camioneras" por Canal Encuentro / Foto: Prensa.

JUEVES 9 DE MARZO

#8M VER VIDEO

"Inchiñ", por Canal ENCUENTRO / Foto: Prensa.

VIERNES 10 DE MARZO

Yvonne / Foto: Prensa.

Catadores / Foto: Prensa.

SÁBADO 11 DE MARZO

Resuena / Foto: Prensa.

DOMINGO 12 DE MARZO

LUNES 13 DE MARZO

Dalia Gutman en PakaPaka / Foto: Prensa.

MARTES 14 DE MARZO

MIÉRCOLES 15 DE MARZO

(Boletín Radial)Todos los jueves un resumen federal sobre el trabajo que realiza diariamente el sector cooperativo, pieza fundamental de las economías regionales. Escuchalo en Spotify Tema: El 99,9% Historia de la Higiene. El equipo de Ciencia del Fin del Mundo revelará los mitos y verdades detrás de la leyenda “mata el 99,9% de los virus y bacterias” presente en los productos de limpieza e higiene. Miralo por el canal de Twitch (Video)En el marco del Día Internacional de la Mujer, “Carrera de obstáculos” visibiliza las barreras y limitantes que enfrentan las mujeres y disidencias que hacen investigación en Argentina. Las desigualdades se hacen notar en el menor acceso a cargos de jerarquía, brechas salariales y obstáculos producidos por la mayor carga de trabajo doméstico y de cuidado.(Estreno capítulo 2)La serie retrata la diversidad de experiencias en territorio mapuche que apuntan a fortalecer la identidad cultural, conjugando lo antiguo con lo contemporáneo en defensa y ejercicio de los derechos de su pueblo. Una serie que retrata la diversidad de experiencias en territorio mapuche que apuntan a fortalecer la identidad cultural, conjugando lo antiguo con lo contemporáneo en defensa y ejercicio de los derechos de su pueblo.(Estreno capítulo 2)Una serie que acompaña, en cada capítulo, el viaje de una mujer que organiza su vida alrededor del oficio del transporte de carga.El amor por el viaje, los vínculos familiares en una vida casi nómada, el rol de la mujer en un ámbito hipermasculinizado, serán algunos de los temas que se irán tejiendo entre las historias particulares de las protagonistas. Una producción de Renacer Audiovisual.Conducción: Marina Calzado Linage. Invitadas: Sasha Berliner, Yuhan Su.Invitado: Ezequiel Grimson, uno de los magníficos gestores de políticas culturales y desarrollos creativos de nuestro país. Ha realizado una tarea superlativa en la Dirección de Cultura de la Biblioteca Nacional y hace lo propio actualmente en el Centro Cultural Borges. Fue subsecretario de Políticas Culturales de la Provincia de Buenos Aires. Su impronta y su legado en una charla a fondo con Guillo. Entre tanto escucharemos lanzamientos de Urdimbre con obras de Esteban Benzecry y Cesar Franck; Gabriel Lombardo, Luis Cerávolo y SurdelSur y más. Conduce Guillo EspelDirección: Marina Rubino. Realización en Francia: Mon Ross. Género: Documental.Un retrato posible de Yvonne Pierron, la monja francesa que fue compañera de Alice Domon y Léonie Duquet, detenidas-desaparecidas en la dictadura argentina, y que salvó su vida exiliándose en su propio país.Documental de 8 episodios. Una producción de Construir TVUn programa que nos abre la puerta al fascinante mundo de la pasión por el buen gusto y el disfrute. Allí, en el punto justo donde el conocimiento se funde en un blend de aromas y sabores que logran estremecer los sentidos. Catadores, el trabajo que logra transformar lo común en perfecto.Argentina (2022) | Serie documental | 8 capítulos - 26 minutosEn esta nueva temporada de Ciencia a la carta, Juan y Euge serán socios en una nueva aventura científico-gastronómica: abrirán un restaurante a puertas cerradas y con un menú a la medida de cada comensal. Como siempre podremos disfrutar de las recetas únicas de Juan y todo el conocimiento científico de Euge, generando una fusión fascinante entre estos dos mundos que – comprobaremos— nunca estuvieron separados.Argentina (2014) | Serie documental – Educación | 13 capítulos - 26 minutos | Contenido de TEC TVEl reconocido divulgador Adrián Paenza nos acerca interrogantes que tienen la matemática como protagonista: ¿es posible anticipar si un fenómeno se va a producir o no? ¿Cuál es la importancia de la noción de límite? ¿Cuántos problemas abiertos existen? ¿Qué son los números primos? Con su habitual sentido del humor, su didáctica y la colaboración de especialistas invitados, el conductor nos demostrará que no solo es posible responder estos cuestionamientos, sino también descubrir que la matemática nos acompaña en nuestra vida cotidiana y no es para nada aburrida.Argentina (2011) | Serie documental | 13 capítulos – 26 minutos | Contenido de TEC TVLa situación del género femenino en la sociedad argentina se ha ido modificando en las últimas décadas. Las mujeres comenzaron a ocupar espacios tradicionalmente reservados al ámbito masculino, y la ciencia, no quedó aislada de esta nueva realidad social. De la mano de Mariana Carbajal, se conocerán las historias de vida de varias mujeres argentinas que dedicaron su vida a la ciencia.Argentina (2019) | Serie | 8 capítulos - 18 minutos | | Contenido de TEC TVPepper es famoso en YouTube e Instagram. Sus fans lo siguen porque es algo ingenioso, un poco gracioso, un poco lindo, pero sobre todo porque trabaja mucho para eso. Está en su mejor momento y cualquier cosa que publique tiene muchísimos likes.Hasta que un día, sin ninguna explicación, sus fotos y videos empiezan a pasar totalmente desapercibidos. Nadie los ve, nadie los comenta, nadie los comparte…; nadie lo quiere. Los fans dejan de seguirlo en las redes y las marcas que lo patrocinaban lo abandonan. Desesperado, Pepper hace videos cada vez más delirantes para volver a llamar la atención del público y recuperar su fama. Pero nada le da resultado: sus redes están vacías. Antes de rendirse, conseguir un trabajo y olvidarse para siempre de su carrera, Pepper realiza un último intento, en el que pondrá en juego su vida.(Video)A dos meses de iniciar su tercer mandato, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva volvió a implementar Bolsa Familia, el programa de lucha contra el hambre y la pobreza extrema que sacó de la miseria a 50 millones de personas entre 2003 y 2010. ¿Cuáles fueron sus logros en el pasado?Ahora en Télam Digital y en Youtube 9.00. EL PORVENIR vs INDEPENDIENTE. CAMPEONATO FEMENINO YPF DE PRIMERA DIVISIÓN. FÚTBOL FEMENINO. Fecha 3.: A 150 años de su nacimiento, Enrico Caruso, Compositor. Conduce: Fabián Persic.• 16.50. RACING vs SAT. CAMPEONATO FEMENINO DE PRIMERA DIVISIÓN DE FÚTBOL. Fecha 3. En Vivo.• 20.50. INSTITUTO DE CÓRDOBA vs ATLÉTICO TUCUMÁN. LIGA PROFESIONAL.Fecha 7.(PODCAST)La primavera camporista. Proscripción, peronismo y apertura electoral. Al cumplirse 50 años de la asunción de Héctor Cámpora, el historiador Norberto Galasso describe los lineamientos del primer gobierno peronista tras 18 años de proscripción. SPOTIFY y el portal web (Panorama Radial)Todos los sábados un panorama con cortes de entrevistas exclusivas de Télam Radio. Una síntesis del día a día de las noticias más destacadas de la semana. Se puede escuchar en Spotify Con Fernando Pedernera. Entrevista a Leandra Valles, por el Homenaje a Oscar Valles.• 9.00. LANÚS vs ESTUDIANTES DE LA PLATA: Campeonato femenino de primera división de fútbol. Fecha 3 en vivo.Especial mujer donde los chicos tienen la voz y la palabra con Jessica Fainsod.¿Por qué hay un día de la mujer? nos preguntamos mientras nos dejamos llevar por la música de Fanny Mendelssohn, de Charles Aznavour, de Clara Schumann. También “Por Manos de Mujeres, de Marta Gómez, por Lucila Loewy, ex integrante del Coro de niños del Teatro Colón y “Plantemos un árbol”, de Laura Otero por el Coro Nacional de Niños, Alfonsina Storni, Sor Juana Inés de la Cruz, Jorge Luján. Adivinanzas y chistes malos, siempre desde la voz y la palabra de los chicos y las chicas.Del 11 al 19 de marzo, en el Predio Ferial, en la Ciudad de Rosario, el canal público de deportes acompañará a la Selección Argentina en el certamen.• AUNAR CANAL 22.30 EN TDA•23.30. RESUENA, MÚSICAS DEL SURProducción: TV Pública Fueguina. Un programa donde distintos músicos de la ciudad de Ushuaia ejecutan sus canciones en formato acústico como parte de una "intervención musical en espacios urbanos y naturales".(VIDEO).- ¿ESCUCHASTE HABLAR DE “LA HORA DEL PLANETA”?Esta iniciativa nació en Sidney en 2007 como un gesto simbólico para llamar la atención sobre el problema del cambio climático. Como te lo explica Natalia Mazzei, consiste en apagar las luces de edificios y monumentos durante una hora cada último sábado del mes de marzo. Desde su primera edición en 2007, la campaña se ha convertido en uno de los movimientos ambientales más grandes del mundo. Ahora en Télam Digital y en Youtube.• 9.00. GIMNASIA DE LA PLATA vs UAI URQUIZA. CAMPEONATO FEMENINO DE PRIMERA DIVISIÓN DE FÚTBOL. Fecha 3. En Vivo.Entrevistas a Omar Mollo desde Holanda con su nuevo disco Manifiesto y a la cantora popular María Sicardi con su álbum Milagro escondido más la columna de Blanca López sobre teatro, cine y literatura con invitados especiales.Conduce Luis Digiano.. FECHA 2. CONMEBOL COPA AMÉRICA DE FÚTBOL PLAYA 2023 .Del 11 al 19 de marzo, en el Predio Ferial, en la Ciudad de Rosario, el canal público de deportes acompañará a la Selección Argentina en el certamen.. FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN. Fecha 7.Relata: Fabián Codevilla. Comenta: Santiago Lucía. Conexión: Central-Unión: Ernesto Fernández.. FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN. Fecha 7.Relata: Damián Zárate. Comenta: Gustavo Ger. FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN. Fecha 7.Relata: José Luis Romero. Comenta: Gerardo Murúa.(PODCAST)“Francisco: El Papa de los pobres. Humanidad, fraternidad y solidaridad”. Tres características que retoma el intelectual Norberto Galasso para describir la historia de Jorge Bergoglio y su accionar como máximo líder de la iglesia católica.SPOTIFY: https://open.spotify.com/show/0TJ89SvMi3kXVKZh8z1pAB?si=13888f54aea04bafPORTAL: https://www.telam.com.ar/podcast/13. Fecha 6.Relata: José Luis Godoy. Comenta: Nicolás Álvarez.(Estreno)Serie con guión y dirección de Silvina Reinaudi, el emblemático grupo de títeres, vuelve a la pantalla de Pakapaka con nuevas aventuras. En cada capítulo los visita un invitado/a, con quien comparten una charla llena de historias y divertidas ocurrencias. La humorista y locutora Dalia Gutman, el periodista Juan Di Natale, la bailarina Eleonora Cassano, el músico y compositor Carlos Gianni, la escritora e ilustradora Isol, la jugadora de fútbol profesional Cecilia Ghigo y la acordeonista Martina Trost, entre otros/as participan del nuevo ciclo. Serie de microprogramas, irán intercalados en la programación. 13 capítulos – 3 minutos.Invitados de Excelencia: Romina Dezillo, Investigadora especializada en Musicología Feminista y Clara Parodi, Directora de la Orquesta Sinfónica de Mujeres “CELIA TORRÁ”. Como siempre, sumamos la voz de las compositoras, Florence Price, Celia Torrá, Marta Lambertini, Claudia Montero, Clara Wieck y Paquita Bernardo. Desde el Foro Argentino de Compositoras se escucharán obras de Amanda Guerreño, Sara Mamani e Irma Urteaga, siempre con las mejores versiones de destacados intérpretes.Conducción: Nelly Gómez y Eva LopszycLunes a domingoUn video repasa los acontecimientos más relevantes que ocurrieron hace décadas. La historia, en palabras e imágenes todos los días. Disponible en Télam Digital y en Youtube . Lunes a viernes.Los títulos más destacados en 1 minuto. Tres emisiones por día. (Audio y video).(Video y Radio). Lunes a viernes.Un noticiero federal con la información destacada de las provincias argentinas.Disponible en Télam Digital y en el Canal de Youtube (AUDIO). Lunes a viernesBoletín de cuatro minutos con lo más saliente del deporte nacional e internacional. Spotify: https://spoti.fi/3dGWg64. Invitado Bruno AriasConduce Cholo Gómez Castañón.AUNAR CANAL 22.3 EN TDAProducción: Chaco TV. Un programa para conocer la cultura y la idiosincrasia de las ciudades de la provincia de Chaco.Con la conducción de Fabián Escalante, quien viaja a lo largo y a lo ancho del territorio para entender y saber mucho más de la región.. FECHA 4. CONMEBOL COPA AMÉRICA DE FÚTBOL PLAYA 2023Del 11 al 19 de marzo, en el Predio Ferial, en la Ciudad de Rosario, el canal público de deportes acompañará a la Selección Argentina en el certamen.(PODCAST) FESTIVAL DE MÚSICA DEL CARIBE COLOMBIANO.Cada año, la Ciudadela Petronio en Colombia, reúne cerca de 600 mil personas en torno a la música, las comidas, las bebidas tradicionales y los saberes ancestrales de las comunidades del Pacífico colombiano. Los invitamos a bailar y disfrutar de estas maravillas. Disponible en Spotify y en Télam Digital