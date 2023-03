Kicillof: "Los impuestos están acá, en inversión en el sistema de salud"

Kicillof entregó 199 ambulancias a municipios de la provincia de Buenos Aires VER VIDEO

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, entregó este jueves 199 ambulancias a municipios de la provincia de Buenos Aires durante un acto que se realizó en Ensenada, en el que afirmó quey pidió valorar "estos resultados"."Asumimos y no había nada: insumos, respiradores, camas de terapia, ni ambulancias. Dinero había, pero se usaba para los Leliqs. Nosotros tomamos la decisión de revertir esa situación, triplicamos las camas de terapia, trajimos respiradores, vacunas y ambulancias. Los conseguimos y los pusimos a funcionar", señaló el mandatario durante el acto.Acompañado por el ministro de Salud, Nicolás Kreplak; la vicegobernadora, Verónica Magario; el intendente local, Mario Secco, y otros jefes comunales del interior y el conurbano, el gobernador entregó los móviles destinados a 60 localidades del interior y del Área Metropolitana de Buenos Aires.Según se explicaron fuentes oficiales, desde el Poder Ejecutivo, se trata de una inversión decon la que la Provincia incorporó un total de 340 móviles en cuatro años de gestión.Esta iniciativa permitió duplicar la capacidad para gestionar la emergencias de traslados y derivaciones en relación al gobierno anterior, al pasar de un promedio de 27 traslados diarios en 2019 a 61 en 2022."Con estas ambulancias terminamos de avanzar algo pendiente. Primero, junto al gobierno nacional, trajimos 24; después 52 más y luego 65. Faltaban estas 199 que entregamos hoy. Son ambulancias hermosas y de las mejores marcas, completamente equipadas con todo lo necesario para atender la emergencia", planteó Kicillof en su discurso.Subrayó que si bien se salió adelante de la pandemia de Coronavirus, el gobierno tuvo que "hacer muchas cosas".En ese sentido, el mandatario agregó: "Fue una proeza y hubo mucha pérdida, pero atravesamos mucho para que eso no fuera mucho peor".Kicillof rememoró además que "en muchos países más prósperos en términos de riqueza, la gente se murió sin que llegue la ambulancia"., subrayó.En ese marco, indicó que de acuerdo a estudios científicos sobre la pandemia -en los que se cruzaron datos sobre mortalidad con sector social, nivel económico y lugar geográfico- "en la provincia no hubo diferencia en términos de resultados sanitarios entre sectores económicos, ni indicadores geográficos"., apuntó."Cuando hablamos de integrar el sistema de salud es simplemente poner en orden, articular, hacer más racional y eficaz, más justo y mejor distribuido un sistema que es caótico. Es ordenarlo, darle racionalidad, aprovechar cada peso y que cada componente ayude al otro", concluyó.Posteriormente Kreplak dijo que, puso de relieve que "pese a que estaba abandonado, nosotros logramos que el sistema de emergencias bonaerenses haya hecho 200 mil derivaciones" y añadió que también se recuperaron los aviones "para trasladar pacientes".En ese sentido, Secco agradeció a los gobiernos nacional y provincial por la inversión en salud, apuntó que se trabajará "para no retroceder en todo lo que se ha logrado" y cerró: "Cuando decimos que el gobernador tiene que se reelecto es por hechos como estos".