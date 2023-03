"Francisco está atento a los signos de su tiempo en el tema de la mujer"

"Francisco es sin dudas el Papa más global, es el pontífice de los medios de comunicación en nuestras casas" / Foto: Vatican Media News.

"Nos convoca a ser peregrinos de la esperanza, a sostener la fe" / Foto: Vatican Media News.

"El Jubileo convocado para 2025 junta dos figuras muy fuertes, el peregrino, es decir el que camina sabiendo a dónde va, con la esperanza, la virtude que sostiene a todas las demás. Y así, en esta situación de crisis de hambre, con guerra de efectos de espectro total, nos convoca a ser peregrinos de la esperanza"

"El Papa es un activista contra el racismo sin eufemismos" La embajadora argentina ante la Santa Sede, María Fernanda Silva, primera afrodescendiente de la carrera diplomática argentina en llegar a ser jefa de misión, destacó que el papa Francisco "es un activista contra el racismo sin eufemismos", al tiempo que valoró el "liderazgo" del pontífice durante los momentos extraordinarios que debió atravesar desde su elección el 13 de marzo de 2013, de la que la semana próxima se cumplen 10 años.



"El Santo Padre es un activista contra el racismo. Sin ningún tipo de eufemismo", planteó Silva en entrevista con Télam en Roma, a días del décimo aniversario de la elección de Jorge Bergoglio como el pontífice 266 de la Iglesia.



"En su encíclica Fratelli Tutti dice que el racismo es un virus que muta fácilmente y que siempre está al acecho, además de que habló del racismo como pecado", argumentó luego la embajadora,



En ese marco, Silva recordó "las declaraciones que hizo cuando fue el crimen de odio racial de George Floyd, o el recibimiento que les dio a los activistas del movimiento Black Lives Matter (Las Vidas negras importan)", en referencia a la reunión que el Papa tuvo en 2020 con una delegación de jugadores de la liga estadounidense de basket, NBA, que encabezaron las protestas contra el odio racial en ese país.



Silva también se refirió a los dos jubileos convocados por el Papa y puso de relevancia la atenta mirada del pontífice hacia África.



"Por ejemplo, si uno ve a los Jubileos que convocó, ve también la mirada del Papa a África. En Sudán del Sur, en su visita de febrero, les dijo que es África el continente de la esperanza, que ellos son los peregrinos de la esperanza, como es el lema del Jubileo de 2025, vio la esperanza en África. No me extraña, porque el Jubileo extraordinario de la misericordia de 2015-2016 fue el primero cuya puerta santa estuvo fuera de Roma, en República Centroafricana. El Papa fue allí, a Bangui, a inaugurar ese jubileo", desarrolló.



La embajadora recordó además la encíclica papal de 2015 Laudato si', a la que consideró "profética" y puso de relevancia la mirada "integral" de los temas que Francisco profundiza desde ese escrito.



"Fue una encíclica profética, uno puede ver ahí el aviso de lo que iban a producir los desplazamientos de personas provocados por el cambio climático. Habla de la ecología integral, que se completa con ecología humana integral para poner lo humano en el centro", planteó.



Para Silva, en esa dirección, "es cierto que cada intervención del Santo Padre va integrando cada vez más la comprensión de este mundo porque le ha tocado llevar a cabo un liderazgo en un momento marcado por hechos globales extraordinarios: la pandemia; lo que llama la tercera guerra mundial en pedazos; o la crisis de hambre, agravada por la guerra sobre territorio ucraniano definiendo un nuevo orden mundial geopolítico que lo tiene como uno de los grandes líderes mundiales".



"Son hechos de impacto a escala múltiple ante los que es casi lógica la derivada en un camino que procure la interdependencia de los temas en el análisis y en la acción", enmarcó.

La embajadora argentina ante la Santa Sede, María Fernanda Silva, consideró que el papa Francisco "está atento a los signos de su tiempo en el tema de la mujer", al analizar en entrevista con Télam la apertura del pontífice hacia una mayor participación femenina en la Iglesia y repasar los lineamientos centrales del pontificado en ocasión del décimo aniversario de su elección que se celebra el 13 de marzo.- Lo primero que pienso es en la fraternidad, porque apenas es elegido, en ese primer discurso improvisado ante la multitud en la Plaza San Pedro, Francisco dice tres veces la palabra fraternidad. Ahí nos contó el camino de su papado. Otra palabra es profecía: hay un papado profético, en el sentido más profundo de quien para cumplir la profecía va y ve. El "ven y lo verás" del Evangelio. Y eso nos lleva a su tercer elemento que es la cercanía. La profecía es central en la tríada porque está también en las palabras que eligió para su escudo: "Misericordiando y Eligiendo", es decir "lo miró con misericordia y lo eligió". Eso es la conciencia de no ser perfecto, de que Dios no elige perfectos, pero que tiene una misión para cada uno y cada una, y allí está la profecía, una profecía que se cumple colectivamente. Y así se van entramando las palabras que hacen a su papado, como el conocimiento directo y el discernimiento, en la comprensión de la misión con humildad, que es otra de las palabras de su pontificado. El Santo Padre es pensamiento y es acción, pide que su pueblo fiel no se quede en una espiritualidad vaga sino que vaya a lo concreto. Él hace los gestos y los lleva a la acción.- Francisco es sin dudas el Papa más global, es el pontífice de los medios de comunicación en nuestras casas y en nuestras manos todo el tiempo. Siendo además un Papa de mucha presencia en redes sociales, uno podría tener su palabra a la mano todo el tiempo si quisiera. Y eso le da una globalidad única que se reforzó en el momento de la pandemia: ese fue el momento en que se definió como líder global más allá de la fe y de creencia o no creencia, en ese rezo en soledad del 27 de marzo de 2020 y el "nadie se salva solo" frente al planeta entero. Es un nadie se salva solo que también es parte de la iglesia latinoamericana. Lo latinoamericano se ve en su primer escrito, la exhortación Evangelii Gaudium, cuando propone una Iglesia pastoral en salida misionera. Dice que la sueña, que es un verbo recurrente de su papado. Es el sueño latinoamericano, de quien está creciendo y tiene esa capacidad de soñar, y en eso lo veo no solo muy latinoamericano, sino muy americano, porque también es el sueño de Martin Luther King. Y en su encíclica Fratelli Tutti dice que Martin Luther King fue uno de los personajes que lo inspiró.- Cada papado tiene signos de sus tiempos. Todos. El del papa Francisco no es ajeno a eso, y hay un signo de los tiempos que es de mayor equidad en la participación de las mujeres. Y él ha sido abierto a eso, las ha convocado, le ha dedicado mucho a escribir sobre las mujeres. Francisco tiene una esperanza en nosotras, puesta en el modo femenino de mirar y cuidar la vida. Porque también es el Papa que habla del cuidado. En esos dos aspectos, en la relevancia que le da a una mayor equidad y a los aspectos del cuidado, atiende a un signo de los tiempos. Si bien es el Papa de una Iglesia que según su relato nace con un Dios que transita una experiencia humana y también elige mujeres para hacerlas partícipes del hecho más grande de la historia que es su resurrección. La presencia de la mujer en la Iglesia católica está desde el comienzo, es cierto, pero hay una atención especial del Santo Padre a estos signos. Por otro lado, le da mucha importancia a la mujer como gestora y a la capacidad de la mujer de moverse con convicciones, pero a la vez en los matices. Y eso ha hecho que la relevancia de convocar a mujeres al Vaticano y luchar también contra las desigualdades muy profundas. Por ejemplo, hay una mirada muy concreta del Papa sobre el tema de las mujeres y niñas como víctimas de distintas situaciones. Casi semanalmente hay una dedicación sobre estos temas puntuales. Francisco, en definitiva, visibiliza desigualdades. Tiene una mirada hacia los últimos, sean desplazados, migrantes, víctimas de la trata ilegal de personas, del hambre, de conflictos bélicos o del racismo.- La misericordia es cercanía. Y el Papa centró en la misericordia el Jubileo Extraordinario que convocó en 2015-2016, durante el que dedicó semanalmente gestos de cercanía a los últimos. Y en el caso del Jubileo convocado para 2025 , "peregrinos de la esperanza", junta dos figuras muy fuertes, la imagen del peregrino, es decir el que camina sabiendo a dónde va, con la esperanza, de la que dice que es la más pequeña de las virtudes, pero es la que sostiene a todas las demás. Y así, en esta situación de crisis de hambre, con guerra de efectos de espectro total, nos convoca a ser peregrinos de la esperanza, a sostener la fe.- Las resistencias al pontificado son un síntoma de miedo. Es solamente miedo al cambio. A transformarse. Algo tan humano como el miedo. No avanzamos si nos enojamos frente a esas resistencias, si tratamos de discutir malamente o si somos indiferentes. Avanzamos si vamos amorosamente a tratar de explicar de qué se trata: la única manera de vencer al miedo es con amor.- El rezo del Statio Orbis el 27 de marzo en la Plaza San Pedro, cuando pronunció el "nadie se salva solo" va a quedar para siempre, es algo que lo trasciende, así como todo el desarrollo que hizo sobre lo que significa que estamos todos juntos en esta barca. Ahí está toda su idea de fraternidad, de misericordia, de cercanía, de esperanza. Nos transmito que hay un camino de salvación que es colectivo.