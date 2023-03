Para el exjuez Arias, la destitución de Carzoglio es "una gran injusticia"

Arias: "Creo que las fuerzas populares tienen que reaccionar contra este sistema"

"En este contexto ningún juez va a poder ejercer de forma independiente, siempre va a estar amenazado por la espalda de Damocles" Luis Federico Arias

El exjuez de La Plata,, calificó comola destitución por jury del juez de Garantías de Avellaneda Luis Carzoglio y consideró que para evitar este tipo de escenarios es imprescindible lograr "una transformación de la Constitución de la provincia".Los jurados de enjuiciamiento no tienen instancias previas para poder defenderse. Entonces, lógicamente, es un escenario adverso para cualquier juez que no siga las ordenes del poder. Por eso hay que reforzar la ley de jury y finalmente la Constitución de la provincia de Buenos Aires", sostuvo Arias en declaraciones a Télam.y la administración que María Eugenia Vidal llevaba a cabo en la provincia de Buenos Aires, y trazó un paralelismo con la situación de Carzoglio.El magistrado de Avellaneda, tras negarse a detener a los sindicalistas de Camioneros Hugo y Pablo Moyano por una supuesta administración fraudulenta en el Club Atlético Independiente, luego de un pedido que en ese sentido le formularan agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Cambiemos (hoy Juntos por el Cambio)."En la Provincia es el mismo jurado que instruye y decide. Es muy difícil ir contra una decisión que está tomada de antemano. Son instancias integradas por legisladores mayormente pertenecientes a la derecha", expresó Arias.Además, aseguró que el macrismo "se ha apropiado de los espacios de decisión más importantes del país cómo es la Corte Suprema de Justicia y los tribunales federales de Comodoro Py".Hay que lograr una transformación en los sistemas de enjuiciamiento", observó.La destitución de Carzoglio fue decidida tras la-55 de los cuales fueron propuestos por la defensa del magistrado, encabezada por el abogado Diego Raidán-, el jurado definió este jueves la destitución e inhabilitación del magistrado., opinó Arias.Carzoglio denunció que durante el gobierno de Mauricio Macri, y tras rechazar el pedido de detención que el fiscal Sebastián Scalera pidió para Pablo Moyano, dos agentes jerárquicos de la AFI, Rubén Di Pasquale y Juan Sebastián De Stéfano le pidieron la detención de los sindicalistas e, incluso, le entregaron un borrador de la resolución que debía firmar.Tras esa negativa, Carzoglio fue denunciado por el procurador bonaerense, Julio Conte Grand, por presuntas irregularidades en el desempeño de su función, como amparos sin sorteos, órdenes de allanamientos sin fecha y haber resuelto beneficios a presos de expedientes ajenos.También, por "formular expresiones indecorosas y agresivas" contra una agente fiscal, por "maltrato" al personal de su juzgado y por irregularidades al ordenar el allanamiento del Colegio de Abogados de Avellaneda-Lanús.Así, primero se lo apartó en forma preventiva por 90 días y luego se resolvió directamente suspenderlo y este jueves fue destituido e inhabilitado para ejercer el cargo.Sobre la situación de Cazoglio, Arias indicó que"Debe haber más variedad ideológica en la Corte de la provincia de Buenos Aires, para que haya otras visiones del derecho que no sean la dominante".Para el exjuez, en los tribunales de la provincia abundan las visiones autoritarias del derecho, "vinculada a ideologías que son afines a un sector político"."La ideología no necesariamente tiene que ser partidaria, el juez que actué por intereses partidarios es corrupto. Necesitamos una verdadera transformación del poder judicial, las decisiones de la Corte no son revisadas por nadie, por eso necesitamos pluralidad en la visión del derecho y una reforma profunda para que no quede en manos de los poderes fácticos", concluyó.