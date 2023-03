Secuestraron a un chofer y dos empleados para robar un camión con gaseosas

El robo ocurrió cuando el chofer del camión y dos empleados estaban trabajando en el reparto de gaseosas / Foto: Street view.

Al menos cuatro integrantes de una banda de piratas del asfalto interceptaron un camión de transporte de gaseosas y privaron de la libertad al chofer y a dos empleados para robar el rodado, a bordo del cual dos de ellos fueron detenidos más tarde cuando se trasladaban por la autopista del Acceso Oeste, informaron fuentes policiales.El robo ocurrió este jueves cerca de las 6.50 en la zona sur del conurbano bonaerense, cuando el chofer del camión y dos empleados estaban trabajando en el reparto de gaseosas.Según indicaron las fuentes, el camión marca Iveco Eurocargo fue interceptado por delincuentes que se movilizaban en un vehículo particular color rojo.Los asaltantes obligaron a los trabajadores a subir al vehículo y luego dos de ellos abordaron el camión, con el que escaparon.A la altura del, en la localidad de Villa Udaondo, partido de Ituzaingó, el camión fue identificado por personal policial, que intentó hacerlo detener.Los delincuentes que iban a bordo no hicieron caso a las señas, por lo que, hasta que fueron interceptados en la mano de la autopista que va a Luján, a unos 500 metros del puente Gnecco, en Paso del Rey.Los sospechosos, identificados por las fuentes como Marcelo Rodríguez (32) y Luis Alberto Zárate (30), fueron aprehendidos por la policía.En su poder halló un, utilizado para que el recorrido del rodado no sea detectado por el rastreador satelital que llevan este tipo de transportes por seguridad.En tanto,, indicaron las fuentes.Interviene en la causa la fiscalía de turno del Departamento Judicial de Morón, que investiga el hecho como "robo de mercadería en tránsito y privación ilegítima de la libertad con el uso ilegal de arma civil".