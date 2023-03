Rusia ve "complicado" renovar el acuerdo de cereales de Ucrania

Canciller ruso, Serguei Lavrov. / Foto: AFP

"Las sanciones prohíben a los barcos rusos que transportan cereales y fertilizantes entrar en los puertos y prohíben a los barcos extranjeros entrar en los puertos rusos para recoger esos cargamentos"

La prorroga permite las exportaciones de cereales. / Foto: AFP

Hasta el momento se exportaron 23 millones de toneladas de granos, lo que favorece la reducción de precios a nivel internacional y garantiza el suministro

El canciller ruso, Sergueipara prorrogar el acuerdo que permite las exportaciones de cereales ucranianos por el mar Negro y que vence el 18 de marzo, debido a que el pacto "sólo se ha cumplido a la mitad hasta la fecha".Lavrov dijo que "si el acuerdo se aplica a medias, entonces la cuestión de su prórroga se complica bastante", afirmando que las cláusulas del pacto que debían beneficiar a Rusia "no se aplicaron en absoluto".rusa en una rueda de prensa tras una reunión en Moscú con su homólogo de Arabia Saudita, Faisal bin Salman Al Saud, informó la agencia de noticias AFP.La llamada iniciativa Cereales del Mar Negro, pactada en julio de 2022 entre la ONU, Ucrania, Rusia y Turquía, tuvo como objetivo aliviar la crisis alimentaria mundial provocada luego del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania el 24 de febrero de ese año, cuando las tropas rusas ingresaron a la región prorrusa del Donbass, duramente reprimida por el régimen de Kiev desde 2014.y de granos y fertilizantes rusos, exceptuando a Moscú de las sanciones impuestas por occidente.El convenio, vital para el suministro mundial de alimentos, se renovó a mediados de noviembre para los cuatro meses de invierno boreal y expira el 18 de este mes.Hasta el momento se exportaron 23 millones de toneladas de granos, lo que favorece la reducción de precios a nivel internacional y garantiza el suministro, especialmente en algunas de las zonas más pobres del planeta.Sin embargo, desde hace meses Rusia asegura que sus cargas de amoníaco anhidro están bloqueadas, pese a un pacto que funciona en tándem con el de los granos ucranianos. También esgrime que los granos ucranianos no están siendo destinados a los países que más necesitan esos alimentos.En este contexto,del grano ucraniano por el mar Negro desde los puertos de Ucrania. Asimismo, recordó que la segunda parte del acuerdo que prevé eliminar todos los obstáculos a las exportaciones de granos y fertilizantes rusos "no se cumple en absoluto"."Las sanciones prohíben a los barcos rusos que transportan cereales y fertilizantes entrar en los puertos correspondientes y prohíben a los barcos extranjeros entrar en los puertos rusos para recoger esos cargamentos", dijo Lavrov.En el marco de ese acuerdo,El acuerdo estipulaba también el desbloqueo de las exportaciones rusas de alimentos y abonos, pero Moscú denunció en varias ocasiones que esa parte del pacto no se cumplía. La ONU aseveró que las restricciones se levantarían.