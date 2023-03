"La putrefacción y promiscuidad en sectores del Poder Judicial ya es muy perjudicial"

Foto: Luis Cetraro

El ministro de Interior, Eduardo `Wado` de Pedro, dijo que es "otro día de persecución" luego de que se conocieran los fundamentos en la causa Vialidad y advirtió que "el nivel de putrefacción y promiscuidad en sectores del Poder Judicial ya es muy perjudicial para toda la Argentina"."Hoy para nosotros es otro día de persecución. Es otro día donde el Poder Judicial vuelve a demostrar el rol disciplinador que está cumpliendo. Cada año electoral hay sectores de la justicia que se ponen a hacer campaña y reemplazan el Código Penal por el Código Electoral", afirmó De Pedro en declaraciones a AM 750.El Tribunal Oral Federal 2 dio a conocer este jueves los fundamentos en base a los cuales condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión por presunta administración fraudulenta y la absolvió junto a los demás acusados por el delito de asociación ilícita, al término de un juicio en la llamada "Causa Vialidad", en el que también fue inhabilitada para ejercer cargos públicos."Lo que alguna vez fueron los golpes de Estado o la utilización de las fuerzas armadas para disciplinar a las fuerzas políticas, hoy lo hacen vía medios y sectores del Poder Judicial", advirtió De Pedro.Y agregó:En ese marco, el titular de la cartera política sostuvo que le "llama la atención" que los fundamentos se conozcan un 9 de marzo, al recordar que en esa fecha del año 1956 fue cuando se entró "en una etapa de proscripción" en Argentina en referencia al decreto que proscribió al expresidente Juan Domingo Perón."Fundamentaron un fallo inexplicable que ya estaba escrito de antemano. Los fundamentos son los que dio el diario Clarín durante más de 15 años. Hoy sectores del poder judicial acomodaron el código penal y procesal a esos quince años", remarcó el ministro.Por otro lado, en la misma entrevista, De Pedro salió a responder las repercusiones que generó en algunos sectores su participación en la cena de la jornada inaugural de Expoagro el lunes último en la localidad bonaerense de San Nicolás.En este sentido, el ministro del Interior consideró que no hay que "dejar de participar" de los encuentros organizados por sectores que tienen "mucho que ver" con el peronismo -en referencia al campo- y aseguró que él "no" hace "política con las fotos"."Siempre estoy y voy a seguir del mismo lado; una foto no me cambia. No hago política con las fotos. No hay que dejar de participar de algunos espacios porque hay ciertos actores que pueden apropiarse de sectores que tienen mucho que ver con el peronismo", afirmó De Pedro en su diálogo con AM 750.En ese sentido, al referirse a una imagen difundida sobre su participación en la cena junto a directivos del Grupo Clarín y del diario La Nación, entre otros,en el marco de una reunión con "400 empresarios".Además, subrayó que esa muestra, que se realiza una vez por año, es una "de las más importantes" del agro. "El sector agropecuario, salvo pequeños grupos de economías concentradas, la pasó muy mal con Cambiemos (hoy Juntos por el Cambio). Si tengo que ir a Expoagro, voy a ir", remarcó.El ministro afirmó que entiende "muy bien el daño que hizo Clarín" a la Argentina y sostuvo que, de hecho, es "el principal opositor" que en la actualidad tiene el peronismo. "En cada elección del peronismo, Clarín actúa como el jefe de campaña de todos los partidos que se nos oponen", amplió.En ese marco, señaló: "La foto también me hizo ruido en lo personal y, por eso, tengo empatía con los compañeros que se sintieron molestos", expresó De Pedro en la entrevista que brindó esta mañana.