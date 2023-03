Fumigan la escuela porteña donde apareció un alacrán, pero no suspenden las clases

Ciertos alacranes "pueden generar picaduras muy graves, e incluso mortales, en especial en niños", alertaron desde la cooperadora./ Foto: Archivo

Los estudiantes detectaron al alacrán

Carta enviada a las autoridades por la Comisión Directiva de la Asociación Cooperadora.

El peligro a la salud

El Ministerio de Educación porteño ordenó fumigar este jueves la, ubicada en el barrio porteño de Palermo, luego de que se detectara la presencia de alacranes en las aulas. Pero no se estableció la suspensión de clases y aún no se llevó adelante el operativo, al tiempo que los estudiantes mantienen una asamblea en la puerta del establecimiento, informó la cooperadora del colegio."Nos avisaron que se programó una fumigación para hoy, pero todavía no ha sucedido", dijo a Télam Ignacio Rodríguez, presidente de la Asociación Cooperadora de la escuela, conocida como Lengüitas."No obstante, ya habían fumigado el 4 de marzo. Pero al encontrar un alacrán vivo y no muerto, a los pocos días de la última fumigación, uno duda de la efectividad de la fumigación, nos preguntamos por el tipo de productos que utilizan", agregó Rodríguez.Según la cooperadora, la fumigación programada para este jueves se realizará, por disposición del Ministerio,En tanto, los y las estudiantes de secundaria mantienen una asamblea en la entrada de la institución educativa, para decidir si van a convivir o no con la jornada de desinfectación que se programó.La presencia del alacrán fue advertida el miércoles por alumnos de cuarto año de secundario en el zócalo del aula e inmediatamente las autoridades de la escuela notificaron al Ministerio de Educación porteño.Por su parte, padres y madres realizaron un llamado "al 147 para hablar con el sector que se encarga del mantenimiento de las escuelas" y luego se comunicaron con elque señaló que "es inaceptable que dicten clases en esta situación, que es realmente muyrecomendaron no enviar los chicos al colegio y hacer la denuncia correspondiente".En tanto, laintervino y se llevó el ejemplar para su análisis.Según especialistas consultados por los padres, el alacrán que apareció "es un, así que hay que preocuparse, especialmente por los más chicos, menos de 20 kilos, pero todo depende de distintos factores, por ejemplo si comió o no", aseguró Rodríguez.Al respecto, la cooperadora sostuvo que la situación es de, que tiene desde sala de 2 años, debido a que ciertos alacranes "pueden generar picaduras muy graves, e incluso mortales, en especial en niños"."Entendemos que las plagas existen y que hay protocolos, pero vemos que no alcanzan con este nivel de desidia que se refleja en la higiene inadecuada, falta de agua y que ni siquiera hay personal suficiente para garantizar la higiene", dijo el presidente de la cooperadora.Asimismo, agregó que "son muchas las problemáticas que se suman" y señaló que las familias tuvieron que"Le pedimos al Ministerio durante todos estos días de calor y ayer recién mandó el agua, caliente obvio y sólo para primaria, no secundaria", contó Rodríguez y apuntó:Fuentes de la cartera de Educación porteña indicaron a Télam que “la empresa de mantenimiento” se acercó el miércoles al lugar para monitorear la situación.Además, remarcaron que “hay rejillas bien colocadas y están revisando todo” y agregaron que el “último servicio de control de plagas” se realizó el 4 de marzo pasado” y que "se reprogramó una nueva fumigación de refuerzo para mañana”.Según el parte de la última fumigación, “no hay novedades” con respecto a roedores e insectos rastreros.