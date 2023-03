"La sentencia ya estaba escrita: la escribieron Macri y la mafia judicial"

Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, fueron cuestionados por dirigentes oficialistas.

"Intentaron culpar a Cristina Fernández de Kirchner por diferentes hechos ilícitos en un circo absoluto" Martín Soria

Martín Soria. / Foto: Pablo Añeli.

"Quiénes juzgaron a Cristina son la bandita de ‘Los Abrojos’, de los que jugaban al fútbol con Mauricio Macri en su quinta" Martín Soria

"Buscan enterrar los 12 años de un proyecto"

"Con la persecución a Cristina y el armado de causas buscan enterrar 12 años de proyecto", denunció Gabriel Katopodis. / Foto Daniel Dabove

"Con persecución no hay democracia plena"

"Buscan disciplinar al peronismo y condicionar el proceso electoral", afirmó Santiago Cafiero.

Con los “fundamentos” de la condena comienza el camino formal hacia la proscripción de la compañera @CFKArgentina.



Buscan disciplinar al peronismo y condicionar el proceso electoral. — Santiago Cafiero (@SantiagoCafiero) March 9, 2023

Agustín Rossi se sumó al repudio. / Foto: Pepe Mateos

Se sumó el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, que sostuvo que los fundamentos del fallo "ratifican el efecto proscriptivo" de la sentencia y afirmó que la causa "fue armada y direccionada con un único objetivo: condenar" a la Vicepresidenta.

"Como veníamos sosteniendo, los fundamentos del fallo, ratifican el efecto proscriptivo de la sentencia a Cristina Fernández de Kirchner. La causa vialidad fue armada y direccionada con un único objetivo: condenar a CFK", indicó el jefe de Gabinete.



Como veníamos sosteniendo, los fundamentos del fallo, ratifican el efecto proscriptivo de la sentencia a @CFKArgentina. La causa vialidad fue armada y direccionada con un único objetivo: condenar a CFK. — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) March 9, 2023



"Una Parodia"

El diputado Leopoldo Moreau fue de los primeros en salir a repudiar los fundamentos y la sentencia contra Cristina Fernández.

"Los fundamentos, como la sentencia, son una parodia que solo sirve para tirar al tacho de basura, si no tuvieran la repercusión institucional que pretende tener" Leopoldo Moreau

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, consideró este jueves que los fundamentos del fallo del juicio de la denominada causa Vialidad, que se conocieron este jueves,y dijo queEl Tribunal Oral Federal (TOF) número 2 dio a conocer los fundamentos de su veredicto en la causa Vialidad , en una resolución de más de 1.600 páginas que condensa el desarrollo que tuvo el proceso oral y público que culminó el pasado 6 de diciembre. Desde ahora todas las partes podrán apelarlo ante la Cámara Federal de Casación Penal, entre ellas la defensa de la exmandataria."Intentaron culpar a Cristina Fernández de Kirchner por diferentes hechos ilícitos en un circo absoluto. El objetivo es prohibir a la Vicepresidenta para que sea nuevamente electa. Nunca vi un fallo igual a este. Es algo absolutamente político., señaló el ministro en declaraciones a Radio 10.Para Soria, en los fundamentos dados a conocer hoy por el TOF 2 "no hay un sólo hecho que sostenga que la Vicepresidenta cometió un delito”, remarcó., aseveró Soria en referencia a que eñ 9 de marzo se conmemora un nuevo aniversario de la promulgación del Decreto 4.161 por parte de la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu.Soria aportó además que“Quiénes juzgaron a Cristina son la bandita de ‘Los Abrojos’, de los que jugaban al fútbol con Mauricio Macri en su quinta. Este Poder Judicial es poco serio, perdió el rumbo hace tiempo. Estos mismos jueces ni siquiera pudieron demostrar un solo hecho de corrupción”, manifestó Soria.El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, aseguró que con la sentencia que recibió la Vicepresidentase busca "enterrar los 12 años de un proyecto" y hacer que los argentinos no tengan "derecho a pensar otro modelo de país"., sostuvo Katopodis en declaraciones para El Destape Radio."El peronismo va a defender a Cristina porque defiende siempre a aquellos compañeros y compañeras que le hacen bien a su gente", dijo Katopodis, y consideró que el objetivo de la condena es "enterrar y tapar" los gobiernos que encabezaron el expresidente Néstor y Cristina Kirchner.Los jueces suscriben a aquellos que tienen otros intereses", aseveró Katopodis, para quien la expresidenta "simboliza las leyes laborales, la educación pública, la producción nacional"."Vienen por ella y apuntan a algo más grande. Quieren rescribir la historia y borrar al peronismo, tenemos que construir una mayoría social quepermita dar estas discusiones y ganarlas", añadió.El canciller Santiago Cafiero advirtió que "con persecución no hay democracia plena" y sostuvo que de esta forma comenzó "el camino formal hacia la proscripción" de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner."Con los 'fundamentos' de la condena comienza el camino formal hacia la proscripción de la compañera @CFKArgentina. Buscan disciplinar al peronismo y condicionar el proceso electoral", publicó Cafiero en su cuenta oficial de la red social Twitter.El ministro de Relaciones Exteriores sostuvo que "en lo verdaderamente importante el peronismo no tiene matices"."Con persecución no hay democracia plena. Pero sepamos, compañeras y compañeros, que la historia es justa y los pueblos vencen", remarcó.Finalmente, Cafiero añadió que "así lo demostraron" el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el de Bolivia, Evo Morales, con las situaciones judiciales que atravesaron sus países.Para el diputado nacional por el Frente de Todos (FdT) Leopoldo Moreau, los fundamentos que se conocieron en la causa Vialidad "son una parodia" y una forma de "dibujar" la sentencia que condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión en el juicio que culminó el 6 de diciembre pasado., afirmó el legislador en declaraciones al canal C5N.En ese marco, el legislador aseguró que los fundamentos constituyen "un paso más en la parodia de juicio que se está llevando adelante" por un tribunal que "no es imparcial".El diputado sostuvo que, "sin lugar a dudas, se busca proscribir a la Vicepresidenta" y aseguró que existe "un plan sistemático de persecución política que se viene realizando desde hace muchos tiempo con una mafia que se ha instalado en las mas altas jerarquías del poder judicial"., afirmó Moreau.En ese sentido, agregó que "la sociedad argentina tiene en su memoria muy instalado lo que han significado las proscripciones"."La mafia judicial suplantó al poder militar en la persecución al movimiento nacional y popular que se ejerció durante el siglo XX. Es un juicio (el de la causa Vialidad) que tiene trascendencia porque recae sobre Cristina Fernández de Kirchner. Más allá de quién hubieran sido los imputados, se trató de un proceso ilegal, arbitrario y un atropello a los principios básicos del derecho y del debido proceso", puntualizó.