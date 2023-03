Francisco: "No podemos ni debemos aceptar la pobreza y el hambre"

"La riqueza se debe distribuir", dijo el papa Francisco. Foto: AFP.

El papa Francisco convocó a no aceptar "la pobreza y el hambre" en América Latina, al tiempo que advirtió que el empeoramiento en las condiciones sociales "abren las puertas a nuevos discursos totalitarios"."No podemos ni debemos aceptar la pobreza y el hambre en naciones que gozan de todos los generosos aportes de la naturaleza: aguas puras, tierras aptas, aire limpio", planteó el pontífice en un mensaje enviado a magistrados latinoamericanos reunidos en Paraguay para la "Para el pontífice, "es muy fácil explicar en una cátedra universitaria que los derechos sociales son programáticos, pero en la vida de las personas el tiempo de realización de esos derechos es la calificación de su propia existencia: la dignidad o indignidad de su vida".Francisco dijo en una nueva participación en ese foro, creado por el juez argentino Roberto Andrés Gallardo en 2019, que"La riqueza se debe distribuir. Concentrarla deslegitima el orden económico, político y social de cualquier estado y pone en vilo su propia razón de ser", agregó."Ustedes, con su labor, pueden ayudar a hacer realidad la vivienda, la disponibilidad de la tierra y el trabajo de numerosos compatriotas que hoy se encuentran fuera de toda protección social", puntualizó luego Jorge Bergoglio.Para Francisco, "si los jueces no hacen nada para evitar que exista la pobreza en un país naturalmente rico, se abren las puertas a nuevos discursos totalitarios".Por último, exhortó a los magistrados a queque, dijo, "hoy se encuentran fuera de toda protección social".Francisco exigió además que los jueces hagan valer su poder por el bienestar de todos."¡No permitan que continúe la expoliación de las riquezas y por favor no miren para el costado cuando la pobreza de muchos se origine en conductas inescrupulosas de unos pocos!", sostuvo.El Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y Doctrina Franciscana se constituyó el 4 de junio de 2019 en la Ciudad del Vaticano, con la firma de Francisco.Entre losargentina y exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además de la directiva del Comité Panamericano.