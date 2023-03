Retegui, el goleador de Tigre fue convocado por el seleccionado de Italia

, Mateo Retegui,este jueves, Roberto Mancini,, luego de que la Federación de ese mismo país convocara para su representativo sub 21 al volante de Belgrano, de Córdoba, Bruno Zapelli.El club de Victoria ya fue notificado de esa citación al atacante de 23 años nacido el 29 de abril de 1999 en la ciudad bonaerense de San Fernando, cuyo pase es propiedad de Boca Juniors y se encuentra a préstamo en Tigre.Ahorarealizada para formar parte de la selección mayor italiana que disputará dos encuentros oficiales por Eliminatorias para la Eurocopa 2024 que se llevarán a cabo nada menos que ante Inglaterra, como local, el jueves 23, y Malta, el domingo 26 de visitante."Los problemas que tenemos son serios porque tanto Ciro Inmóbile como Giácomo Raspadori están afuera por lesión, o sea que todos nuestros centrodelanteros jugaron muy poco en los últimos meses, por lo que no tenemos un titular en ese puesto, ya que Wilfried Gnonto tampoco actuó demasiado en el Leeds inglés", argumentó Mancini para justificar la citación de Retegui."Además Gianluca Scamacca y Andrea Belotti, por lesión o rendimiento, también juegan poco, por lo que en ataque estamos mal. Después, en la defensa y el centro del campo hay soluciones. Pero arriba tenemos problemas, porque los que tendrían que jugar, no lo hacen", remarcó finalmente Mancini., y tiene buenas actuaciones, el interrogante que se planteará es que sucederá el día de mañana, cuando todos los mencionados por Mancini estén en condiciones, si en realidad lo seguirán convocando o ahora lo hicieron solamente para emparchar ese agujero circunstancialmente.