"Con proscripción no hay democracia": mujeres y diversidades marcharon en La Plata

🟣 Día Internacional de la Mujer: miles de personas marcharon por la calles porteñashttps://t.co/hmiC5WZlnD — Agencia Télam (@AgenciaTelam) March 8, 2023

Cientos de mujeres y diversidades pararon y se movilizaron bajo la consigna, en respaldo a la vicepresidenta, reivindicaron la lucha feminista, y expresaron su rechazo a la cultura patriarcal y a la violencia machista, en el marco del Día Internacional de la Mujer.La marcha que comenzó pasadas las 17 en Plaza Moreno tuvo como protagonistas a madres y familiares de las víctimas de femicidio,que sostenían una bandera que decía: "Con proscripción no hay trabajo ni democracia, trabajadoras somos todas y todes".La convocatoria, liderada por la asamblea feminista de La Plata, Berisso y Ensenada y respaldada por la administración bonaerense, sumó a mujeres y diversidades de sindicatos, organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y populares que enarbolaron banderas y carteles con expresión de apoyo a la Vicepresidenta."Denunciar la proscripción de Cristina es un imperativo para las mujeres del campo popular porquede la fuerza transformadora de las mujeres", señaló a Télam la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, quien planteó: "Con Cristina todo, sin Cristina nada".Díaz destacó que la "lucha es una celebración, es reconocer todo el camino recorrido y hacer visible lo que falta para las mujeres:, pero también la violencia de género y el desendeudamiento", y planteó que "un país con desarrollo e inclusión es la agenda de las mujeres organizadas".Los brillos, los corazones verdes, las caras y los cuerpos pintados volvieron a las calles de la mano de cientos de mujeres que, entre bombos y bailes, cantaron "alerta, alerta que camina la lucha feminista por América Latina. Se cuidan, se cuidan los machistas, América Latina va a ser toda feminista".Durante el recorrido, la multitud se detuvo en varios puntos de la ciudad significativos para la militancia feminista, como los Tribunales bonaerenses, la casa McDonald, conocida por ser el lugar donde Ricardo Barreda asesinó a su mujer, a sus dos hijas y a su suegra en 1992; la casa Sandra Ayala Gamboa, donde fue asesinada la joven de 21 años en 2007; y los Tribunales Federales, donde se gritó en reclamo de justicia por Johana Ramallo, desaparecida y víctima de femicidio dentro de las redes de trata de la ciudad de La Plata."Salimos una vez más, no solo por Johana, sino por todas las víctimas de femicidio y transfemicidio", indicó a Télam Marta Ramallo, madre de la joven y agregó que "estamos una vez más en la calle exigiendo justicia y gritando que no queremos más víctimas".El paso por el rectorado de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) también fue un momento de mucha efusión.En el lugar las mujeres corearony levantaron carteles con leyendas como "el sindicalismo es con nosotras", junto a las insignias de la CTA; Atulp (Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de La Plata), Cicop (salud), AJB (Asociación Judicial Bonaerense), ATE (Asociación Trabajadores del Estado), gremios presentes en la movilización.La subsecretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género, Flavia Delmas, destacó a Télam que el Día Internacional de la Mujer Trabajadora sucede en momentos en que "todas estamos apuntando al Poder Judicial, en momentos en que la violencia política tiene la centralidad de la escena".En ese sentido, destacó que "el intento del asesinato de la vicepresidenta está impune y salimos a denunciarlo a la calle y a pedir justicia. Necesitamos que se levante la proscripción a Cristina Fernández de Kirchner", reclamó.Además, la funcionaria recordó que el "Ministerio (de Mujeres) está llevando adelante políticas activas que son derechos, y esos derechos tienen que ser reconocidos, sostenidos y ampliados".Ante los datos de femicidios divulgados por la Procuración General bonaerense, Delmas remarcó que se encuentran realizando “un trabajo muy grande en cuanto a las caratulaciones para que no haya subcaratulación y que los femicidios sean considerados femicidios".Sobre el final de la marcha, estudiantes de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) formaron un círculo y cantaron la marcha peronista.Por su parte, Marea Rosa, una organización de la diversidad, reclamó la efectividad de la ley de cupo laboral travesti-trans, pidió que se fuera el intendente Julio Garro y exigieron justicia por Nicole Ruiz, activista travesti asesinada por la pareja de su hermana en 2022.También por la aparición de Tehuel de la Torre, el joven trans que desapareció el 11 de marzo de 2021.