EEUU dijo que permitirá una visita de la presidenta de Taiwán

Tsai Ing-wen se reunirá con el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy.

Estados Unidos afirmó este miércoles que permitirá que la presidenta de Taiwán,, visite California para reunirse con el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano, pese a la opinión adversa de China.El vocero del Departamento de Estado,, remarcó que la llegada de Tsai “es completamente consistente con el statu quo” de las relaciones diplomáticas entre China, que no reconoce la independencia de Taiwán, y Estados Unidos.Price dijo también que Tsai ya transitó por el territorio estadounidense en seis ocasiones de que asumió la presidencia de la isla en 2016, según la agencia de noticias AFP.China dijo ayer que estaba “seriamente preocupada” por la noticia de la reunión entre Tsai y McCarthy, y subrayó que “se opone firmemente” a cualquier contacto oficial entre Estados Unidos y Taiwán.y no descartó una visita suya a la isla, aunque aclaró que, de concretarse, no está relacionada con la llegada de la presidenta taiwanesa.“Eso no tiene nada que ver con mi viaje, si es que voy a Taiwán; China no puede decirme a dónde y cuándo puedo ir”, dijo el senador.En agosto pasado, un viaje a Taiwán de la antecesora de McCarthy, la demócrata, provocó la reacción de China, que en respuesta organizó enormes maniobras militares alrededor de la isla.