Mujeres de todo el país pararon y marcharon para decir basta de femicidios y precarización laboral

Rosario. Dia Internacional de la Mujer 2023.// Foto Sebastian Granata

Río Gallegos. Dia Internacional de la Mujer 2023.// Foto Walter Díaz

Santa Fe

CABA

CABA. Dia Internacional de la Mujer 2023.// Foto Victoria Gesualdi

Córdoba

Chubut

Buenos Aires

Mar del Plata. Dia Internacional de la Mujer 2023.// Foto Alejandro Moritz

San Luis

San Luis. Dia Internacional de la Mujer 2023.// Foto Nicolás Varvara

Tierra del Fuego

Ushuaia. Dia Internacional de la Mujer 2023.// Foto Cristian Urrutia

Jujuy

Jujuy. Dia Internacional de la Mujer 2023.// Foto Valera Edgardo

Río Negro

Bariloche. Dia Internacional de la Mujer 2023.// Foto Eugenia Neme

Corrientes

Mendoza

Mendoza. Dia Internacional de la Mujer 2023.// Foto Ramiro Gomez

Catamarca

Santa Cruz

Río Gallegos. Dia Internacional de la Mujer 2023.// Foto Walter Díaz

Neuquén

Neuquén. Dia Internacional de la Mujer 2023.// Foto David Sánchez

Salta

Salta. Dia Internacional de la Mujer 2023.// Foto Luis Cornu

Entre Ríos

Paraná. Dia Internacional de la Mujer 2023.// Foto Hernán Saravia

Miles de mujeres y disidencias pertenecientes a agrupaciones feministas, políticas y sociales de todo el país pararon y marcharon hoy en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora para decir "basta de femicidios", en reclamo de "igualdad de género", en contra del desempleo y la precarización laboral y por los derechos de mujeres, lesbianas, travestis, trans e identidades no binarias.En, una multitud de mujeres participó de la movilización que finalizó con lectura de un documento en el Monumento Nacional a la Bandera.Allí, las mujeres dieron lectura a una extensa proclama por los derechos de mujeres, lesbianas, travestis, trans e identidades no binarias.Entre los principales reclamos, pidieron "igualdad de género, más puestos laborales para mujeres, el cese de la violencia machista y ´basta de femicidios´".La marcha hacia el Congreso colmó desde las 16 las siete cuadras que separan la Avenida de Mayo de la avenida 9 de Julio con cantos, pancartas y hasta tatuajes que reivindicaban derechos y conquistas.La movilización convocada desde el colectivo "Ni Una Menos" reunió a organizaciones sociales, políticas y sindicales, y también a miles de mujeres y disidencias.En las fachadas se repetían pintadas con consignas sobre la igualdad de oportunidades laborales, junto a afiches que reclamaban justicia por víctimas de femicidio o la aparición con vida de jóvenes desaparecidas.Las columnas de organizaciones como el Movimiento Evita, el Movimiento Popular La Dignidad, la Corriente Clasista Combativa, la Martín Fierro o La Cámpora sumaron la música de bombos y redoblantes.Sobre la esquina de 9 de Julio y Avenida de Mayo, la agrupación "Madres de víctimas de trata" se concentró en el lugar bajo el lema "los prostíbulos son terrorismo de Estado".En la ciudad de Córdoba se llevaron a cabo dos marchas que arrancaron en simultáneo a pocas cuadras de diferencia y se unificaron para finalizar con una masiva concurrencia frente al shopping Patio Olmos.Las movilizaciones se iniciaron a las 17 desde Colón y Cañada (Asamblea Ni Una Menos Córdoba) y Colón y General Paz (Alerta Feminista), en las que encabezaban diferentes reclamos, como el "No a las violencias patriarcales"."Somos el grito de las que ya no están", "vivas nos queremos" y pedidos de justicia individual y colectivos por cada una de las víctimas de femicidios y violencia de género marcaban las pancartas de las participantes.Además hubo marchas en grandes ciudades de la provincia como Río Cuarto, Villa María, San Francisco, Villa Carlos Paz, Alta Gracia y Río Tercero.Por su parte, el Gobierno de la provincia presentó hoy el Mapa de las Mujeres y la creación de la Comisión Provincial de los Derechos de las Mujeres de Córdoba.El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, destacó los "1.100 millones de pesos de presupuesto que destinará este año la provincia a programas jurisdiccionales que promueven derechos con base en mujeres y disidencias".El objetivo, indicó Arcioni, es "cerrar las brechas de desigualdad" y fomentar las acciones territoriales que, entre otros propósitos, "protejan y asistan a personas y familias que sufren violencia de género".Los programas incluyen la implementación de Ley Micaela, el Programa de Justicia Menstrual del Ministerio de Salud, políticas de acceso a empleo para mujeres y personas trans, capacitaciones sobre Género y Diversidad y el fortalecimiento de estas áreas en comunas y municipios.En Mar del Plata, miles de mujeres marcharon por el centro de la ciudad para reclamar "la erradicación de la desigualdad, la discriminación y la violencia en el ámbito laboral" y exigir políticas públicas que pongan fin a femicidios y travesticidios.La convocatoria del Movimiento de Mujeres y Diversidad marplatense comenzó a las 16.30 con intervenciones artísticas frente al monumento de avenida Luro y Mitre, y la marcha avanzó desde las 18 hacia el Boulevard Marítimo y luego continuó por calle Rivadavia y avenida Independencia.En un documento en el que denunciaron "los mayores niveles de desempleo y precarización laboral", "salarios menores que nuestros pares varones" y destacaron como "una deuda pendiente "la inserción laboral de las personas travesti-trans".Reivindicaron a su vez los derechos conquistados en 40 años de democracia, y aseguraron que no permitirán "que se rompa el pacto democrático, que estuvo en peligro" con el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.En San Luis, cientos de mujeres marcharon por las calles céntricas de la capital con cánticos en reclamos de sus derechos y pedidos de justicia por los femicidios ocurridos en la provincia.En una de las dos marchas, las manifestantes realizaron "8 paradas feministas", donde se detuvieron frente a instituciones del Estado para reclamar derechos laborales, denunciar violencia policial, femicidios y por la aparición con vida de Guadalupe Belén Lucero, la nena que desapareció haces más de un año y medio.La otra marcha fue en la plaza Pringles desde donde se movilizaron hasta el Poder Judicial.En Tierra del Fuego, el frío, la lluvia y el viento no fueron obstáculos para las cientos de mujeres que marcharon este miércoles.En, la Colectiva Feminista organizó una concentración frente a la sede del Superior Tribunal de Justicia (STJ), para luego realizar una marcha que concluyó en la Plaza Cívica frente al Canal Beagle, donde realizaron un acto bajo la consigna "Con esta justicia no hay derecho ni democracia. La deuda es con los trabajadores".Por su parte la Colectiva Feminista dellevó a cabo una vigilia con una olla popular e intervenciones artísticas desde anoche frente a la sede del Ministerio de Trabajo.En este caso bajo la consigna "La deuda es con nosotras", las agrupaciones de visibilizaron "las exigencias del movimiento en materia de igualdad de género en los diversos ámbitos de la sociedad, sobre todo el laboral".En Jujuy, un grupo de mujeres mostró la "fuerza de sus ancestras" al hacer escuchar sus cajas y entonar anatas y sikus, para luego sumarse a la lucha de las madres del dolor y familiares de víctimas de femicidios.A su vez, las colectivas organizadas también coparon los espacios públicos y dejando en claro "la ausencia del Estado".Entre los reclamos se destacó el pedido de inmediato de "fecha de juicio" por el femicidio de Iara Rueda, Alejandra Nahir Álvarez, Camila Peñalva, Romina Aramayo, Cesia Reinaga, Marlene Farfán, entre otras.Las manifestaciones se replicaron durante la jornada en las localidades de Tilcara, Libertador General San Martín, Caimancito, Perico, La Quiaca, Humahuaca y la ciudad de San Pedro.En tanto, cientos de mujeres de la comarca Viedma-Patagones marcharon en la capital rionegrina con pancartas verdes y violetas."Paramos y marchamos porque aún nos une el deseo de un mundo donde no nos repriman ni encarcelen por defender y recuperar nuestro territorio, donde seamos libres de ser, un mundo sin ningún tipo de discriminación de como amamos o vestimos o existimos", remarcaron.En forma paralela, amigos y familiares de Agostina Jelabert, la modelo argentina de 31 años nacida en Patagones y hallada muerta el pasado 18 de febrero en México, marcharon para pedir justicia.En el microcentro de la Capital de Corrientes bajo la consigna "El Estado es responsable. Valdés (gobernador) la deuda es con nosotras", cientos de mujeres partieron desde la plaza Cabral para realizar paradas en el Ministerio de Salud y la Municipalidad capitalina, donde denunciaron la "precariedad laboral" de las mujeres.También se concentraron frente al Superior Tribunal de Justicia, donde reclamaron una "Justicia con perspectiva de género".En la capital mendocina una numerosa columna de mujeres y disidencias encabezada por el colectivo Ni Una Menos se concentró pasadas las 18 en el kilómetro Cero de esta capital."Señor, señora no sea indiferente, nos matan a las pibas en la cara de la gente" cantaban algunas de ellas."Este #8M marchamos por nuestros derechos laborales. Mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersexuales y no binaries inundamos las calles y las redes" indicaron en la convocatoria en las redes sociales desde el colectivo Ni una Menos de Mendoza.Miles de mujeres catamarqueñas también se reunieron para marchar a las 18 horas en la plaza 25 de Mayo."Vengo a marchar por mis compañeras, por las mujeres catamarqueñas que están y por las que ya no están víctimas de la violencia machista", dijo a Télam Luciana Carrizo, una joven estudiante universitaria.Autoridades de la Cámara de Diputados de Catamarca junto a representantes del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón (Inihep)-Museo Evita presentaron la muestra “Vidas que cambian Vidas”, un espacio de reconocimiento a algunas de las mujeres que transformaron la sociedad.En Río Gallegos, Santa Cruz, la Mesa de Mujeres se dirigió al frente de la Casa de Gobierno para reclamar la implementación de la Ley Micaela con capacitaciones para cada sector de trabajo y "que sea efectiva la ESI (Educación Sexual Integral) en todos los establecimientos en horario laboral".En la ciudad de Neuquén, miles de mujeres de organizaciones sociales, feministas y sindicales se movilizaron bajo la consigna “Paramos, marchamos, porque la deuda sigue siendo con nosotras y ‘nosotres’. Bailamos porque nos organizamos y nos tenemos”.La Asamblea Feminista de Salta partió casi a las 19 desde la plaza 9 de Julio, del microcentro de la capital provincial y recorrió con globos y pecheras violetas las calles, hasta la Legislatura provincial.Uno de los principales motivos de esta manifestación, en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, fue la exigencia de justicia por el femicidio a de Alejandra Cardozo, de 24 años, que el viernes pasado fue hallada sin vida, en inmediaciones de un basural, en la zona sudeste dela capital salteña.Además, las protagonistas de la marcha pidieron por el acceso a la justicia, a la vivienda, al trabajo y salarios dignos, el cupo laboral trans, por no más crímenes de odio; la aparición de Tehuel de la Torre; y la implementación de la ley de Educación Sexual Integral (ESI) en todos los niveles de educación.En Paraná, Gualeguaychú y varias ciudades de Entre Ríos miles de mujeres también pararon y se movilizaron bajo el lema "Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras".La marcha principal se realizó desde plaza 1 de Mayo de la capital Paraná hasta el edificio de Tribunales, donde se leyó un documento.En Gualeguaychú la consigna fue "La deuda sigue siendo con nosotras" y la concentración tuvo lugar en la Plaza San Martín.