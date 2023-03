Fraser y Butler encabezan las preferencias para llevarse el Oscar a Mejor Actor

Brendan Fraser, el profesor con gordura mórbida de "La ballena".

Austin Butler y su apuesta física por su protagónico en "Elvis".

Colin Farrel (a la izquierda) candidato, junto a Brendan Gleeson en "El espíritu de la isla".

Trailer "Living" VER VIDEO

Paul Mescal, candidato por el drama "Aftersun"

La categoría dees una de las más disputadas de la gala del próximo domingo, concomo favorito por su conmovedora interpretación de un recluido profesor de literatura con obesidad mórbida enseguido muy cerca por, que con su personificación biográfica de Elvis en la cinta homónima se llevó elogios generalizados.Fraser lleva la delantera en las casas de apuestas online para hacerse con el galardón, con un Butler que le pisa los talones, mientras que otros indicadores relevantes para arriesgar pronósticos están algo divididos: el intérprete de "La ballena" se impuso en la premiación del Sindicato de Actores pero quien encarnó a Elvis Presley se llevó las estatuillas en las galas de los Globos de Oro y los Bafta británicos.Otro factor que podría resultar gravitante en términos de pronósticos es identificarEn ese sentido, considerando que los contendientes son blancos heterosexuales estadounidenses y de las Islas británicas, el punto de largada es el mismo para todos y el único factor que podría colarse para sumar puntos progresistas es la temática que orbita alrededor de "La ballena", a partir de la reciente incorporación del activismo gordo al listado de casilleros por la diversidad, en el caso que la Academia considere que la película no se trata sobre una enfermedad terminal y sí sobre aquello y juzgue que la aproximación no es "gordofóbica".La cuestión es que la cinta del siempre controversialque acercó a Fraser a su nominación trata la temática no como algo positivo o como un tópico de la denominada diversidad corporal, sino que traza un relato de una enfermedad que anticipa un final trágico desde su primera secuencia y presenta ese caso de obesidad mórbida como un suicidio lento, de la misma manera en que Nicolas Cage ganó su Oscar en 1995 por interpretar a un alcohólico en "Adiós a Las Vegas" sin que nadie se quejara de que se estaba estigmatizando el consumo de alcohol.Es por esa representación de una discapacidad que algunos críticos fustigaron la película aunque, en rigor, "La ballena" trata sobre obesidad mórbida y no sobre gordura o patrones de belleza. Otra objeción menos atinada fue cuestionar que se usara un traje prostético y trabajo de maquillaje para representar a un obeso mórbido en lugar de usar un actor con obesidad mórbida.Sobre ese estrafalario punto, Aronofsky aclaró lo obvio:Lo cierto es que, incluso esos detractores no señalaron aversión por la versátil actuación de Fraser sino por la aproximación de la cinta, ya que el actor que fuera uno de los máximos sex symbols de Hollywood cerca del cambio de milenio deja con "La ballena" una interpretación que no muchos se animaron a horadar.En el caso del otro favorito, Butler, su composición del rey del rock and roll resultó exhaustiva y en todo momento creíble en la destacada producción del australiano, destacó Butler.La preparación del rol también implicó estudiar cuantiosas horas de videos inéditos que la producción le fue acercando de presentaciones y entrevistas de Presley en televisión.El tercer aspirante al Oscar en términos de chances es el irlandéspor su papel en, del británico, en el que encarna a un hombre simple y despreocupado cuyo mejor amigo decide cortar el vínculo de manera repentina.Siendo la primera nominación de su carrera en estos galardones, Farrell ya se llevó un Globo de Oro por su rol como actor en el rubro de Comedia, pero en una categoría en la que no compitió con sus contendientes del domingo próximo.Sacando lo mejor de su química actoral, la dupla que conforma Farrell concomparte el día a día de la ficticia y tranquila isla de Inisherin entre cervezas y anécdotas intrascendentes mientras desde la costa se ven los bombazos que estallan durante la Guerra Civil irlandesa en los años 20.Desde su papel, Farrell conjuga su faceta cómica y sus dotes dramáticas en un mismo personaje que, a la vez, desespera y provoca cariño con su inocencia y logra transmitir la humanidad de un hombre ordinario y golpeado no sólo por el distanciamiento de su amigo sino por el complejo de sentirse inferior a los demás.Por otra parte,, compatriota de Farrell, se mete entre los nominados con una gran actuación que merecería ser premiada en, la ópera prima de la escocesa Charlotte Wells, que solo obtuvo esa mención en la ceremonia de los Oscar a pesar de haber tenido méritos para anotarse en más rubros.Probablemente una de las mejores películas del año pasado, la producción independiente que maneja con destreza un estilo experimental y muy cálido cuenta la historia de un abnegado y amoroso padre separado que se va de vacaciones a principios de los 2000 con su hija de 11 años a Turquía.Para preparar el rol, el actor de 27 años pasó tiempo en un complejo vacacional con su coprotagonista,, para desarrollar una dinámica auténtica de padre e hija, considerando el sentido significado autobiográfico que tiene la cinta para Wells, también guionista de la historia.Por último, el actor británico, de 73 años, se cuela en la terna gracias a su composición del burócrata Williams en el drama británicodeAmbientado en Londres, la remake de "Vivir" (1952), de Akira Kurosawa, describe el modo en que un hombre gris decide transitar la noticia de que padece una enfermedad mortal en una ciudad en reconstrucción tras la Segunda Guerra.